Formarea polului de dreapta se mișcă cu încetinitorul chiar dacă USR, PMP și Forța Dreptei au început discuțiile și acțiunile comune. Liderii celor trei formațiuni evită să anunțe data la care cele trei partide ar putea înregistra alianța de dreapta.

Nicușor Dan, Ludovic Orban și Eugen Tomac la congresul USR Foto: Inquam Photos / George Călin

Conducerea USR a primit undă verde din partea activului de partid, la congresul din iunie, pentru formarea unui pol de dreapta la alegerile din 2024. Din iunie până în prezent lucrurile au început să se miște încet, de nivel de colaborare între cele trei formațiuni politice.

Surse politice convergente au declarat pentru HotNews.ro că o echipa mixtă compusă din membrii celor trei formațiuni politice au stat la masă și au analizat rezultatul ultimelor alegeri. Este vorba despre numărul de parlamentari, dar și lista aleșilor locali pe care îi deține fiecare formațiune în parte.

Poza momentului arată un USR cotat în sondaje cu 12%, PMP - 4% iar Forța Dreptei sub 2%. La capitolul funcții USR deține în prezent 64 de parlamentari, 40 de primari și consilieri județeni. La nivel local PMP are 50 de primari și 2.200 de consilieri, în timp ce partidul lui Ludovic Orban are 16 parlamentari.

Pornind de la acest scurt bilanț, USR este partidul în jurul căruia se construiește polul de dreapta. Calculele făcute în interior de liderii celor trei formațiuni politice pentru alegerile generale din 2024 mizează pe faptul că împreună cele trei partide ar putea obține un procent între 25-30% din opțiunea românilor.

Cum se face tranziția către polul de dreapta dintre USR-PMP

După calculul concret privind zestrea fiecărei formațiuni, s-a trasat și modul de colaborare și acțiune comună a celor trei partide.

PMP, de exemplu, are o infrastructura bună, cu o rețea de organizații la nivel local, având mulți primari și consilieri locali acolo unde USR nu este reprezentat. Este vorba de organizațiile PMP care au plecat din PD-L și care au reprezentare la nivel local fie prin primar ales, fie prin consilieri județeni sau locali.

„Există o complementaritate cu PMP pentru că ei au organizații în mediul rural, iar USR are în orașele mari și asta ajută la logistică și organizarea în vederea alegerilor generale, a explicat sursele citate pentru HotNews.ro.

De partea cealaltă, PMP explică activului de partid necesitatea unei alianțe cu USR. „Avem întâlniri în toată țara cu aleșii locali, cu activul de partid și s-a discutat despre 2024 și despre faptul că PSD și PNL vor merge împreună în bătălia electorală iar singura șansă a partidelor de dreapta din România este să se unească”, spun sursele citate.

Strategia pe care o aplică USR și PMP vizează o apropiere și cunoaștere a membrilor activi ai celor două partide.

Mai exact, astfel de acțiuni se desfășoară în prezent. Sub sloganul „Dreapta unită”, liderii USR și cei ai PMP au desfășurat acțiuni comune în teritoriu la Constanța, Ploiești, Craiova, Arad, Chișinău și în Capitală.

Cum arată relația dintre partidul lui Drulă și cel al lui Orban

În prezent, colaborarea USR cu partidul lui Ludovic Orban- Forța Dreptei este centrată pe acțiunile comune la nivel parlamentar și opoziția făcut de la tribună forului legislativ.

Concret USR și Forța Dreptei se coordonează în atacurile și sesizările la Curtea Constituționlă la adresa Coaliției PSD-PNL și prin inițierea moțiunilor simple împotriva miniștrilor Puterii.

Forța Dreptei este un partid nou înființat și, dincolo de numărul mare de parlamentari pe care îl deține (15 - foști parlamentari PNL), structura în teritoriu este în curs de formare. Mai exact, abia acum conducerea partidului face eforturi de a-și dezvolta organizații în teritoriu.

Surse politice susțin că ar fi existat tatonări și discuții purtate pe căi neoficiale între USR și Forța Dreptei, iar Ludovic Orban ar fi emis pretenții prea mari în comparație cu ce poate oferi prin partidul său: candidatura la președinția României. „Nu s-a discutat direct acest aspect. Mai mult a fost sugerat neoficial, dar nu s-a pus nicio clipă problema condiționării creării polului de dreapta de o astfel de pretenție”, mai spun sursele HotNews.ro.

Când se consolidează cu acte polul de dreapta

Potrivit surselor Hotnews.ro, PMP și Forța Dreptei vor ca polul de dreapta să se înființeze cât mai repede însă, USR este precaut și își sondează în permanență activul de partid.

Cătălin Drulă, președinte USR: „Discuțiile pentru formarea polului de dreapta în jurul USR, alternativa reformistă la partidele-stat-eșuat care compun coaliția actuală, sunt în desfășurare, cu progrese foarte bune. Au existat în această vară întâlniri de lucru la nivel regional, precum și între liderii partidelor. Acestea vor continua și am încredere că împreună vom oferi României alternativa pe care o merită”.

Eugen Tomac, președinte PMP: „Am răspuns invitației pe care ne-a adresat-o USR și am avut o serie de discuții în acest sens. Suntem în relație destul de strânsă cu cei din USR, o relație de colaborare cu Forța Dreptei și atunci când vom hotărî care sunt pașii de parcurs evident ca vom comunica. Din punctul meu de vedere este singura alternativă de a scoate România din zodia acesta a neputinței, dominată de PSD și PNL plus anexa lor din opoziție - AUR".



Dincolo de declarațiile oficiale, primul obiectiv al viitorului pol de dreapta este scrutinul pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024. Sursele politice susțin că polul de dreapta se va face undeva la sfârșitul anului 2023 sau primul semestru al anului 2024.

Până atunci, înainte de începerea sesiunii parlamentare, în acest weekend, liderii celor trei partide vor fi prezenți la Mamaia la școala de vară a PMP.

Nicușor Dan și unitatea dreptei

Pe parcursul anului, liderii celor trei formațiuni în discuție l-au curtat intens pe actualul primar al Capitalei Nicușor Dan și au anunțat că îl vor susține pe acesta în lupta împotriva PSD și PNL. „E nevoie de o unitate a dreptei. PNL a ales să meargă pe stânga politicii românești”, susține Eugen Tomac, liderul PMP.

După demisia Gabrielei Firea din funcția de ministru în urma scandalului privind azilele groazei, președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban si-a manifestat sprijinul fata de Nicusor Dan printr-o postare pe Facebook.

„După 12 ani de circ mediatic, de praf aruncat în ochii bucureștenilor de pesedistii Oprescu si Firea pentru a ascunde dezastrul administrativ si colapsul financiar, capitala are în sfârșit un primar general serios în persoana lui Nicusor Dan. Un primar care nu face spectacol, ci este dedicat rezolvării problemelor de fond ale Bucureștilor.

De asemenea, la începutul lunii august, într-o emisiune la Prima TV, Cătălin Drulă a lăsat de înțeles că îl susține pe Nicuşor Dan la scrutinul local de anul viitor.

„Am spus-o de nenumărate ori că susţinem o soluţie în continuare de dreapta, pentru Bucureşti. Care să aibă această grijă faţă de banul public, să ducă proiecte la îndeplinire. Avem un parteneriat cu Nicuşor Dan, îl susţinem în prezent, dar nu am intrat încă în campanie electorală, pentru alegeri”, a reacționat Cătălin Drulă.

Calculul este evident unul pragmatic al celor trei lideri. Potrivit unor sondaje interne USR ar avea o cota de 19 % pentru București, iar PMP undeva la 8%. În alegerile generale, câștigarea Bucureștiului setează trendul în alegerile care urmează și crește șansele polului de dreapta.