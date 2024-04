ESENTIAL Luni, 08 Aprilie 2024, 07:00

În 13 octombrie 2020 Corpul de Control al Guvernului României, condus atunci de Ludovic Orban, a întocmit raportul cu numărul 3712 privitor la Spitalul Universitar de Urgență București. Din cele 90 de pagini, 14 se referă la posibile situații de incompatibilitate și conflicte de interese ce au fost constatate în cazul managerului interimar Cătălin Cîrstoiu.

Catalin Cirstoiu Foto: Sursa: Profimedia. Fotografie editata de Hotnews

Din 2020, raportul „stă la sertar, ascuns undeva în burta statului român”, conform unei informații confidențiale venite de la un medic SUUB. HotNews.ro o intrat în posesia documentului.

„Managerii de spitale nu pot derula nicio activitate remunerată sau neremunerată în afara spitalului, ci doar în unitatea pe care o conduc”, a arătat Corpul de Control.

ANI nu a răspuns la cererea redacției de a spune ce a făcut cu documentul venit de la Guvern acum patru ani.

Cătălin Cârstoiu a susținut duminică, 6 aprilie 2024, în dialogul cu ziariștii că „Corpul de Control al primului-ministru a bătut câmpii efectiv. Raportul a și fost invalidat parțial”.

Vineri, 6 martie 2020, o echipă de inspectori ai Corpului de Control al prim-ministrului a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București. Controlul a fost inițiat în urma a două petiții. Mai mulți medici reclamau posibile aspecte de nelegalitate la nivelul celei mai mari unității medicale din România.

Pe timpul anchetei, manager al SUUB a fost Cătălin Cîrstoiu, care fusese recent numit interimar de Ministerul Sănătății. Cîrstoiu a înlocuit-o pe Adriana Nica, partenera de viață a fostului manager Sorin Oprescu. Oprescu, la rândul său, condusese spitalul din februarie 2017.

Conflictul între Nica plus Oprescu și Cîrstoiu

„Cîrstoiu, pe de o parte, și Nica și Oprescu, pe de altă parte, s-au detestat. Și, de aici, mai mulți oameni, aflați de o parte și de alta, au făcut reclamații. Și au ieșit la iveală nereguli”, a susținut o sursă a HotNews.ro.

După șapte luni, pe 13 octombrie 2020, Corpul de Control a întocmit Raportul înregistrat cu numărul 3712. Documentul are 90 de pagini, dintre care 14 se referă la posibile situații de incompatibilitate și conflicte de interese legate de Cătălin Cîrstoiu. „Raportul a fost băgat la sertar. Mai bine spus, stă ascuns undeva în burta statului român”, a explicat aceeași sursă din SUUB, în dialogul cu jurnaliștii, sub condiția confidențialității.

HotNews.ro a intrat în posesia raportului.

Legea îi oprește pe managerii de spital să lucreze în clinicile private

Conform documentului, la capitolul unde este analizată activitatea lui Cătălin Cîrstoiu remarca inspectorilor a fost aceea că „managerii de spitale nu pot derula nicio activitate remunerată sau neremunerată în afara spitalului, ci doar în unitatea pe care o conduc, cu respectarea programului”.

Potrivit raportului, Cristoiu lucra la clinica ANEMONA MED SRL, parte a grupului de firme Anemona, aparținând lui și soției lui, amândoi medici șefi la SUUB, el manager, soția, șefă de secție.

„Acest lucru îl știam cu toții. Mai mulți colegi din SUUB lucrau la clinica lui Cîrstoiu, ca și managerul, de altfel”, a explicat un medic de la SUUB, cu condiția păstrării confidențialității.

ANEMONA MED SRL este firma pe care familia Cîrstoiu a contractat cele două Mercedesuri, în leasing, despre care a relatat HotNews.ro.

ANEMONA Clinic este tot firma familiei. Pe ea, au cele două BMW-uri X6 M60, apartamentul de la Mamaia și cel de la Sinaia.

I-au găsit tarifele pe ANEMONA Med

Echipa de control a constatat în 2020 că „site-ul oficial al clinicii private (n.r. ANEMONA Med) îl prezintă pe doctorul Cătălin Cîrstoiu ca specialist ce prestează activități medicale în cadrul acesteia. Chiar și lista de prețuri pentru fiecare act medical prestat de acesta, un indiciu în plus că acesta desfășoară activitate medicală de specialitate și după data numirii sale în funcția de manager interimar”.

Astfel, susțin inspectorii, ”se conturează o stare de fapt prin care sunt încălcate prevederile Legii nr. 95/2006”.

Citată în raport, legea stabilește că „funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică; exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”.

Facsimil din raportul de control, prin care inspectorii observă că Anemona Med prezintă o listă de prețuri pentru medicul Cîrstoiu

275 de lei costa în 2018 o consultație a lui Cîrstoiu la clinica sa privată

În acest moment, publice nu mai sunt decât tarifele din noiembrie 2018, într-o perioadă în care Cîrstoiu nu revenise încă pe postul de manager la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Atunci, la Anemona Med costa 275 de lei o consultație ortopedie făcută de medicul Cîrstoiu, în timp ce o consultație clinică era 220 lei. O interpretare radiologie costa 165 lei, iar intervenții chirurgicale mai mici - 385 de lei.

Cele mai costisitoare intervenții erau tratamentul condroprotector al genunchiului - terapie intraarticulară (1.100 lei), tratamentul PRP (infiltrațiile cu plasmă imbogățită cu trombocite, conform Regina Maria) erau 2.930 de lei, iar o tomografie cu emisie pozitronică (PET-CT) ajungea la 5.100 lei.

Tarifele descoperite în 2020 de Corpul de Control nu mai sunt online.

„Pentru ANEMONA MED, administrator este socrul. Pentru ANEMONA CLINICAL SERVICES, administrator este mama”

Conform procedurilor controlului, inspectorii l-au întrebat pe Cătălin Cîrstoiu în legătură cu ceea ce au descoperit și acesta a răspuns în scris.

În răspunsul lui Cîrstoiu, managerul susține că nu este administrator al nici unei societăți comerciale. ”Petru ANEMONA MED, administrator este socrul. Pentru ANEMONA CLINICAL SERVICES, administrator este mama și dețin, confom declarației de avere, 50% din acțiuni. Nu dețin părți la ANEMONA MED, unde soția mea are 100% acțiuni. Nu am încasat niciodată dividente de la aceste două firme. Nu am nicio relație contractuală cu ANEMONA MED. Nu am încasat bani, drepturi salariale, remunerații de la aceasta.

Asigur formarea profesională a unei echipe de medici specialiști și rezidenți dată fiind experiența mea profesională și de cadru universitar, în timpul meu liber și în afara orelor de program, la cererea lor. Nu am relație patrimonială cu ANEMONA MED”.

Conform termene.ro, care prezintă date de la Registrul Comerțului, ANEMONA Med este deținută în proporție de 100% de soția lui Cîrstoiu, Monica-Mihaela.

Socrul său, medicul pensionar Mihail Geană, originar din județul Argeș, este administratorul firmei. Actuala configurație a firmei este aceeași de un deceniu, când soția lui Cîrstoiu a fost înlocuită de tatăl ei în poziția de administrator.

Anemona Clinical Services este deținută, în proporție de 50%, de cei doi soți Cîrstoiu, Monica-Mihaela și Cătălin. Mama acestuia, Mioara-Mariana, este administrator din 2019.

Corpul de control: dacă e adevărat nu făcea la ANEMONA decât ”formare profesională” de ce are Cîrstoiu venituri de la clinică în declarația de avere?

Echipa de control a notat faptul că nu are posibilitatea de a verifica ce susține Cîrstoiu, că nu lucrează la ANEMONA, ci doar că „asigură formarea profesională a unei echipe de medici specialiști și rezidenți”. În raport se cere trimiterea concluziilor la Agenția Națională pentru Integritate, punctând faptul că „funcția de manager este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităților didactice. Ori pe site-ul oficial al clinicii private sunt postate prețurile actelor medicale prestate de Cătălin Cîrstoiu la această clinică”.

Echipa de control adaugă și faptul că în declarația de avere depusă în 13.05.2020, la mențiunile de la capitolul „alte venituri producătoare de venituri nete care însumate depășesc 5.000 de euro pe an” este trecut printre altele și numele societății ANEMONA MED, „aspecte ce necesită clarificate către inspectorii de integritate din ANI”.

Al doilea capitol de posibilă incompatibilitate: el, manager, soția, șef de se secție

Din verificările făcute, susțin inspectorii, s-a constatat faptul că „prin numirea în funcția de manager interimar al SUUB prin OMS R/277/21.03.2020, prof. univ. dr. Cătălin Florin Cîrstoiu s-a aflat într-o stare de conflict de interese întrucât la acea dată doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, soția domnului Cîrstoiu, ocupa funcția de șef secție Obstetrică-Ginecologie III”.

În 2014, Cîrstoiu semnase în numele spitalului numirea soției sale

Inspectorii CCPM susțin că numirea doctorului Monica Cîrstoiu pe postul de șef de secție în cadrul Spitalului Unversitar a fost făcută nu prin concurs, ci printr-un contract administrativ emis în 27.02.2014 și semnat de doctorul Cătălin Cîrstoiu, reprezentantul legal al SUUB la aceea dată.

Contractul Monicăi Cîrstoiu a fost prelungit succesiv, ultimul act adițional fiind semnat pe 25.03.2020, tot de soțul său, la doar 4 zile de la numirea în funcția de manager interimar.

Conform actului de control, Monica Cîrstoiu a ajuns șefă de secție printr-un contract administrativ emis în 27 februarie 2014 și semnat de soțul ei, Cătălin Cîrstoiu

A renunțat doar după ce sesizarea lui Nica a adus controlul

Ca urmare a numirii sale ca manager interimar și pentru evitarea stării de conflict de interese, conform legii, Cătălin Cîrstoiu a avut obligația ca în termen de 30 de zile să înlăture motivele acestei situații. Din documentele puse de spital la dispoziția echipei de control, s-a constatat faptul că doctorul Monica Cîrstoiu a fost eliberată din funcția de șef de secție prin decizie pe 16.06.2020. După 3 luni.

„Trebuie menționat faptul că înlocuirea din funcția de șef de secție a doctorului Monica Cîrstoiu s-a realizat odată cu constatarea echipei de control a CCPM ca urmare a sesizării făcute pe 15.06.2020 de către doctorul Adriana Nica”, se arată în raportul de control.

Inspectorii susțin că, pe scara cronologică, soția lui Cîrstoiu a renunțat la poziția de șef de secție abia după ce a venit controlul în urma sesizării făcute de fostul manager, Adriana Nica.

„Astfel, pentru o perioadă de 87 de zile, din momentul numirii în funcția de manager interimar al SUUB a doctorului Cătălin Cîrstoiu și până la data de 16.06.2020, când doctorul Monica Cîrstoiu a fost demisă din funcția de șef de secție Obstretică-Ginecologie III din cadrul SUUB, există suspiciuni cu privire la perpetuarea unei posibile stări de conflict de interese așa cum este definit la art. 178, alin.2 lit b) din Legea nr.95/2006 cu modificările și actualizările sale”, se arată în raport.

„Deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv, a funcției de membru în Comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă

în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager constituie conflict de interese”, citează inspectorii art. 178 din Legea 95/2006 privind reforma sănătății.

Cîrstoiu a invocat starea de urgență instaurată în pandemia COVID ca să explice de ce soția sa a rămas șefă de secție

Inspectorii au notat în raport și faptul că doctorul Cătălin Cîrstoiu și-a exprimat ”totala nedumerire” legată de faptul că echipa de control a preluat în raport, la constatări, ”lucruri pe care le-a clarificat la sediul CCPM, materializate într-o minută semnată de ambele părți”.

Echipa de control explică și de ce nu a putut ignora în raport posibila stare de conflict de interese al lui Cătălin Cîrstoiu.

„Ulterior întrevederii de la sediul CCPM, din 15.06.2020, a fost emisă decizia din 16.06.2020 prin care funcția de șef de secție Obstetrică-Ginecologie a fost preluată de doctorul Roxana Bohîlțea, cu o întârziere de 57 de zile. Astfel că, echipa de control nu poate elimina această constatare, întrucât deși a fost rezolvată posibila stare de conflict de interese, aceasta a existat, persistat pentru o perioadă de 87 de zile, încetarea acesteia fiind făcută abia după constatarea ei de către controlori.

Ca al doilea argument, managerul a invocat în apărarea sa instaurarea stării de urgență și prevederile Decretelor prezidențiale nr. 195 și 240/2020, care interzic demisiile cadrelor medicale fără preaviz.

Echipa de control explică faptul că aceste legi cu se aplică în acest caz deoarece nu este vorba despre demisia unui medic, ci de demiterea unui medic dintr-o funcție de conducere și înlocuirea acestuia cu alt medic pentru înlăturarea unui posibil conflict de interese.

A apărut și o cerere de demisie, nevăzută inițial de control

Mai mult, spun inspectorii, la punctul de vedere al managerului Cîrstoiu a fost atașată o adresă a SUUB nr. 19967 înregistrată pe 25.03.2020 a Monicăi Cîrstoiu prin care și-a arătat intenția de a demisiona din funcția de șef de secție.

„Facem precizarea că acest document nu ne-a fost pus la dispoziție în timpul acțiunii de verificare. Iar din minuta discuției de la sediul CCPM, când i-a fost prezentat conflictul de interese în care se afla, managerul Cîrstoiu a calificat prevederile legii ca fiind „neconstituționale și care nu pot fi aplicabile”. Nici în acel moment nu a prezentat sau făcut vreo referire la existența adresei nr. 19967”.

ANI nu răspunde, Cîrstoiu spune că ”știu că o parte din raport a fost invalidat”

În finalul raportului de control, experții au propus pentru analiză și valorificarea trimiterea dosarului către Ministerul Sănătății, către Agenția Națională pentru Integritate, Ministerului de Finanțe, Curții de Conturi și Departamentului pentru Luptă Antifraudă.

HotNews.ro a cerut Agenției Naționale pentru Integritate să spună ce s-a întâmplat după ce Raportul 3712/2020 privitor la Spitalul Universitar a ajuns la ei. ANI nu a răspuns.

Campania lui Cîrstoiu acuză un liberal

Potrivit unei surse apropiate campaniei candidatului Cîrstoiu, care a ținut să fie confidențială, raportul a fost întocmit „pe vremea când șef al Corpului de Control al Guvernului era Dragoș Tănăsoiu”.

Dragoș Tănăsoiu a fost, cel puțin până în 2022, membru PNL (secretar general la Sectorul 5), fiind un apropiat al echipei lui Ludovic Orban. A fost numit, din februarie 2024, conform Economedia, șef al direcției de control al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). ”Deja este prea mare mizeria”, a fost comentariul unui apropiat al lui Cătălin Cîrstoiu.

Ce spune Cîrstoiu

Contactat telefonic de Hotnews.ro, candidatul PSD-PNL la Primăria București a spus că știe despre raportul de control din 2020.

„Nu este niciun conflict de interese. Corpul de Control al Primului Ministru a bătut câmpii, efectiv. Raportul a și fost invalidat parțial. Dar e complicat de explicat juridic”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, care se afla duminică după-amiază la Spitalul Universitar. „Încerc să deblochez lucrurile de la Secția de Primiri Urgențe”, a spus doctorul.