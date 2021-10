Premierul desemnat Nicolae Ciucă depune lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament / Ce urmează și ce spune Constituția despre alegerile anticipate

Lista miniștrilor

Dan Vîlceanu - Finanțe

Alina Gorghiu - Justiție

Lucian Bode- Interne

Nelu Tătaru - Sănătate

Bogdan Aurescu- Externe

Marcel Boloș - Transporturi

Raluca Turcan - Muncă

Cătălin Predoiu - Apărare

Virgil Popescu - Energie

Sorin Cîmpeanu - Educație

Bogdan Gheorghiu - Cultură

Mircea Fechet - Agricultură

Robert Sighiartău - Digitalizare

Florin Roman - Economie UDMR

Kelemen Hunor - vicepremier

Hegedus Csilla - Fonduri Europene

Barna Tanczos - Mediu

Attila Cseke - Dezvoltare regională

Eduard Novak - Tineret

USR și PSD nu votează. UDMR nu crede nici în anticipate

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, că este exclus ca partidul său să voteze un guvern minoritar PNL - UDMR. Ciolacu susține că este o greșeală foarte mare susținerea unui guvern minoritar iar în acest context, PSD e de acord cu un guvern de tehnocrați sau cu alegerile anticipate.„Soluția unui guvern minoritar este o greșeală foarte mare și noi nu putem susține așa ceva. Când ai de-a face cu patru crize, economică, sanitară, socială și politică, nu poți cu un guvern minoritar. Îți trebuie un guvern stabil, cu o majoritate în Parlamentul României. Un guvern minoritar este o ruptură între guvern și parlament. Știu că au mai existat guverne minoritare în România, dar nu în astfel de situații de criză. Cu certitudine, PSD nu va vota un guvern minoritar", a declarat Marcel Ciolacu.





Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat că nu vede în acest moment de unde ar putea veni cele 234 de voturi pentru învestirea guvernului minoritar PNL-UDMR. "Dacă fiecare se gândeşte doar la orgoliul lezat şi la interesul de partid, atunci nu va trece", a declarat Kelemen Hunor care pleda pentru refacerea coaliției cu USR. Referitor la alegerile anticipate, preşedintele UDMR a declarat: "Se poate ajunge la anticipate, dar anticipatele nu vor schimba nimic. Va fi aceeaşi structură a Parlamentului – cu un PSD peste 40%, cu un AUR sărit mult peste ceea ce cred eu că e bine pentru România, cu USR, PNL slăbite extrem de mult şi cu noi – sper că vom fi acolo unde suntem şi acum".

Ce spune Constituția

În spatele ușilor închise, liderii PNL s-au plâns de posibilitatea respingerii în Parlament a premierului desemnat și de alegerile anticipate. "Să ne ferească Dumnezeu de anticipate", ar fi spus vicepreședintele PNL Ionel Bogdan, potrivit surselor HotNews.ro.Președintele PNL, Florin Cîțu, le-ar fi spus liberalilor că în cazul în care premierul desemnat Nicolae Ciucă nu va trece de votul Parlamentului, el ar trebui să fie următoarea propunere de premier.Premierul desemnat, Nicolae Ciucă a declarat că, la cum arată situaţia şi cifrele, matematic, Guvernul nu are cum să treacă, dar până miercuri, când va fi votul de învestitură în Parlament, mai este timp în care partidele "să găsească elementele comune".El a susținut din nou că nu vrea să îşi depună mandatul şi că va merge până la capăt.Potrivit surselor Hotnews , premierul desemnat Nicolae Ciucă i-ar fi cerut lui Florin Cîțu flexibilizarea mandatului pentru a coopta USR sau PSD la guvernare, însă de fiecare dată a fost refuzat. Nicolae Ciucă a recunoscut public că PSD a dorit să intre la guvernare, el precizând că PNL a dat un mandat clar, pentru Guvern minoritar.PNL are în Parlament 125 de mandate după plecarea deputaților și senatorilor PNL (9 parlamentari) susținători ai lui Ludovic Orban, UDMR - 29, iar Minoritățile 18. Totodată, conducerea PNL stie că mai urmează alte plecări - în total, 15 parlamentari vor merge alături de Ludovic Orban.Astfel, la un calcul simplu, PNL împreună cu UDMR și Minorități s-ar putea baza pe 166 de voturi din 234 câte are nevoie pentru ca Guvernul să fie învestit de Parlament. Liberalii ar mai avea nevoie de cel 68 de voturi să-și treacă Guvernul.Premierul desemnat, Nicolae Ciucă este cea de-a doua propunere făcută de președintele Klaus Iohannis de la debutul crizei politice prin demiterea Guvernului Cîțu de către Parlament pe 5 octombrie.Dacian Cioloș a fost desemnat pe 11 octombrie de către Klaus Iohannis premier dar liderul USR nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară care să-l voteze în Parlament. De la demiterea guvernului Cîțu au trecut 25 de zile.Constituția prevede că preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.Cu alte cuvinte, constituțional președintele Klaus Iohannis și PNL mai pot juca politic și pot menține un guvern interimar cel puțin alte 30 de zile.Practic, în cazul în care premierul desemnat Nicoale Ciucă nu primește votul de încredere al Parlamentului, președintele Klaus Iohannis poate face o a treia nominalizare de premier fără a fi obligat să declanșeze alegerile anticipate atâta timp cât se încadrează în cele 60 de zile prevăzute în Constituție.