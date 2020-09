Mai mulţi parlamentari PSD au depus un denunţ la DNA împotriva lui Nicuşor Dan

Parlamentarii PSD Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Căruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor și Şerban Nicolae au depus un denunţ la DNA împotriva lui Nicuşor Dan, candidatul dreptei la Primăria Capitalei. Potrivit documentului, obținut de agenția News.ro, denunțul vizează săvârşirea faptelor de: şantaj, luare de mită, trafic de influenţă, fals în declaraţii, spălare de bani, parlamentarii PSD solicitând începerea urmăririi penale şi trimiterea în judecată a lui Nicuşor Dan.







Denunțul are legătură cu înregistrarea lansată ieri în spațiul public de PSD, înregistrare în care Nicușor Dan discuta cu un consilier al primarului PSD al Sectorului 4 despre demolarea unui imobil în Parcul Orășelul Copiilor.



„În fapt, domnul Nicuşor Dan este deputat şi membru în Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Totodată, este vicepreşedinte şi fondator al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul în care a deţinut funcţia de preşedinte în trecut. Asociaţia Salvaţi Bucureştiul în care a fost membru, este iniţiatoare a numeroase demersuri în instanţă îndreptate împotriva autorităţilor statului, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a unor dezvoltatori imobiliari. În spatele acestor iniţiative aparent dezinteresate se află în realitate interesele financiare ale deputatului Nicuşor Dan, care blochează proiectele imobiliare ale mai multor investitori pentru ca ulterior să-şi retragă acţiunile, în schimbul unor sume de bani care intră în patrimoniul acestuia cu titlu de donaţie. Presiunile puse asupra investitorilor prin folosirea acestui mecanism pot fi dovedite prin urmărirea cererilor de renunţare la judecată sau la anumite capete de cerere şi a sumelor primite cu titlu de donaţie. Chiar din declaraţiile de avere ale acestuia reiese că a primit sume importante cu titlu de donaţie (ex. 100.000 lei; 76.000 lei) de la persoane fizice şi juridice”, se arată în denunţul făcut de parlamentarii PSD la DNA, potrivit documentului obţinut de News.ro.









„Mai mult, în spaţiul public a apărut o înregistrare audio în care făptuitorul intervine în favoarea unui anume Mihai Mitrache, astfel încât să nu fie demolată clădirea construită ilegal de acesta pe spaţiul verde al unui parc. În mod bizar, în acelaşi parc deţine un restaurant, preşedintele Asociaţiei Eco Civica, o asociaţie care susţine demersurile efectuate de Nicuşor Dan prin intermediul Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul împotriva dezvoltatorilor imobiliari (informaţii care au apărut în presă). Din înregistrarea audio reiese intenţia făptuitorului Nicuşor Dan de a determina reprezentanţii instituţiei publice să îndeplinească anumite acte care intră în îndatoririle lor de serviciu «pe speţa asta cu clădirea», în interesul direct şi imediat al lui Mihai Mitrache. Încercările acestuia de a influenţa decizia reprezentanţilor primăriei reiese în mod evident din exprimarea acestuia: «eu cred că el are dreptate», respectiv «v-am şi dat un răspuns scris, tocmai de asta am şi întârziat, ca să citesc din nou toate legile şi astea şi eu sunt convins că el are dreptate»”, mai precizează documentul citat de



De asemenea, sursa menţionată precizează că interlocutorul, şi anume conslierul primarului Sectorului 4, confirmă traficul de influenţă comis de Nicuşor Dan.



„Interlocutorul acestuia confirmă traficul de influenţă comis de făptuitorul Nicuşor Dan. Astfe, din înregistrarea audio reiese cum interlocutorul confirmă că însăşi continuarea dialogului şi a corespondenţei scrise este urmarea directă a acestei împrejurări de fapt, respectiv a faptului că făptuitorul Nicuşor Dan «ocupă o funcţie importantă şi s-ar putea să ocupaţi o funcţie şi mai importantă», precum şi pentru că acesta a «garantat»şi a «intervenit» pentru numitul Mihai Mitrache”, potrivit denunţului făcut la DNA.



Totodată, parlamentarii PSD precizează că deputatul Nicuşor Dan nu neagă relaţia apropiată pe care o are cu afaceristul Mihai Mitrache.



„Mai mult, în mod deloc suprinzător, deputatul nu neagă relaţia extrem de apropiată cu afaceristul Mihai Mitrache în momentul în care interlocutorul său face vorbire despre apropierea dintre acesta şi Mihai Mitrache, apropiere care reie din declaraţia afaceristului cum că «vin cu fratele meu Nicuşor, că vă fac eu cu Nicuşor, că vă pune Nicuşor cu botul pe labe, că am aranjat cu Nicuşor să nu se atingă nimeni de mine de la Sectorul 4». Fără niciun dubiu, această înregistrare audio relevă o conduită infracţională, împotriva principiilor ce stau la baza exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice cu integritate. Înregistrarea audio nu este singura dovadă a intervenţiilor făcute de domnul deputat în beneficiul numitului Mihai Mitrache. În presă au apărut dovezi ale existenţei unei cereri de inttervenţie accesorie formulată de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul în dosarul lui Mitrache. În plus, Cristian Zărescu, interlocutorul făptuitorului, confirmă în cadrul unui talk-show că această intervenţie nu este izolată, în realitate existând cinci astfel de convorbiri, de cele mai multe ori iniţiate de făptuitorul Nicuşor Dan”, mai indică documentul.



Social-democraţii amintesc de o decizie a CCR din anul 2018 potrivită căreia deputaţii şi senatorii nu au dreptul să intermedieze sau să mijlocească între relaţia dintre cetăţeni şi organele administraţiei centrale şi locale.



„Faţă de cele prezentate anterior facem referire la Decizia nr. 629/2018 a Curţii Constituţionale, potrivit căreia, «Curtea reţine că deputaţii şi senatorii nu au dreptul să intermedieze/mijlocească nici relaţia dintre cetăţeni şi organele administraţiei publice centrale şi locale şi serviciile şi direcţiile din subordinea acestora, în sens de control al activităţii acestora din urmă, şi nici relaţia dintre aleşii locali şi autorităţile publice centrale, dintre potenţialii investitori şi autorităţile publice locale, în sens de reprezentanţi ai aleşilor locali/ investitorilor, întrucât aceste activităţi reprezintă, în realitate, fie o formă nepermisă de control parlamentar, fie o arogare de drepturi care denaturează mandatul parlamentar şi care se constituie într-un veritabil impediment în relaţia directă a aleşilor locali/ investitorilor cu administraţia centrală sau locală.»”, mai explica sursa citată.



Prin urmare, „din această perspectivă, faptele denunţate se încadrează la art. 13 alin. (1) lit. b) din OUG 43/2002, competenţa de soluţionare aparţinând Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cauză faptele fiind comise de un deputat”, conchid parlamentarii PSD în denunţ.

O înregistrare cu o discuție între Cristian Zărescu, consilierul primarului PSD al sectorului 4, și Nicușor Dan pe tema demolării unui imobil din „Orășelul Copiilor” e ultima linie de atac a PSD împotriva candidatului susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei.



Înregistrarea a fost făcută publică de creatoarea de modă Dana Budeanu, o susținătoare a Gabrielei Firea.



În discuția înregistrată este vorba despre



În înregistrarea, despre care nicio parte nu a precizat dacă este completă sau nu, Nicușor Dan se aude spunând că Mitrache este „dispus la dialog” și că are „disponibilitatea de a-și retrage plângerile”. Cristian Zărescu, consilierul primarului sectorului 4, Daniel Băluță, insistă de patru ori că Primăria discută cu Mitrache, care „vinde droguri” și care „e acuzat de prostituție” pentru că Nicușor Dan „a garantat” pentru el. „Daca el vinde droguri sau face prostitutie, as incerca sa-l prind cu institutiile care se ocupa de asta. Dar strict pe speta asta, cu cladirea, eu cred ca el are dreptate”, răspunde Nicușor Dan. Mai mult, consilierul primarului PSD îl întreabă dacă s-a întâlnit cu Mitrache, Nicușor Dan răspunzând că s-a întâlnit cu el, cu soția și avocatul acestuia, cu care a fost la Avocatul Poporului.

Nicușor Dan: „Mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare”



Nicușor Dan a susținut, după publicarea înregistrării, că „mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea”.



El precizează că, fiind parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul” a încercat găsirea unei soluții amiabile.



„În primăvară, informasem, în scris, Avocatul Poporului și Primăria Sectorului 4 despre demolarea ilegală pe care se pregătea s-o comită. La momentul înregistrării, acum câteva luni, partea vătămată încerca să ajungă la o soluție amiabilă. Ca parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul, le-am cerut celor două părți să se întâlnească, împreună cu avocații lor, pentru a discuta. Până la urmă, procesul a continuat și justiția ne-a dat câștig de cauză, fapt care arată că acțiunea noastră a fost una legitimă”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.









„Voi intenta proces civil pentru calomnie, pentru afirmaţii calomnioase, primarului PSD în funcţie, Gabriela Firea, care a spus despre mine, explicit, că am luat bani pentru a ajuta cetăţeni în diferite chestiuni. Este o afirmaţie mincinoasă, pentru care va trebui să răspundă”, a declarat marți Nicușor Dan, într-o conferință de presă.



Nicuşor Dan a prezentat explicaţii referitoare la cazul care i-a atras criticile edilului general, precizând că un cetăţean din Sectorul 4 „a fost abuzat” de Primărie, „care i-a demolat ilegal” proprietatea.



"Acest fapt a fost constatat prin decizie definitivă de Curtea de Apel Bucureşti. Deci, instanţa a constatat, prin hotărâre definitivă, că Primăria Sectorului 4 a abuzat un cetăţean. A fost demolată fără niciun act, fără autorizaţie, fără proces o proprietate existentă în baza unei autorizaţii pe care chiar Primăria Sectorului 4 o dăduse în anul 2013. Înainte de a fi demolat, cetăţeanul respectiv a apelat la mine, parlamentar de Bucureşti, şi m-a rugat să îl ajut, iar eu am ajutat un om abuzat de autoritate, aşa cum am făcut-o în ultimii 15 ani cu mii de oameni din Bucureşti, dar şi câţiva din ţară", a spus el.



Nicuşor Dan a menţionat că s-a prezentat cu cetăţeanul respectiv la Avocatul Poporului, iar apoi s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv cu două materiale scrise, în care a atras atenţia autorităţilor locale asupra faptului că ar urma "să săvârşească un abuz".



"Nu am rezolvat nici aici şi atunci am intervenit în litigiul pe care acest cetăţean îl avea cu Primăria Sectorului 4, alături de colegii din Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, şi instanţa ne-a dat dreptate. Instanţa a constatat, prin hotărâre definitivă, că Primăria Sectorului 4 a demolat abuziv proprietatea unui cetăţean", a mai spus el.



În replică la acuzaţiile referitoare la faptul că s-ar fi folosit de funcţia publică pentru a apăra un cetăţean, Nicuşor Dan a replicat că este obligaţia sa de parlamentar să rezolve problemele cetăţenilor din circumscripţie.



"Au venit taximetriştii în momentul în care Primăria a dat hotărâre care interzicea autorizaţiile de taximetrie. Am mers în instanţă, am câştigat. Am intervenit când Primăria voia să betoneze Parcul Cişmigiu. Am mers în instanţă, am câştigat. Am intervenit când compania Primăriei a refuzat să facă publică situaţia avariilor (din termoficare, n.r.) pe ultimele luni. Am mers în instanţă şi am câştigat", a precizat el.



În ce priveşte acuzaţiile referitoare la faptul că ar fi apărat un interlop, Nicuşor Dan a declarat că "niciodată, la miile de oameni" care au cerut sprijinul asociaţiei, nu a făcut investigaţii pentru a vedea cine sunt aceştia.



"Ne-am uitat doar dacă oamenii au dreptate sau n-au dreptate. Şi dacă aveau dreptate, am încercat şi de multe ori am reuşit - ştiţi că avem 175 de procese câştigate la Salvaţi Bucureştiul - am reuşit să îi ajutăm", a arătat el.



În legătură cu legalitatea clădirii respective, deputatul a precizat că aceasta avea o autorizaţie emisă de Primăria Sectorului 4 în anul 2013 şi că "în orice sistem de drept din lumea civilizată, o autorizaţie de construire naşte un drept de proprietate".



"Doar sistemul comunist nu a respectat dreptul de proprietate şi, în acest caz, Primăria Sectorului 4 s-a comportat exact ca statul comunist. Chiar dacă în 2020 Primăria Sectorului 4 a constatat că a emis o autorizaţie nelegală în anul 2013, nu avea dreptul să se ducă să demoleze. Trebuia să se adreseze unui judecător şi judecătorul, după ce asculta toate părţile, trebuia să constate dacă autorizaţia este legală sau nelegală", a susţinut el.



Nicuşor Dan a apreciat că este ridicol ca reprezentanţii PSD să îl acuze de corupţie, după ce el a vorbit în timpul campaniei despre "corupţie adevărată, corupţie de sute de milioane de euro". El a menţionat că va continua campania sa şi că va prezenta noi informaţii miercuri, la ora 10.00.