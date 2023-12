POLITIC Luni, 18 Decembrie 2023, 09:04

Conducerile executive ale USR, PMP și Forța Dreptei se vor reuni luni de la ora 11 la Palatul Parlamentului pentru lansarea oficială a alianței partidelor de dreapta, au anunțat cele trei formațiuni.

Eugen Tomac, Ludovic Orban si Catalin Drula Foto: Facebook - Ludovic Orban

​Conducerile partidelor USR, PMP și Forța Dreptei au aprobat joi formarea polului de dreapta în urma negocierilor din ultima perioadă.

Cele trei formațiuni vor avea luni, la Parlament, un eveniment comun de lansare, urmat de o conferință de presă susținută de cei trei președinți ai partidelor.

Această alianță este alternativa de dreapta la guvernarea dezastruoasă PSD-PNL.

Liste comune la europarlamentare

Potrivit surselor HotNews.ro, USR, PMP și Forța Dreptei vor participa pe liste comune la europarlamentare. Liderii celor trei formațiuni politice speră ca la prima rundă de alegeri din 2024 să obțină undeva între 6-8 mandate de europarlamentari. În prezent USR are doar doi parlamentari la Bruxelles după ce Dacian Cioloș a părăsit partidul împreună cu alți 5 eurodeputați.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că cei din conducerea viitorului pol de dreapta mizează pe maxim 6 locuri eligibile. Astfel, USR ar propune candidați pentru 4 mandate, PMP -1, Forța Dreptei - 1.

Poza momentului arată un USR cotat în sondaje cu 11,9%, PMP - 0,7% iar Forța Dreptei sub 0,3%. La capitolul funcții USR deține în prezent 64 de parlamentari, 38 de primari și consilieri județeni. La nivel local PMP are 50 de primari și 2.200 de consilieri, în timp ce partidul lui Ludovic Orban are 16 parlamentari.

Pornind de la acest scurt bilanț, USR este partidul în jurul căruia se construiește polul de dreapta. Calculele făcute în interior de liderii celor trei formațiuni politice pentru alegerile generale din 2024 mizează pe faptul că împreună cele trei partide ar putea obține un procent între 20-25% din opțiunea românilor.

Un alt sondaj Mercury Research, la comanda USR, dacă astăzi ar fi alegeri pentru Parlamentul European, 28 la sută dintre cei care au spus că ar merge sigur la vot ar alege PSD. Pe locul al doilea sunt la egalitate AUR și USR cu 19 la sută, în vreme ce pentru PNL optează doar 15 la sută.

Topul ar fi altul dacă USR, PMP și Forța Dreptei ar candida împreună. Alianța Dreptei s-ar situa pe locul doi la europarlamentare, cu un scor de 24 la sută, în vreme ce pentru PSD ar vota 26 la sută, pentru AUR, 21 la sută, iar pentru PNL, 15 la sută.

Sondajul a fost realizat de Mercury Research, la comanda USR, în perioada 30 octombrie - 6 noiembrie, telefonic și online, pe un eșantion de 1.227 de persoane și are o marjă de eroare de +/-2,8 la sută.