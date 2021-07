Scandalul de la PNL Timișoara continuă: Candidatul Raul Ambrus acuză că 308 membri au fost scoși de pe convocatorul alegerilor de sâmbătă

”Astăzi, am primit convocatorul pentru alegerile din 31 iulie și am constatat că din 914 membri cu drept de vot, același număr ca la alegerile din 3 iulie, au fost scoși 308 de colegi, adică pe lângă cei 170 scoși și în 3 iulie, de data aceasta au mai fost scoși alți 138 de colegi. Mai spun încă o dată că alegerile se organizează pe baza listei cu membri valabilă la 31.12.2020 și în Regulamentul de organizare a alegerilor se specifică extrem de clar că este interzisă modificarea bazei de date cu membri. Mai mult, suspendările din partid sunt interzise.”, scrie Raul Ambrus pe pagina sa de Facebook. Alegerile pentru conducerea PNL Timişoara vor fi reluate, în 31 iulie , iar Raul Ambruş s-a înscris din nou pentru funcţia de preşedinte, după ce la conferinţa de alegeri din 3 iulie a avut loc un scandal între taberele celor doi candidaţi, din cauza delegaţilor prezenţi, potrivit News.Alături de Raul Ambruş, pentru fucţia de preşedinte s-au mai înscris alţi 6 candidaţi: Claudiu Chira, Mariş Daniela, Munteanu Adina, Pîrva Cantemir, Neşcu Ioan Viorel, Stoica Dan Alexandru. Toate candidaturile depuse vor fi analizate în cadrul procesului de organizare a alegerilor care vor avea loc în 31 iulie 2021.Un scandal a izbucnit la conferinţa de alegeri a PNL Timişoara, după ce cele două tabere ale candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, Raul Ambruş şi Cosmin Tabără, nu s-au înţeles în privinţa delegaţilor.Preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica, a cerut suspendarea conferinţei de alegeri şi a părăsit sala alături de candidatul Cosmin Tabără şi cei care îl susţineau pe acesta. Rămaşi în sala de conferinţe, susţinătorii lui Ambruş au format o nouă comisie de organizare a alegerilor şi au continuat şedinţa alegându-l pe acesta în funcţia de preşedinte al PNL Timişoara.Alin Nica a declarat că va face plângeri penale deoarece a dispărut ştampila partidului şi inclusiv ştampila cu semnătura sa şi a ameninţat cu excluderi din partid.De asemenea, a anunţat că va contesta alegerea lui Ambrus în funcţia de preşedinte al PNL Timişoara, la Comisia de Arbitraj a PNL. La nivelul organizaţiei PNL Timişoara a fost numit un Birou Politic Interimar care are sarcina de a reface baza de date cu membrii.