Luni, 11 Martie 2024

HotNews.ro

Europarlamentarul REPER Dacian Cioloș a declarat că depus luni dimineața un denunţ la Parchetul General împotriva lui Marcel Ciolacu, în cazul Roşia Montană.

Dacian Cioloș Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Cioloş a precizat că a depus denunţul pentru „răul pe care l-a făcut cu bună ştiinţă sau din prostie în cazul Roşia Montană”.

„Nu pot să accept ca cetăţean, ca român, ca europarlamentar REPER, ca un demnitar al statului român, prin declaraţii şi acţiuni pe care le face să afecteze interesele românilor şi a statului român”, a spus Cioloş.

El a mai declarat că de luni de zile este „demonizat de maşinăria de comunicare şi de propagandă a PSD şi a lui Marcel Ciolacu plătită din bani publici”, pentru că a depus dosarul de înregistrare a Roşiei Montane în Patrimoniul mondial UNESCO.

„În cele din urmă, s-a dovedit că exact acest lucru a fost în avantajul României şi a ajutat ca România să câştige acest proces pe care l-a intentat la Tribunalul de Arbitraj Roşia Montană Gold Corporation şi Gabriel Resources. Sunt convins că procurorii vor face ce e necesar ca să clarifice această situaţie”, a mai declarat Cioloş, care a făcut o transmisiune live pe Facebook din faţa Parchetului General.

Europarlamentarul a mai spus că va oferi mai multe detalii privind denunțul în cadrul unei conferințe care va avea loc la ora 12.

Cioloș i-a cerut demisia lui Ciolacu

Cioloș i-a cerut sâmbătă demisia lui Marcel Ciolacu, pe care l-a acuzat de „acțiuni premeditate împotriva intereselor României”.

„Declarațiile lui în cazul Roșia Montană din ultimele luni au subminat și pus în pericol statul român”, a scris Dacian Cioloș sâmbătă dimineața pe contul său de Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri seară că România a câștigat procesul în dosarul Roșia Montană, în care Gabriel Resources cerea despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari.

Decizia a fost dată în procedura de arbitraj cu Gabriel Resources, acţionarul majoritar al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer omonim blocat din Munţii Apuseni. Procedura de arbitraj s-a desfăşurat la Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) de la Washington.

România a câștigat litigiul în dosarul Roșia Montană, dar și Gabriel Resources a avut de câștigat, la acest lucru contribuind din plin Guvernul Ciolacu. În urma declarațiilor pe care mai mulți oficiali ai Guvernului, în frunte cu premierul Marcel Ciolacu, le-au oferit presei, prețul acțiunilor Gabriel Resources s-au dublat pe bursă.

HotNews.ro încă de acum o lună a precizat că este total neobișnuit ca niște reprezentanți ai Guvernului să anticipeze - după ce inițial informația a fost dată în presă „pe surse” - că statul va pierde un proces, înainte ca tribunalul să pronunțe sentința, și că va trebui să plătească daune de miliarde de dolari către o companie privată.

Isteria declarațiilor

Marcel Ciolacu, premier, 1 februarie: "M-am obișnuit ca notele de plată să-mi vină mie ca și prim-ministru pentru toate tâmpeniile făcute de alții. După vaccinuri și ședința de Guvern pe care o facem azi ca să contractăm o firmă de avocați ca să ne putem apăra ca și alte state din UE (n.a în procesul cu Pfizer), înțeleg că până pe data de 10 (n.a februarie) va veni și o decizie definitivă în cazul Roșia Montană. (...) Sunt ferm convins că vom avea o discuție cu cei care este posibil să câștige acest proces".

Dacian Cioloș, lider REPER, 1 februarie: "Când nu fură pentru ei, pesediștii fură pentru alții. Așa se traduce situația de la Roșia Montană, unde Victor Ponta este principalul vinovat pentru că a semnat actele de care avea nevoie Roşia Montană Gold Corporation. Marcel Ciolacu să îl sune de urgență pe consilierul său actual, Victor Ponta, sau pe fostul său șef de partid, același Victor Ponta, și să explice de ce mereu și mereu trebuie să plătească românii în locul lor. Să fie clar pentru toată lumea: Roșia Montană este o afacere a PSD din care acești oameni vor să câștige bani indiferent de cum se va încheia acest proces. Fie prin exploatare ilegală, fie prin procente rezultate ca urmare a procesului. Restul e mascaradă politică pusă la cale de Marcel Ciolacu și de ceilalți beneficiari.



Hai, Victor Ponta, fii curajos, asumă-ți răspunderea. Și explică-i și lui Marcel adevărul, că dacă pierdem acest proces este din cauza angajamentelor pe care tu le-ai luat față de companie fără a avea bază legală".

Victor Ponta, fost premier, actual consilier al lui Marcel Ciolacu, 1 februarie: "In 2021 Dacian Ciolos anunta fericit ca, de ziua lui, a primit cadou “Rosia Montana in UNESCO”; nu a zis daca a primit cadou si de la Soros de ziua lui! Dar Romania a primit “cadou” de la Ciolos un proiect distrus, un proces pierdut si multe miliarde pierdute! In orice tara normala Ciolos ar fi judecat pentru “subminarea economiei nationale” - dar in Romania il punem pe Ciolacu (si contribuabilii romani) sa plateasca!"

Dacian Cioloș, 4 februarie: Victor Ponta manevrează din umbra lui Marcel Ciolacu dosarul Roșia Montană. Există riscul ca premierul Marcel Ciolacu, consiliat de Victor Ponta, să încerce să ascundă opiniei publice responsabilii pentru prejudiciul adus statului român în procesul cu Roșia Montană Gold Corporation.

PSD, comunicat de presă, 5 februarie: Cetăţenii români trebuie să ştie acest lucru! Indiferent de decizia pe care o va comunica instanţa internaţională până la 10 februarie 2024, este evident că atunci când a aprobat depunerea cererii de includere în patrimoniul universal UNESCO a perimetrului de la Roşia Montană, Dacian Cioloş a ştiut că va afecta interesele României în litigiul deja deschis cu deţinătorul dreptului de exploatare (...). Sub acest aspect, Dacian Cioloş se face vinovat de subminarea economiei naţionale şi se descalifică definitiv pentru orice funcţie de demnitate publică. (...)

La fel de vinovat este şi premierul Orban, care a dispus reluarea procedurii de înscriere în Patrimoniul UNESCO, după ce Guvernul PSD solicitase întreruperea procedurii până la soluţionarea litigiului.

De asemenea, o mare parte din răspundere revine USR care s-a lansat în politică pe acest subiect, iar ulterior, prin miniştrii săi din Guvernul Cîţu, s-a opus cu vehemenţă retragerii dosarului de la UNESCO, deşi ministrul Finanţelor de atunci a atras atenţia că România riscă să plătească daune uriaşe cuprinse între 0,5 şi 3,5 miliarde de dolari.

Marcel Boloș, ministrul finanțelor, 26 februarie: "Poate, totuși, avem și surpriza unei decizii nemonetare. Ce înseamnă acest lucru? Că ar putea fi obligat statul român ca să continue exploatarea. Este limpede că această decizie nemonetară din punct de vedere al efortului bugetar ar fi mai uşor de implementat, în care e posibil să se ţină cont de faptul că această licenţă de exploatare a resursei noastre de aur este încă în vigoare”.

Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului, 22 februarie: „Cât despre actualizarea cerinţelor făcute de Roşia Montană, şi nu de eventualul nivel de compensaţii sau despăgubire care va fi solicitat statului român, el este... a fost estimat undeva între... cred că la început putea fi vorba şi de jumătate de miliard de dolari, iar astăzi, cu toate actualizările de rigoare, ar putea fi un prag maximal de 6,7 miliarde de dolari, dar ţin să precizez că este o solicitare pe care, eventual ar fi făcut-o compania minieră. Asta nu înseamnă că acest prag se va şi regăsi în decizia pe care, repet, o aşteptăm a fi publicată de către Curtea de Arbitraj”.

Marcel Boloș, ministrul finanțelor, 7 martie: "Am fost înștiințați că în cursul zilei de vineri se va pronunța decizia de către instanța arbitrală internațională. Așteptăm să vedem care va fi această decizie și urmează mai apoi să ne formulăm strategia de negociere și în funcție de cum vor fi coordonatele acestei strategii de negociere vom parcurge etapele necesare pentru a ajunge la un consens cu beneficiarii acelei decizii".

Marcel Ciolacu, 7 martie: „Eu aș face referendum dacă e oportun să scoatem aurul de la Roșia Montana.”