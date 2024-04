ESENTIAL Miercuri, 10 Aprilie 2024, 07:01

Un manager de spital nu poate avea o altă funcție, plătită sau neplătită, în afara spitalului pe care-l conduce. Documentele contabile și medicale intrate în posesia HotNews.ro arată că, în octombrie 2023, un pacient a fost consultat de medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu la clinica privată ANEMONA MED, care e deținută de dr. Monica-Mihaela Cîrstoiu, soția managerului. În aceeași zi, au fost consultați mulți alți oameni, susține pacientul, în mărturia sa pentru redacție. Dr Cîrstoiu era în 2023, ca și acum, managerul general al SUUB.

Catalin Cirstoiu Foto: Colaj / Sursa foro: Inquam

„Funcția de manager general este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical desfășurate în aceeași unitate sanitară (...)”, conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.

În 2020, corpul de Corpul de Control al Guvernului a constatat posibila incompatibilitate a prof dr. Cătălin Cârstoiu în relația dintre pozițiile sale de la spitalul de stat (SUUB) și clinica familiei (ANEMONA). Dr. Cîrstoiu a negat că are vreo funcție sau că încasează vreun ban pentru ce face la ANEMONA.

În octombrie 2020, în raport, dr. Cîrstoiu a susținut în scris că, la ANEMONA, face ”formare profesională de medici și rezidenți”. Corpul de control n-a avut probe suplimentare.

În octombrie 2023, dr. Cîrstoiu a consultat la ANEMONA un pacient, i-a dat documente medicale pe care le-a semnat și parafat, iar pacientul a plătit 750 de lei pe factură.

Aflate în posesia HotNews.ro, scrisoarea medicală și parafa doctorului Cîrstoiu au fost pe ANEMONA MED, dar factura dată pacientului a venit de la o altă firmă: Praxis Medical.

Praxis este firma soției lui Cătălin Cîrstoiu.

Factura tăiată pe Praxis Medical SRL, în valoare de 750 de lei

„Nu am nicio relație contractuală cu ANEMONA MED. Nu am încasat bani, drepturi salariale, remunerații de la aceasta. Asigur formarea profesională a unei echipe de medici specialiști și rezidenți dată fiind experiența mea profesională și de cadru universitar, în timpul meu liber și în afara orelor de program, la cererea lor”, a declarat managerul dr. Cătălin Cîrstoiu, în 2020, inspectorilor din Corpul de Control al Guvernului României.

2020: Cîrstoiu a negat tot

Corpul de Control al Guvernului a consemnat afirmațiile managerului Spitalului Universitar de Urgență din București. Inspectorii și-au păstrat însă concluziile că managerul Cătălin Cîrstoiu este pasibil de incompatibilitate.

În raportul finalizat în octombrie 2020, ei au scris că actul trebuie trimis către ANI. Ținut de patru ani la sertar de către instituții ale statului român, raportul a fost făcut public recent de Hotnews.ro. După publicarea investigației, un pacient al doctorului Cîrstoiu a contactat redacția HotNews.ro.

2023 - „Cîrstoiu era un medic ortoped cunoscut și apreciat. L-am căutat”

„În octombrie 2023, aveam nevoie de o a doua opinie, pentru o problemă de sănătate pe care o aveam și pe care nu reușeam să o elucidez”, spune el. ”Am luat legătura cu un medic care îl cunoaște pe doctorul Cătălin Cîrstoiu. Cîrstoiu era un medic ortoped cunoscut și apreciat”. Știa că doctorul lucrează la Spitalul Universitar de Urgență din București, pe splaiul Dâmboviței, la Eroilor. Pacientul a fost înștiințat să vină nu la spitalul de stat, ci în altă parte.

„Un medic rezident al lui Cătălin Cîrstoiu, de la Spitalul Universitar mi-a dat un mesaj în care mi-a spus să merg la clinica ANEMONA”. HotNews a consultat schimbul de mesaje dintre pacient și medicul rezident de la Universitar, care confirmă ce spune pacientul.

Pacientul a povestit ce s-a întâmplat și a furnizat documentele, cu condiția de a-i fi protejată identitatea.

Clinica Anemona Med din Chitila

A ajuns la clinica ANEMONA. „Mulți alți pacienți care așteptau pentru consult la doctorul Cîrstoiu”

„Era o zi de săptămână, după-amiază. M-am dus la ANEMONA”. Clinica este pe șoseaua Chitilei nr. 18, în zona de case din nord vestul Bucureștiului, aproape de podul Constanța.

„Eram un pacient obișnuit, fără relații. Am stat pe holuri cu mulți alți pacienți care așteptau pentru consult la doctorul Cîrstoiu. Cu unii am intrat în vorbă, cum se întâmplă de obicei între cei care frecventează același medic și mi-au spus că au venit la ANEMONA pentru control după ce au fost operați de Cîrstoiu la Spitalul Universitar”.

Alții, ca și el, erau pe drumul invers. Au venit întâi la clinica privată, la consult, pentru a discuta cu Cîrstoiu despre o eventuală intervenție chirurgicală la spitalul de public SUUB.

Adeverința și scrisoarea medicală, parafate și semnate de Cătălin Cîrstoiu

„Când mi-a venit rândul, am intrat în cabinet, am fost consultat de doctorul Cîrstoiu în persoană, după care am rămas în cabinet cu un rezident. L-am rugat pe rezident să primesc o scrisoare medicală de la clinică, pentru că doctorul Cîrstoiu notase doar câteva cuvinte în fișa de pacient”.

Pacientul a primit scrisoarea medicală și o adeverință medicală, ambele cu parafa și semnătura medicului Cătălin Cîrstoiu.

Scrisoarea medicală de la Anemona Med, semnată și parafată de Cătălin Cîrstoiu. Ziarul a anonimizat semnătura medicului.

Consultul pe ANEMONA, plata la Praxis

Pentru plata serviciilor medicale primite în acea zi la clinica ANEMONA, cel consultat a primit o factură de plată în valoare de 750 de lei. ”Mi s-a părut exagerată suma de bani cerută pentru o consultație, dar am plătit. Pe factură scria firma Praxis Medical, alta decât clinica ANEMONA. Dar știți cum e, pentru pacienți nu contează”.

Consultația a fost pe ANEMONA, factura a venit pe Praxis Medical SRL.

Praxis Medical SRL este o firmă fondată în 1996. Acționarii sunt Monica-Mihaela Cîrstoiu, soția lui Cătălin Cîrstoiu, cu 99,8%. Părinții ei, Mihail Geană și Veronica Veria Geană, au câte 0,1%, conform siteului termene.ro, care strânge și prelucrează datele oficiale ale companiilor din România.

Praxis are 2 angajați și sediul social în Mioveni, Argeș. Din 2022, firma a subcontractat trei apartamente în sediul ANEMONA din cartierul bucureștean Chitila. În 2022, Praxis a avut o cifră de afaceri de 172.000 și un profit de 139.000 euro.

Bonul fiscal primit de pacient este de la Praxis Medical, în timp ce parafa lui Cîrstoiu apare pe un document medical cu antetul Anemona Med

Pe ANEMONA Med are o parte din mașini

În ceea ce privește ANEMONA Med, firma este deținută în proporție de 100% de soția lui Cîrstoiu, Monica-Mihaela Cîrstoiu. Socrul său, medicul pensionar Mihail Geană, originar din județul Argeș, este administratorul firmei ANEMONA.

Actuala configurație a firmei este aceeași de un deceniu, când soția lui Cîrstoiu a fost înlocuită de tatăl ei în poziția de administrator.

ANEMONA MED SRL este firma pe care familia Cîrstoiu a contractat cele două Mercedesuri, în leasing, despre care a relatat HotNews.ro

ANEMONA Clinic este o altă firmă a familiei. Pe ea, au cele două BMW-uri X6 M60, apartamentul de la Mamaia și cel de la Sinaia.

Al doilea BMW X6 M60 era marți, 9 aprilie 2024, lângă clinica Anemona

Unde s-a blocat controlul din 2020

Inspectorii nu au putut constata în 2020 decât faptul că „site-ul oficial al clinicii private ANEMONA Med îl prezintă pe doctorul Cătălin Cîrstoiu ca specialist ce prestează activități medicale în cadrul acesteia. Chiar și lista de prețuri pentru fiecare act medical prestat de acesta, un indiciu în plus că acesta desfășoară activitate medicală de specialitate și după data numirii sale în funcția de manager interimar”.

Astfel, susțin inspectorii, „se conturează o stare de fapt prin care sunt încălcate prevederile Legii nr. 95/2006”.

Conform acestei legi, „funcția de manager general este incompatibilă cuexercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical desfășurate în aceeași unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcționare a unității respective, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică”.

Corpul de Control: dacă e adevărat că nu făcea la ANEMONA decât „formare profesională” de ce are Cîrstoiu venituri de la clinică în declarația de avere?

Echipa de control a notat faptul că nu are posibilitatea de a verifica ce susține Cîrstoiu, că nu lucrează la ANEMONA și a cerut trimiterea concluziilor către Agenția Națională pentru Integritate. Inspectorii au adăugat și faptul că în declarația de avere depusă în 13.05.2020, la mențiunile de la capitolul ”alte venituri producătoare de venituri nete care însumate depășesc 5.000 de euro pe an” este trecut printre altele și numele societății ANEMONA MED, ”aspecte ce necesită clarificate către inspectorii de integritate din ANI”.

Tarifele doctorului Cîrstoiu de la ANEMONA nu mai sunt online

În acest moment, nu mai sunt publice decât tarifele din noiembrie 2018, într-o perioadă în care Cîrstoiu nu revenise încă pe postul de manager la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Atunci, la Anemona Med costa 275 de lei o consultație ortopedie făcută de medicul Cîrstoiu, în timp ce o consultație clinică era 220 lei. O interpretare radiologie costa 165 lei, iar intervenții chirurgicale mai mici - 385 de lei.

Cele mai costisitoare intervenții erau tratamentul condroprotector al genunchiului - terapie intraarticulară (1.100 lei), tratamentul PRP erau 2.930 de lei, iar o tomografie cu emisie pozitronică (PET-CT) ajungea la 5.100 lei.

Tarifele descoperite în 2020 de Corpul de Control nu mai sunt online.

În schimb, Hotnews.ro publică toate cele trei documente din octombrie 2023, cu anonimizarea datelor personale ale pacientului.

Cum arată documentele

Pacientul a furnizat redacției documentele. Le-am anonimizat și le publicăm pentru a fi văzute sigla ANEMONA, perioada și parafa prof. dr. Cătălin Cîrstoiu.

Sunt patru documente: o scrisoare medicală, „pe care Cîrstoiu a scris-o de mâna lui”, spune pacientul. O adeverință, „completată de rezident și parafata și semnată de Cîrstoiu”. Factura de 750 de lei, de la Praxis. Și bonul fiscal de aceeași valoare, de la Praxis.

HotNews.ro a confirmat, cu informații din Spitalul Municipal de Urgență, că acela este numărul de parafă al prof. dr. Cătălin Cîrstoiu.

Cîrstoiu a cerut întrebările și nu a răspuns

Contactat de HotNews.ro, managerul SUUB, prof dr. Cătălin Cîrstoiu, a solicitat întrebările pe WhatsApp.

Puțin mai devreme, el fusese la o acțiune de campanie electorală. În calitate de candidat PSD-PNL, dr. Cîrstoiu a participat la Conferinţa de Alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti. Premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu a spus în fața adunării electorale că are în continuare încredere în candidat, că „nu am înțeles-o pe-aia cu incompatibilitatea” și că dr. Cătălin Cîrstoiu este supus unor „atacuri care nu au niciun fundament”.

Redacția a trimis doctorului Cătălin Cîrstoiu, la cererea lui, următoarele întrebări:

Vă rugăm să lămurim pentru public statutul dvs la clinica ANEMONA. În 2020, ați spus Corpului de Control că nu aveți nicio funcție acolo și că tarifele nu exprimau o realitate, că lucrați pentru perfecționarea medicilor și rezidenților. Un pacient povestește că l-ați consultat la ANEMONA în toamna lui 2023.

I-ați scris o scrisoare medicală, a plătit 750 de lei. Și mulți oameni sunt în aceeași situație.

Iar factura a venit pe firma Proximed. De ce?

Dr. Cătălin Cîrstoiu nu a răspuns.

Dacă sunteți în situația în care ați fost pacientul dr. Cătălin Cîrstoiu la ANEMONA sau la orice altă clinică privată, câtă vreme el ocupa și poziția de manager la Spitalul Universitar, ne puteți contacta pe mirela.neag@gmail.com, lutacrazvan@gmail.com sau pe conturile de Facebook ale oricăruia dintre jurnaliștii semnatari ai articolului.