Firea și populismul „consultării” pe Facebook cu bucureștenii: „cetățeni, vreți taxe și impozite sau să fie totul gratis?

OPINIE

Primarul General al Bucureștiului a anunțat marți că renunță la vinieta Oxigen după ce a făcut un sondaj pe Facebook, iar peste 90% dintre cetățenii care au răspuns s-au declarat împotriva introducerii taxei.Motiv suficient pentru Firea, aflată deja în cursa pentru un nou mandat în fruntea primăriei, să dea înapoi și să tragă o concluzie amară:„Această consultare populară a relevat un răspuns foarte clar, cetățenii resping ideea de restricție și vinietă ecologică. Noi în acest moment nu suntem dispuși să fim de acord cu o măsură care a avut succes în toată Europa.”Ați văzut ceva mai populist decât să întrebi oamenii pe Facebook dacă sunt de acord să plătească o taxă suplimentară? Vă spun eu: nu există.Niciun politician responsabil din această lume nu întreabă oamenii dacă sunt de acord să plătească taxe sau impozite. Aaa, poate să încerce să-i convingă că e spre binele lor să plătească niște bani în plus acum, pentru a avea ceva de câștigat mai târziu. Un primar responsabil face dezbateri, consultări publice și apoi ia măsuri, chiar dacă multe sunt, la prima vedere, nepopulare.Dar cum să organizezi sondaje pe Facebook, pe care să le iei apoi ca reper? Nu mai vorbim aici că sondajele de pe Facebook nu sunt reprezentative: au fost 60 de mii de comentarii, dar ce înseamnă acest număr la populația de două milioane de oameni a Bucureștiului?Evident că sunt multe de spus și despre taxa Oxigen. Nu știu dacă ar fi rezolvat problema poluării în București, probabil că nu. Și cu siguranță ar fi fost foarte greu de implementat.De la 1 martie ar fi trebuit ca mașinile sub Euro 3 să nu mai aibă acces în centrul orașului, iar cele Euro 4 să poată circula doar dacă plătesc vinieta Oxigen Nu se cunoștea până la această dată cum ar fi fost monitorizate autoturismele, sistemul nu era oricum gata, în fine, până la urmă nu a mai contat: Firea a evitat să se pună rău cu alegătorii (poate chiar acesta a fost și planul de la bun început, să pozeze, cu trei luni înaintea alegerilor locale, în „salvatoarea” din buzunarul bucureștenilor) și a renunțat la taxa Oxigen.În mod cert, nu așa se administrează un oraș cu probleme cum este Bucureștiul. Un oraș care are nevoie de măsuri ferme, multe dintre ele care se pot dovedi nepopulare, are nevoie de altceva decât de consultări pe Facebook cu cetățenii.Și am să mai dau aici un exemplu: într-un oraș cu 1,4 milioane de mașini înmatriculate și 1,8 milioane de locuitori (oficial) ce măsuri concrete vrea să adopte administrația locală pentru a descuraja folosirea autoturismului personal în favoarea transportului în comun?Poate ar trebui să renunțăm și la taxele modice plătite pentru locurile de parcare de reședință din sectoarele Bucureștiului, care sunt în acest moment o sfidare a bunului simț (de exemplu, într-o zonă centrală a Capitalei, poți să ai locul tău de parcare pe viață, pe domeniul public, contra sumei de 77 de lei/ an, adică un euro și ceva pe lună). Și asta în condițiile în care un loc privat de parcare în București e în jur de 100 de euro PE LUNĂ.Ce ziceți că ar trebui să facă un primar responsabil? Să întrebe cetățenii pe Facebook dacă sunt de acord să plătească mai mult pentru privilegiul de a avea un loc de parcare lângă bloc? Cu siguranță, nu. Dar subiectul locurilor de parcare de reședință din București merită tratat separat. Vom reveni în zilele următoare asupra acestuia.În ceea ce o privește pe Gabriela Firea ne-am lămurit cât poate fi de populistă. Interesant ar fi de văzut dacă ceilalți candidați la Primărie sunt dispuși să-și asume și măsuri nepopulare. Deocamdată, eu nu am înțeles de la ei decât că vor să fie bine, ca să nu fie rău. Ok. Întrebarea e când va avea și Bucureștiul niște primari adevărați?