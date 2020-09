Nicușor Dan o dă în judecată pe Gabriela Firea pentru calomnie. Explicațiile candidatului dreptei după înregistrarea în care discuta cu consilierul primarului PSD al sectorului 4

"Voi intenta proces civil pentru calomnie, pentru afirmaţii calomnioase, primarului PSD în funcţie, Gabriela Firea, care a spus despre mine, explicit, că am luat bani pentru a ajuta cetăţeni în diferite chestiuni. Este o afirmaţie mincinoasă, pentru care va trebui să răspundă”, a declarat marți, Nicușor Dan, într-o conferință de presă.Nicuşor Dan a prezentat explicaţii referitoare la cazul care i-a atras criticile edilului general, precizând că un cetăţean din Sectorul 4 "a fost abuzat" de Primărie, "care i-a demolat ilegal" proprietatea."Acest fapt a fost constatat prin decizie definitivă de Curtea de Apel Bucureşti. Deci, instanţa a constatat, prin hotărâre definitivă, că Primăria Sectorului 4 a abuzat un cetăţean. A fost demolată fără niciun act, fără autorizaţie, fără proces o proprietate existentă în baza unei autorizaţii pe care chiar Primăria Sectorului 4 o dăduse în anul 2013. Înainte de a fi demolat, cetăţeanul respectiv a apelat la mine, parlamentar de Bucureşti, şi m-a rugat să îl ajut, iar eu am ajutat un om abuzat de autoritate, aşa cum am făcut-o în ultimii 15 ani cu mii de oameni din Bucureşti, dar şi câţiva din ţară", a spus el.Nicuşor Dan a menţionat că s-a prezentat cu cetăţeanul respectiv la Avocatul Poporului, iar apoi s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv cu două materiale scrise, în care a atras atenţia autorităţilor locale asupra faptului că ar urma "să săvârşească un abuz"."Nu am rezolvat nici aici şi atunci am intervenit în litigiul pe care acest cetăţean îl avea cu Primăria Sectorului 4, alături de colegii din Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, şi instanţa ne-a dat dreptate. Instanţa a constatat, prin hotărâre definitivă, că Primăria Sectorului 4 a demolat abuziv proprietatea unui cetăţean", a mai spus el.În replică la acuzaţiile referitoare la faptul că s-ar fi folosit de funcţia publică pentru a apăra un cetăţean, Nicuşor Dan a replicat că este obligaţia sa de parlamentar să rezolve problemele cetăţenilor din circumscripţie."Au venit taximetriştii în momentul în care Primăria a dat hotărâre care interzicea autorizaţiile de taximetrie. Am mers în instanţă, am câştigat. Am intervenit când Primăria voia să betoneze Parcul Cişmigiu. Am mers în instanţă, am câştigat. Am intervenit când compania Primăriei a refuzat să facă publică situaţia avariilor (din termoficare, n.r.) pe ultimele luni. Am mers în instanţă şi am câştigat", a precizat el.În ce priveşte acuzaţiile referitoare la faptul că ar fi apărat un interlop, Nicuşor Dan a declarat că "niciodată, la miile de oameni" care au cerut sprijinul asociaţiei, nu a făcut investigaţii pentru a vedea cine sunt aceştia."Ne-am uitat doar dacă oamenii au dreptate sau n-au dreptate. Şi dacă aveau dreptate, am încercat şi de multe ori am reuşit - ştiţi că avem 175 de procese câştigate la Salvaţi Bucureştiul - am reuşit să îi ajutăm", a arătat el.În legătură cu legalitatea clădirii respective, deputatul a precizat că aceasta avea o autorizaţie emisă de Primăria Sectorului 4 în anul 2013 şi că "în orice sistem de drept din lumea civilizată, o autorizaţie de construire naşte un drept de proprietate"."Doar sistemul comunist nu a respectat dreptul de proprietate şi, în acest caz, Primăria Sectorului 4 s-a comportat exact ca statul comunist. Chiar dacă în 2020 Primăria Sectorului 4 a constatat că a emis o autorizaţie nelegală în anul 2013, nu avea dreptul să se ducă să demoleze. Trebuia să se adreseze unui judecător şi judecătorul, după ce asculta toate părţile, trebuia să constate dacă autorizaţia este legală sau nelegală", a susţinut el.Nicuşor Dan a apreciat că este ridicol ca reprezentanţii PSD să îl acuze de corupţie, după ce el a vorbit în timpul campaniei despre "corupţie adevărată, corupţie de sute de milioane de euro". El a menţionat că va continua campania sa şi că va prezenta noi informaţii miercuri, la ora 10.00.Precizările vin după ce primarul general l-a acuzat pe Nicuşor Dan că ar fi făcut trafic de influenţă şi că ar fi pus "presiune pe funcţionari din primărie pentru prietenul lui interlopul Mitrache, zis "Câine"."Nicuşor Dan a şi recunoscut că s-a întâlnit personal cu Mitrache, zis "Câine", şi soţia sa, şi că îl susţine făţiş să rămână în clădirea imensă construită ilegal pe spaţiu verde! Cu siguranţă contra cost! Aşa cum ne-a obişnuit să apară în declaraţia lui de avere 'donaţii' din partea unor oameni de afaceri din imobiliare", a scris edilul general pe Facebook. (Agerpres)