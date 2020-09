O înregistrare cu Nicușor Dan ridică tensiunea în campanie. Candidatul dreptei acuză „mafia din PSD” / Ciolacu caută „o persoană îndreptățită” să facă plângere penală / Fenechiu: Dacă nu exista înregistrarea, era mai bine

Înregistrarea a fost făcută publică de creatoarea de modă Dana Budeanu, o susținătoare a Gabrielei Firea.În discuția înregistrată este vorba despre demolarea unui restaurant din Parcul Orășelul Copiilor , deținut de Mihai Mitrache, caz în care Nicușor Dan l-a acuzat pe primarul Sectorului 4 că demolează ilegal construcția unde ”funcționa un restaurant și locuința unei familii cu copii”, înainte ca instanța să se pronunțe definitiv. Candidatul dreptei, prin Asociația Salvați Bucureștiul, a depus chiar o cerere de intervenție în acest caz.În înregistrarea, despre care nicio parte nu a precizat dacă este completă sau nu, Nicușor Dan se aude spunând că Mitrache este „dispus la dialog” și că are „disponibilitatea de a-și retrage plângerile”. Cristian Zărescu, consilierul primarului sectorului 4, Daniel Băluță, insistă de patru ori că Primăria discută cu Mitrache, care „vinde droguri” și care „e acuzat de prostituție” pentru că Nicușor Dan „a garantat” pentru el. „Daca el vinde droguri sau face prostitutie, as incerca sa-l prind cu institutiile care se ocupa de asta. Dar strict pe speta asta, cu cladirea, eu cred ca el are dreptate”, răspunde Nicușor Dan. Mai mult, consilierul primarului PSD îl întreabă dacă s-a întâlnit cu Mitrache, Nicușor Dan răspunzând că s-a întâlnit cu el, cu soția și avocatul acestuia, cu care a fost la Avocatul Poporului.Nicușor Dan a susținut, după publicarea înregistrării, că „mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea”.El precizează că, fiind parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul” a încercat găsirea unei soluții amiabile.„În primăvară, informasem, în scris, Avocatul Poporului și Primăria Sectorului 4 despre demolarea ilegală pe care se pregătea s-o comită. La momentul înregistrării, acum câteva luni, partea vătămată încerca să ajungă la o soluție amiabilă. Ca parte în proces, prin Asociația Salvați Bucureștiul, le-am cerut celor două părți să se întâlnească, împreună cu avocații lor, pentru a discuta. Până la urmă, procesul a continuat și justiția ne-a dat câștig de cauză, fapt care arată că acțiunea noastră a fost una legitimă”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.Din tabăra PSD, Marcel Ciolacu și Gabriela Firea îl acuză pe Nicușor Dan de trafic de influență.Prima, Gabriela Firea. „Domnule candidat, raspundeti concret! Cati bani ati luat de la interlopul Mitrache zis Caine, ca sa-l aparati, desi toate documentele si deciziile in instanta arătau ca a comis o ilegalitate?”, a scris contracandidata lui Nicușor Dan pe Facebook.A urmat șeful PSD, Marcel Ciolacu care și el l-a acuzat pe candidatul deptei de trafic de influență. Întrebat la B1 TV, dacă va depune plângere penală, liderul social-democrat a spus că instituțiile statului ar trebui să se sesizeze. El a precizat însă că va avea o discuție în partid pe această temă. „Vom găsi persoana indreptățită să facă plangerea penală”, a spus el.Din tabăra PNL, deputatul Daniel Fenechiu spune că Nicușor Dan trebuie să dea niște explicați în partid.„E o înregistrare care, dacă nu exista, era mai bine. (...) Nicușor Dan trebuie sa ne dea o explicatie”, a spus el la B1 TV.