Forțele ucrainene luptă la tot pasul împotriva avansului de blindate rusești, iar în multe situații au reușit să distrugă tancurile rusești folosindu-se de sistemele portabile anti-tanc, fie că vorbim de cele primite de la vest - Javelin sau NLAW, fie că vorbim de soluțiile de rachete autohtone ale ucrainenilor.

Într-un nou clip publicat de către armata Ucrainei este prezentată lansarea unei rachete antitanc cu sistemul ucrainean Stugna-P, rachetă ce zboară câteva kilometri și lovește în plin un tanc rusesc ascuns între niște copaci.

Nu este clar unde sau când a avut loc confruntarea, dar ea ar putea să fi avut loc în apropierea Kievului, acolo unde noi imagini satelitare au arătat că blindatele rusești din celebrul convoi lung de zeci de kiloemtri au început să se disperseze prin localitățile și pădurile din jurul capitalei Ucrainei.

„Uite-o. S-a dus. Uite-o. Dansează”, ar fi dialogul militarilor ucraineni după ce au lansat rachetă, transmit forțele ucrainene care publică video-ul .

One more tank kill by Ukraine’s 30th Mechanized Infantry Brigade pic.twitter.com/EtpBSh5fFX