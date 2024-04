POLITIC Vineri, 19 Aprilie 2024, 17:31

​Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, va susține o conferință de presă vineri seară, în fața Spitalului Universitar de Urgență București, al cărui manager este. Conferința vine la solicitarea liderilor coaliției, Marcel Ciolcu declarând inclusiv astăzi că medicul „nu poate merge înainte ca fiind candidatul coaliției” până nu răspunde acuzațiilor la adresa sa. Amintim că HotNews.ro a scris că în timp ce era manager la Spitalul Universitar de Urgență București Cîrstoiu a continuat să ofere consultații la clinica privată deținută de soția sa.

Catalin Cirstoiu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Conferința de presă va avea loc la ora 18:30, în fata Spitalului Universitar de Urgență, intrarea principală, a anunțat staff-ul de campanie al lui Cătălin Cîrstoiu.

Anunțul candidatului PSD-PNL a venit la ora 17.05, pentru 18:30, complet neuzual în privința capacității ca această întâlnire să fie pregătită de presă, transmisă, etc. Mai multe redacții au anunțat că nu pot ajunge în timp.

Ulterior, staff-ul de campanie a transmis: „Erată: este în principal o declaratie de presă, urmata de o scurtă conferință”.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a insistat, vineri, că medicul Cătălin Cîrstoiu trebuie să organizeze o conferință de presă în care să lămurească toate acuzațiile la adresa sa, spunând că acesta „nu poate merge înainte ca fiind candidatul coaliției până nu iese în conferință să explice tot”. „Eu nu îi cer nimănui să se retragă sau să nu se retragă”, a declarat Ciolacu, răspunzând unei întrebări.

Despre conferința de presă pe care liderii Coaliției i-au cerut încă de la începutul săptămânii să o organizeze pentru a lămuri acuzațiile lansate la adresa sa, Cîrstoiu a declarat miercuri seara la B1TV că aceasta va avea loc săptămâna viitoare, după ce luni își va depune candidatura la Biroul Electoral.

Joi, într-un interviu de o oră și 17 minute acordat lui Robert Turcescu și lui Dan Andronic, Cătălin Cîrstoiua spus că el nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, susținând din nou că nu are nicio incompatibilitate: „Nu mă retrag. Cine mi-a propus avea nevoie de mine, dacă nu mai are nevoie de mine, să-mi spună verde în față”.

Patru pacienți au povestit pentru HotNews.ro cum au ajuns să plătească sume de sute și de mii de lei la clinica Anemona. Doi dintre ei se operaseră la Spitalul Universitar la dr. Cătălin Cîrstoiu, iar schimbarea locului de tratament de la stat la privat s-a făcut prin mesaje de la rezidenți. Un altul îl căutase pe medic la stat și a fost îndrumat la privat, tot prin mesaje, pentru un consult la Anemona. Toți patru mărturisesc că, ajunși la Anemona, au fost consultați sau tratați de dr. Cătălin Cîrstoiu. Ei au oferit redacției mesajele și documentele de plată.

