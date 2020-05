Primăria Sectorului 4 a demolat vineri unul dintre restaurantele din Parcul Orășelul Copiilor, care ”ocupa ilegal domeniul public” / Cum a ajuns Nicușor Dan să conteste decizia

Primăria Sectorului 4 a demolat vineri restaurantul Medieval din Parcul Orășelul Copiilor, un imobil cu parter și mansardă, în mijlocul parcului, unde locuiau proprietarii. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că imobilul era construit ilegal pe domeniul public. Deputatul Nicușor Dan și candidat la Primăria Capitalei a transmis într-un comunicat de presă că Primăria Sectorului 4 demolează ilegal construcția, deoarece proprietarul a contestat dispoziția de demolare, iar procesul încă nu a ajuns la final.





Inițial, în urmă cu peste 20 de ani, în locul restaurantului Medieval era o căsuță de 80 mp. Aceasta a aparținut înainte de anul 1998 companiei Librării SA, apoi a fost vândută către alte persoane fizice care la rândul lor au revândut-o. În 2013, primarul Cristian Popescu Piedone a emis o autorizație de construire pentru ”recompartimentări interioare, închidere și extindere terase acoperite”, iar rezultatul a fost o clădire în toată regula, cu parter și etaj, cu o suprafață desfășurată de 378 mp.





Această metodă a fost folosită la toate terasele din parc, iar spațiul verde s-a umplut de construcții masive, un lucru inacceptabil deoarece legea Spațiilor verzi interzice acest lucru. HotNews.ro a scris aici despre subiect. În plus, pe domeniul public se pot edifica doar construcții cu caracter provizoriu.





La finalul anului 2019, Primăria Sectorului 4 a emis dispoziție de demolare pentru imobil. Proprietarii au cerut în instanță suspendarea dispoziției, iar pe 28 februarie 2020 Tribunalul București a respins cererea.





”Chiar dacă lucrările de închidere şi extindere a teraselor au fost executate în baza autorizaţiei de construire nr. 476/ 15.10.2013, faţă de dispoziţiile art. 61 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 rezultă că lucrările respective nu pot avea decât caracter provizoriu, indiferent de materialele din care sunt realizate, fiind astfel supuse desființării în condițiile prevăzute de art 33 alin. 1 din Legea nr. 50/1991. Între construcția edificată în perioada 1975-1976 (conform susținerilor reclamantei), având o suprafaţă construită la sol de 81 mp și doar parter, care a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare din anul 1998 si construcția existentă în prezent, cu o suprafaţă construită la sol de 240 mp, compusă din parter si etaj, dobândită de reclamantă prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 266/22.03.2018, există diferențe semnificative, astfel că reclamanta nu se poate prevala de caracterul permanent al construcției edificate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 50/1991, construcţie care nu mai există în configurația inițială. (...) Conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 266/22.03.2018, reclamanta a dobândit odată cu construcția dreptul de folosinţă asupra terenului aferent constricției în suprafaţă de 81 mp, fiind vorba deci doar de terenul de sub construcţia iniţială, deşi în anul 2018 clădirea avea o suprafaţă construită la sol de 240 mp”, a reținut instanța.





Proprietarii au făcut recurs, iar procesul avea termen pe 4 mai 2020.





”După cum instanța ne-a spus în prima sentință, această construcție este una ilegală dintr-un motiv simplu, domeniul public nu se poate vinde, nimeni nu poate fi proprietar pe domeniul public, pentru că de la un chioșc de 81 de mp, într-o manieră absolut incredibilă, această construcție a crescut exponențial având aproape 300 de mp. Ca atare, nu am făcut altceva decât să implementăm decizia instanței. Modul în care s-a construit a fost unul în afara legii, ați văzut că inclusiv vegetația de lângă a fost afectată de această extindere, și ca atare, așa cum este firesc, terenul trebuie readus în circuitul spațiilor verzi ale parcului. Din anul 2016, contractul de închiriere cu Sectorul 4 a expirat și este foarte important ca nuanță juridică, nicio construcție ridicată pe domeniul public nu este definitivă. Orice construcție ridicată în baza unui contract de închiriere pe perioadă determinată, în mod evident, după cum legea spune, este o construcție provizorie. Faptul că în autorizația de construire din 2013 nu scrie că autorizația de construire este provizorie, probabil a fost o omisiune. Instanța a clarificat acest lucru, important este că legea spune că nimic din ce se construiește pe domeniul public nu este definitiv. Departamentul Juridic al Primăriei a considerat că trebuie să implementăm în regim de urgență această dispoziție a instanței și să demolăm construcția”, a explicat Băluță pentru HotNews.ro.





După începerea lucrărilor de demolare, deputatul Nicușor Dan și candidat la Primăria Capitalei a trimis un comunicat de presă în care acuză Primăria Sectorului 4 că demolează ilegal construcția unde ”funcționa un restaurant și locuința unei familii cu copii”.





Nicușor Dan mai întrebă de ce doar anumite terase din parc sunt demolate.





”Au fost mai multe astfel de demolări în Orășelul Copiilor. Mai multe hotărâri definitive ale instanțelor au constatat că dispozițiile de demolare au fost nelegale. Există mai multe dosare penale pe rolul Parchetului în care se cercetează de ce o parte din proprietățile din Orășelul Copiilor sunt demolate (fără o prealabilă despăgubire) iar altele sunt extinse”, se mai arată în comunicat.





Primarul Daniel Băluță îl acuză pe Nicușor Dan că ține partea celor care dețin construcția din parc.





Întrebat de ce nu demolează și restul teraselor din parc, primarul Daniel Băluță spune că va demola tot ce este construit ilegal.





HotNews.ro l-a contactat pe primarul Daniel Băluță pentru a explica dacă terasa era amplasată ilegal în parc și de ce nu a așteptat și ultima decizie a instanței.”Primarul Băluță a început azi demolarea unui imobil din Orășelul Copiilor, în care funcționa un restaurant și locuința unei familii cu copii. Demolarea este ilegală din mai multe motive. Luni 4 mai Curtea de Apel București urma să judece suspendarea dispoziției de demolare. În tradiționalul dispreț față de lege, primarul Băluță s-a grăbit să demoleze, astfel încât să pună instanța în fața faptului împlinit. Proprietarii nu au apucat să își recupereze bunurile înainte de demolare. Clădirea demolată a fost construită în anii 70 și extinsă cu autorizație de construire emisă în 2013 de Primarul Sectorului 4. Dispoziția de desființare spune că este o construcție provizorie pe domeniul public, deși autorizația din 2013 este pentru o construcție definitivă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Nicușor Dan.”Domnul Nicușor Dan, reprezentant legal al Asociației Salvați Bucureștiul și reprezentat al publicului în Parlamentul României alege, în mod inexplicabil, să facă afirmații gratuite si să susțină fățiș persoane ce dețin construcții ilegale aflate în parc! Deputatul susține public faptul că imobilul a cărei demolare se execută astăzi ar fi fost construită în anii 70, deși în cuprinsul comunicatului pe care și-l asumă, afirmă, după doar câteva cuvinte, că ar exista însă și o autorizație de construire din anul 2013! Ne îndoim de faptul că domnul Dan nu ar cunoaște legislația specifică privind construcțiile aflate pe domeniul public, așa că pentru Sectorul 4, este total surprinzător faptul că deputatul, în demersul său de susținere a unor persoane ce au construit ilegal într-un parc, livrează publicului încă o informație falsă, precum cea ce arată că o construcție dintr-un parc public ar putea fi domiciliul legal al unei familii”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sector 4.Contactat de HotNews.ro, Nicușor Dan a declarat că își dorește ca demolarea teraselor din parcuri să se facă legal.”Eu am câțiva ani de când apăr spațiul verde, sunt pentru construirea în interiorul parcurilor și a spațiilor verzi în limita legală. Este clar că în Orășelul copiilor procentul acesta este depășit. Dar trebuie să respectăm legea. Cei care au construit nu sunt cei care sunt demolați azi. Dacă vrem să facem curățenie în Orășelul Copiilor, în Herăstrău, în zona de cârciumi, și vrem să ne ducem în procentul legal de 10%, trebuie în primul rând să expropriem, să demolăm cu autorizație și banii pe care autoritatea publică îi cheltuie pentru a aduce parcul la starea inițială, să-i inpute în primul rând celor care au dat autorizațiile de construire și celor ca au obținut autorizațiile, dar mai puțin”, a declarat acesta.Întrebat dacă autorizația de construire emisă de primarul Piedone în 2013 pentru terasa din parc este legală, acesta spune că nu a consultat documentul.”Eu nu am văzut autorizație, fiindcă suntem într-o perioadă în care toată lumea stă în casă, și contactul cu autoritățile este cât mai mic, sunt niște procese pe fond care să decidă dacă dispoziția de demolare este legală sau nu. Tot ce am spus eu este că în acest moment, când inclusiv accesul în parc este interzis pentru toată lumea, nu este rezonabil să se demoleze cu o dispoziție care spune că o construcție definitivă este provizorie, pe care primarul poate să o demoleze oricând”, a mai spus Nicușor Dan.”Aceasta nu este prima operațiune de demolare din parc. Am avut un hotel construit ilegal în interiorul parcului, pe care l-am demolat, o situație identică cu aceasta, un chioșc de înghețată de 8 mp care s-a transformat într-o construcție de peste 300 mp, l-am demolat. Aceasta este a treia speță și rând pe rând vom continua să readucem în normalitate toate situațiile de genul acesta. Vă pot asigura de următorul lucru, absolut toate construcțiile care au probleme de genul acesta, sunt construite ilegal, sunt extinse ilegal, vor avea aceeași soartă. Cu certitudine nu dorim să mai dăm autorizații de construire pentru terase în incinta Orășelului Copiilor, și nici nu am dat până în acest moment”, a declarat Băluță pentru HotNews.ro.