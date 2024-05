A doua zi de audieri a fostei actrițe de filme pentru adulți Stormy Daniels, în cadrul procesului în care Donald Trump este acuzat la New York că a efectuat plăți ilegale pentru a-i cumpăra tăcerea, a rezervat mai multe schimburi de replici spumoase, relatează Business Insider.

Stormy Daniels in 2007, in perioada in care ar fi avut loc presupusa sa relatie cu Donald Trump Foto: Matt Sayles / Associated Press / Profimedia Images