INTERVIU Ionel Dancă, șeful Cancelariei Premierului Ludovic Orban: Planul de Relansare Economică ”Reclădim România” este cel mai mare pachet de sprijin pentru economie alocat vreodată de România

Planul Național de Investiții și Relansare Economică ”Reclădim România” al Guvernului liberal, condus de premierul Ludovic Orban, înseamnă cel mai mare pachet financiar de sprijin pentru economie alocat vreodată în România, cu o valoare care va ajunge la 7% din PIB până la sfârșitul anului, și este printre cele mai consistente programe de acest tip din Uniunea Europeană. Acest Plan a fost și este practic răspunsul imediat dat de Guvernul Orban pentru limitarea efectelor negative generate de situația economică de criză provocată de pandemia Covid-19. Iar în momentul de față, toate măsurile economice de sprijin din Planul de Relansare Economică al Guvernului PNL sunt în vigoare și produc efecte benefice pentru angajații și angajatorii afectați de criză, fie că vorbim de plata șomajului tehnic, programul flexibil de muncă sau de credite cu garanții de stat pentru companii, ajutoare de stat și granturi europene pentru capital de lucru pentru industriile afectate de pandemie. Totuși, oamenii de afaceri se plâng că aceste măsuri vin cu întârziere sau că sunt insuficiente ori că nu-i ajută pe cei mai afectați de criză...Guvernul liberal a avut tot timpul un plan încă de la începuturile pandemiei: să salvăm viețile oamenilor și să evităm intrarea economiei în colaps. Și prin toate măsurile pe care le-am adopat, am reușit acest lucru. Dar, aici, cred că trebuie să ne uităm mai atent la câteva lucruri. Primul, reacția Guvernului Orban la criză. În acest caz, nimeni nu cred că poate să spună că nu am reacționat rapid, imediat, pentru cei mai afectați de criză, în primul rând pentru cei care riscau să-și închidă afacerea și să lase angajații fără un loc de muncă. Am venit imediat cu plata șomajului tehnic, pentru care, încă din aprilie și până acum, am decontat 6,7 miliarde lei pentru plata salariilor pentru aproape 1,6 milioane de angajați. În același timp, am suspendat popririle și executările silite pentru neplata taxelor și impozitelor și a ratelor bancare până la sfârșitul anului. Asta le-a dat o gură de oxigen oamenilor de afaceri și companiilor care, altfel, nu mai aveau cum să-și platească datoriile și angajații. Apoi, ne-am concentrat acțiunea Guvernului pe măsurile care să asigure lichiditatea în economie, adică măsuri care să facă să circule banii în economie. În acest sens, am gândit și adoptat mai multe instrumente de garantare și de asigurare a lichidității în economie care să ajute companiile nu numai să-și continue activitatea dar și să crească gradul lor de acces la credite bancare și de folosire a unor tehnici comerciale moderne de fluidizare a resurselor financiare. Prin programe de tipul IMM Invest, IMM Leasing sau IMM Factor, companiile din România au acum la dispoziție instrumente de asigurare a acesului la finanțare și a lichiditații necesare pentru desfășurarea activităților economice cum nici nu credeau că este posibil înainte de această criză. Dar și aceste programe, mai ales IMM Invest, au fost foarte criticate că se mișcă greu și că tot la bancă ajungi unde procedurile sunt foarte greoaie.Să fim serioși, programul IMM Invest cred că este programul de garantare pentru companii cu cel mai mare succes din ultimii 30 de ani. Dacă ne uităm la datele BNR, vedem că valoare totală a creditelor acordate de bănci pentru IMM-uri a crescut cu 40 miliarde lei în 12 ani, din 2007 până în 2019, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de cca. 3 miliarde lei. Or, doar prin programul IMM Invest, în acest an, în câteva luni, au fost acordate credite în valoare de peste 15 miliarde lei pentru 18.500 companii, adică o rată anuală de creștere a volumului de credite pentru IMM-uri în plină criză economică de cinci ori mai mare decât în anii precedenți de creștere economică. De cealaltă parte, trebuie să fim corecți și cu sistemul bancar. Băncile, în plină criză provocată de pandemie, s-au trezit în doar 2-3 luni cu un număr uriaș de cereri de credite de la peste 30.000 de IMM-uri. Nu a fost simplu nici pentru sistemul bancar să răspundă la acest volum de solicitări, dar pe măsură ce programul a evoluat, vedem că aceste probleme s-au rezolvat și cred că până la sfărșitul anului va fi epuizat plafonul de 20 miliarde de lei pentru credite prin IMM Invest.La capitolul granturi europene alocate în această perioadă, în momentul de față sunt mai multe programe active în desfășurare. O primă măsură cu fonduri europene din Planul Național de Investiții și Relansare Economică pe care am luat-o a fost supracontractarea cu 1,13 miliarde de Euro a proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional Axa 2.1 și Axa 2.2 și lansarea unui nou apel de proiecte pentru investiții mari între 1,5 și 6 milioane Euro. În cazul granturilor pentru investițiile mari, ghidul solicitantului a fost în consultare publică și urmează lansarea apelului de proiecte la începutul lunii noiembrie. Apoi, mult mai mediatizat și mai așteptat a fost programul de granturi pentru repornire de 1 miliard de Euro de la Economie. Aici este deja în desfășurare apelul de proiecte structurat pe 3 măsuri. Sesiunea de aplicații online pentru microgranturi de 2000 Euro pentru SRL-uri fără salariați cu un buget de 100 milioane Euro s-a încheiat deja cu un număr de cca. 18.000 de solicitări. De asemenea, în aceste zile, s-a închis și sesiunea de aplicații online de granturi pentru capital de lucru de până 150.000 Euro, respectiv 15% din cifra de afaceri. Aici, într-adevăr, numărul solicitărilor, peste 21.000, depășește bugetul alocat de 350 milioane Euro însă se caută soluții la ministerul Economiei și la ministerul Fondurilor Europene pentru suplimentarea acestui buget. În fine, în cadrul aceluiași program, mai este măsura pentru granturi pentru investiții între 50.000 și 200.000 de Euro cu un buget de 550 milioane Euro care se desfășoară în regim de apel competitiv cu evaluarea și contractarea ulterioară a cererilor depuse și care urmează să se închidă până la sfârșitul anului.Așa cum v-am spus, toate măsurile economice din Planul Național de Investiții și Relansare Economică sunt active în acest moment. Pe lângă cele menționate deja, aș vrea să mai amintesc de cele legate de digitalizare, pentru că este unul dintre obiectivele prioritare ale Guvernului Orban în această perioadă, mai ales că pandemia ”ne-a forțat” să accelerăm toate procesele de digitalizare din zona administrației publice și cred că este evident că s-au făcut salturi uriașe în această privință. Din acest punct de vedere, credem că aceleași progrese trebuie făcute și în zona economică și de aceea ne-am propus să venim cu diverse programe de sprijin pentru digitalizarea companiilor. În ceea ce privește initițiativele antrepronoriale din acest domeniu, mai ales pentru cele din rândul studenților, pe care vrem să-i încurajăm să-și dezvolte o astfel de afacere în țară, a fost lansat apelul de proiecte Innotech Student cu granturi între 40.000 și 100.000 Euro pentru un plan de afaceri. Apelul s-a încheiat la 30 septembrie cu 351 de cereri în valoare de 685 milioane Euro.Așa este, primele proiecte vor intra la finanțare din bugetul alocat inițial de 20 milioane Euro până la sfârșitul anului și ulterior se vor căuta soluții pentru alocări suplimentare.Este vorba de un apel cu un buget de 150 milioane Euro pentru activități de digitalizarea a IMM-urilor. Ghidul solicitantului a fost în consultare publică până de curând, pe 20 octombrie, și urmează lansarea apelului de proiecte în cursul lunii noiembrie. În același timp, alte două linii de finanțare pentru educația digitală a angajaților din întreprinderile mari și din IMM-uri sunt deja deschise până la 15 noiembrie.Nu aș vrea să închei acest interviu fără a menționa alte două programe de finanțare din fonduri europene pentru stimularea antreprenoriatului rural. Până pe 15 decembrie este deschis apelul de granturi pentru antreprenoriat rural de până la 200.000 Euro pentru un proiect de afaceri iar pentru instalarea tinerilor fermieri cu teren concesionat de la stat de maxim 50 hectare, pentru tinerii care se întorc în țară, ghidul solicitantului a fost în consultare publică și urmează deschiderea apelului de proiecte.Totodată, aș vrea să menționez că m-am referit aici doar la programele de relansare economică din Planul Guvernului PNL ”Reclădim România”. În cadrul aceluiași Plan, mai sunt și alte măsuri sociale de sprijin care de asemenea sunt în vigoare și produc efecte, stimulente pentru inserție pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, tichete de masă pentru persoanele în vârstă, vouchere pentru rechizite școlare, pachete alimentare și de igienă pentru persoanele aflate în risc de sărăcie ș.a. Cu alte cuvinte, nu lăsăm pe nimeni în urmă în fața acestei crize și nu ne oprim aici! Asta înseamnă o guvernare liberală, o guvernare eficientă și responsabilă.