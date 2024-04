ESENTIAL Luni, 29 Aprilie 2024, 18:17

Inițiat de regizoarea Chris Simion Mercurian, viitorul teatru din Grivița 53, din București, are deja gata parterul, sala mare și etajul 1, urmând ca până la finele lunii mai să aibă gata întreaga structură.

Teatrul Grivița 53 Foto: Hotnews

Proiectul Grivița 53 mai are nevoie de jumătate de milion de euro până la finalul acestui an ca spațiul să fie funcțional, se arată într-un comunicat de presă al inițiatorilor proiectului. Inițiat în 2016 cu o donație de 200.000 de euro din fondurile personale rezultate în urma vânzării casei bunicii lui Chris Simion Mercurian, proiectul a strâns circa 1 milion de euro din donații de la oameni, numele acestora urmând să fie inscripționat în foaierul teatrului. La acești bani s-au adăugat 1.9 milioane de euro din granturile SEE 2014-2021 (norvegiene), prin programul Ro-Cultura, bani care riscă să fie returnați în cazul în care nu se strâng cei 500.000 de euro până la finele anului.

Chris Simion (stânga), inițiatoarea proiectului Grivița 53

În iunie încep lucrările pentru interior iar până la sfârșitul anului teatrul trebuie să fie cu recepția realizată.

„Actori, regizori, scenografi, coregrafi, artiști plastici, muzicieni, personalități care au făcut performanță în alte domenii decât cel artistic, prieteni știuți sau anonimi, oameni cu putere decizională din companii sau oameni simpli, pensionari, adolescenți, copii, cu toții au devenit ctitori ai acestui edificiu cultural, punând la acesta cărămizi de solidaritate cu inițiatoarea proiectului. Grivița 53 va fi primul teatru construit din inițiativă privată în ultimii 80 de ani și primul teatru din istoria culturală a României construit vreodată de comunitate”, se arată în comunicatul de presă al inițiatorilor proiectului.