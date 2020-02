Gabriela Firea renunță la taxa Oxigen. Decizia trebuie validată de Consiliul General

”Decizia se va transforma într-o hotărâre de Consiliu General în luna martie și decizia este că renunț la vinieta Oxigen. Voi veni cu un proiect de anulare, dar asta nu însemnă că vom renunța. Nu abandonez proiectul Oxigen fiindcă el cuprinde mai multe proiecte, planatrea de copaci, achiziționarea de mașini mai puțin poluante, piste de biciclete, verificarea șantierelor poluante, străzi, poduri pasaje. Circa 1600 de bucureșteni au achiziționat vinieta, în total 76.000 de euro, toți își vor primi banii înapoi”, a declarat Gabriela Firea.







Primarul a declarat că rezultatele sondajului organizat pe pegina de Facebook sunt foarte clare, cetățenii nu sunt de acord cu taxa și restricțiile.







”Vrem mai multe autoturisme în trafic? Se pare că da. Vrem să avem mai multe mașini poluante în trafic? Se pare că da. Această consultare populară a relevat un răspuns foarte clar, cetățenii resping ideea de restricție și vinietă ecologică. Noi în acest moment nu suntem dispuși să fim de acord cu o măsură care a avut succes în toată Europa”, a spus Firea.







Primarul general a spus că dacă va câștiga alegerile nu va reveni cu vinieta ecologică.







În ceea ce privește camerele video și indicatoarele montate pentru a delimita zona ZACA, primarul a declarat că se va discuta în cadrul CGMB ce se întâmplă cu ele.









Primarul a declarat că va face presiuni asupra Ministerului Transporturilor și a Guvernului, ca să finalizeze lucrările la Șoseaua de Centură și la magistrala de metrou M5, proiecte care vor reduce considerabil poluarea din Capitală.









Gabriela Firea a declarat că anul acesta Primăria Capitalei va da 20.000 de vouchere în valoare de 9000 lei pentru cei care doresc să-și schimbe mașinile poluante. Anul trecut municipalitatea a dat 5.000 de vouchere. Gabriela Firea a spus că în București sunt peste 370.000 de autoturisme între Non Euro și Euro 3.









Ce prevede proiectul prin care s-a introdus vinieta de la 1 ianuarie 2020





cele electrice și hibrid

scuterele și motocicletele

cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități

cele destinate transmisiunilor radio și tv

autovehiculele aparținând poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apararii Naționale, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informați și ale Serviciului de Protectie și Pază, Servicului de Telecomunicatii Speciale, Servicului de Informatii Externe, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public,

servicile publice comunitare pentru situații de urgență

Societatea Națională de Cruce Roşie din România

servicile de ambulanță

Societatea Transport Bucuresti STB

cele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare

cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului

cele preväzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte.

Teoretic, Vinieta Oxigen a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, dar primarul Gabriela Firea a anunțat că va aplica amenzi abia din luna martie celor prinși că circulă cu mașina în București fără să plătească sau în zona în care nu au voie. O parte dintre cetățeni au plăti deja vinieta pentru tot anul sau pe câteva luni. Mai mult, primăria a montat deja o parte dintre camerele și indicatoarele care monitorizau ce mașini circulă fără vinietă și dacă mașinile poluante intră în zona centrală a orașului (ZACA).Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 24 octombrie, la propunerea primarului Gabriela Firea, introducerea vinietei Oxigen începând cu 1 ianuarie 2020 pentru mașinile sub Euro 4 care circulă în București, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului chiar dacă plătesc vinieta. Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi.Potrivit hotărârii în vigoare, autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021. Mașinile noneuro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în București din 2022, iar pentru cele Euro 3 restricția este valabilă din 2024.Șoferii care nu au vinieta corespunzătoare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei. Aplicarea sancțiunilor va fi făcută atât de polițiști și polițiști locali, cât și de ”împuterniciți ai primarului general”."Încasarea tarifelor pentru achiziționarea vinietelor tip Oxigen se face de către structurile de specialitate ale Municipiului Bucureşti, cu atribuții în administrarea drumurilor publice și managementul traficului, direct sau prin distribuitori. Sumele provenite din încasarea vinietei tip Oxigen se fac venit la bugetul Municipiului Bucureşti şi vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiții şi proiecte din domeniul protectiei mediului şi al mobilității urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbunătățirea condiților de transport și a calitäții aerului", se arata în proiectul de hotărâre.Următoarele categorii de autovehicule sunt exceptate:Se defineşte Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) în perimetrul delimitat de: P-ța Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertății - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor șos.Cotroceni -spl. Independentei - str. Știrbei Vodă - str. Berzei str. Buzeşti -P-ta Victoriei.