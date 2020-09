Ce spune Orban despre înregistrarea cu Nicușor Dan: Toți mafioții și toți interlopii care au trăit bine sub guvernarea locală PSD încearcă disperați să-l discrediteze

"Toți mafioții și toți interlopii care au trăit bine sub guvernarea locală PSD încearcă disperați să-l discrediteze" pe Nicușor Dan, a afirmat marți liderul PNL, întrebat despre înregistrarea unei discuții între Cristian Zărescu, consilierul primarului PSD al sectorului 4, și Nicușor Dan pe tema demolării unui imobil din „Orășelul Copiilor”.





Întrebat dacă această înregistrare afectează imaginea PNL și despre faptul că Nicușor Dan ar fi negociat cu un om de afaceri, Orban a spus că nu i s-a părut că a fost vorba despre o negociere.

"Este urât să înregistrezi pe cineva atunci când vorbești cu el. Ceea ce vreau să spun este că PSD-ul este disperat, că pierde teren pe zi ce trece. Toți mafioții și toți interlopii care au trăit bine sub guvernarea locală PSD încearcă disperați să-l discrediteze pe Nicușor Dan fără niciun fel de bază. În cazul respectiv, era vorba de un abuz al Primăriei, care a vrut să demoleze o clădire, asociația ,,Salvați Bucureștiul,, care a apărat cetățenii de abuzurile Primăriilor, a venit în sprijinul cetățeanului care era pus în pericolul de a-i fi demolată clădirea iar, în instanță, cu sprijinul asociației ,,Salvați Bucureștiul,, a fost anulată decizia de demolare, deci procesul a fost câștigat.

Ce negociere este acolo? Eu nu cred că mafioții și interlopii trebuie să facă legea. Faptul că sunt date astfel de înregistrări pirat, care nu au niciun element credibil și nu constituie, din punctul meu de vedere, nu pun nici măcar o umbră de îndoială asupra candidatului Nicușor Dan, îmi arată disperarea PSD și faptul că sunt capabili să apeleze la orice fel de mijloace", a declarat Orban.

El a mai spus că Nicușor Dan este "un om corect, este un om cinstit, un om care s-a bătut pentru interesele bucureștenilor, fără să aibă vreo funcție publică, care a ferit bucureștenii de abuzuri, care s-a luptat pentru respectarea legislației în domeniul urbanistic și, din punctul meu de vedere, această înregistrare nu este altceva decât o măsură disperată din partea mafioților și interlopilor care sprijină PSD".

Orban a mai afirmat că întotdeauna există, și în avocatură, medierea înainte de a ajunge la proces, există posibilitatea unei discuții.

"Nicușor Dan apăra interesele unul om, care era amenințat că i se demolează clădirea, a încercat să ajungă la o înțelegere, nu a ajuns la nicio înțelegere pentru că lucrurile sunt demonstrate de faptele ulterioare. S-au judecat și au câștigat procesul", a adăugat Orban. ​​ ​​





În discuția înregistrată este vorba despre demolarea unui restaurant din Parcul Orășelul Copiilor, deținut de Mihai Mitrache, caz în care Nicușor Dan l-a acuzat pe primarul Sectorului 4 că demolează ilegal construcția unde ”funcționa un restaurant și locuința unei familii cu copii”, înainte ca instanța să se pronunțe definitiv. Candidatul dreptei, prin Asociația Salvați Bucureștiul, a depus chiar o cerere de intervenție în acest caz.





În înregistrarea, despre care nicio parte nu a precizat dacă este completă sau nu, Nicușor Dan se aude spunând că Mitrache este „dispus la dialog” și că are „disponibilitatea de a-și retrage plângerile”. Cristian Zărescu, consilierul primarului sectorului 4, Daniel Băluță, insistă de patru ori că Primăria discută cu Mitrache, care „vinde droguri” și care „e acuzat de prostituție” pentru că Nicușor Dan „a garantat” pentru el. „Daca el vinde droguri sau face prostitutie, as incerca sa-l prind cu institutiile care se ocupa de asta. Dar strict pe speta asta, cu cladirea, eu cred ca el are dreptate”, răspunde Nicușor Dan. Mai mult, consilierul primarului PSD îl întreabă dacă s-a întâlnit cu Mitrache, Nicușor Dan răspunzând că s-a întâlnit cu el, cu soția și avocatul acestuia, cu care a fost la Avocatul Poporului.





Nicușor Dan a susținut, după publicarea înregistrării, că „mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea”.





El precizează că, fiind parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul a încercat găsirea unei soluții amiabile.





„În primăvară, informasem, în scris, Avocatul Poporului și Primăria Sectorului 4 despre demolarea ilegală pe care se pregătea s-o comită. La momentul înregistrării, acum câteva luni, partea vătămată încerca să ajungă la o soluție amiabilă. Ca parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul, le-am cerut celor două părți să se întâlnească, împreună cu avocații lor, pentru a discuta. Până la urmă, procesul a continuat și justiția ne-a dat câștig de cauză, fapt care arată că acțiunea noastră a fost una legitimă”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.