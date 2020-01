Totul despre vinieta Oxigen: taxa a intrat în vigoare de la 1 ianuarie / Când se vor da primele amenzi / Ce mașini nu mai au voie în centrul Bucureștiului

”Vinieta Oxigen a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar folosim prima perioadă de aplicare pentru acomodare și conștientizare. Posibile amenzi se vor da începând din martie. Voi organiza spre sfârșitul săptămânii o conferință de presă și voi da toate detaliile. Cetățenii au început deja să achiziționeze viniete Oxigen”, a explicat Gabriela Firea.





Până luni au fost achiziționate 104 viniete în valoare de 12485, a declarat Gabriela Firea.















Cine plătește vinieta, cât costă, ce mașini nu mai au voie în centru







Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 24 octombrie, la propunerea primarului Gabriela Firea, introducerea vinietei Oxigen începând cu 1 ianuarie 2020 pentru mașinile sub Euro 4 care circulă în București, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului chiar dacă plătesc vinieta. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021. Mașinile noneuro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în București din 2022, iar pentru cele Euro 3 restricția este valabilă din 2024. Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi.







Tabel tarife:









Șoferii care nu au vinieta corespunzătoare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei. Aplicarea sancțiunilor va fi făcută atât de polițiști și polițiști locali, cât și de ”împuterniciți ai primarului general”.

"Încasarea tarifelor pentru achiziționarea vinietelor tip Oxigen se face de către structurile de specialitate ale Municipiului Bucureşti, cu atribuții în administrarea drumurilor publice și managementul traficului, direct sau prin distribuitori. Sumele provenite din încasarea vinietei tip Oxigen se fac venit la bugetul Municipiului Bucure şti şi vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiții şi proiecte din domeniul protectiei mediului şi al mobilității urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbun ătățirea condiților de transport și a calit ä ții aerului", se arata în proiectul de hotărâre.





cele electrice și hibrid

scuterele și motocicletele

cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități

cele destinate transmisiunilor radio și tv

autovehiculele aparținând poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apararii Naționale, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informați și ale Serviciului de Protectie și Pază, Servicului de Telecomunicatii Speciale, Servicului de Informatii Externe, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public,

servicile publice comunitare pentru situații de urgență

Societatea Națională de Cruce Roşie din România

servicile de ambulanță

Societatea Transport Bucuresti STB

cele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare

cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului

cele preväzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte.

Cum este definit centrul orașului





De unde se poate cumpăra vinieta Oxigen





Primăria Capitalei a anunțat pe pagina Oxigen pentru București că vinieta poate fi cumpărată doar online intrând pe site-ul Administrației Străzilor http://www.aspmb.ro/ sau https://www.roviniete.ro/ro/oxigen.







”Taxa auto din București pentru mașinile poluante (vinieta Oxigen) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, dar șoferii care circulă prin București, fie și ocazional, trebuie să știe că sancțiunile pentru neachiziționarea ei se aplică abia din martie 2020. Vinieta Oxigen poate fi achiziționată momentan doar online intrând pe site-ul Administrației Străzilor http://www.aspmb.ro/ sau https://www.roviniete.ro/ro/oxigen. Autoturismele cu normă de poluare sub Euro 4 vor plăti vinieta OXIGEN, iar mașinile cu motoare sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului! Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021. Autoturismele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2 vor fi interzise complet în centrul Capitalei în același interval orar, și vor avea acces pe restul arterelor doar cu achiziția vinietei. Singurele mașini care nu vor fi afectate de restricții sunt cele electrice, hibride, Euro 5 și Euro 6. Măsurile se aplică de luni până vineri, între orele 07.00 și 22.00, cu excepția sărbătorilor legale. În afara programului se poate circula gratuit, prin toate zonele Bucureștiului, indiferent de norma de poluare”, se arată pe pagina de Facebook Oxigen pentru București, dedicată proiectului.





Cum monitorizează Primăria Capitalei cine intră în centru și cine nu are vinietă



Primăria Capitalei îi va verifica pe cei care intră în zona centrală și pe cei care nu plătesc vinieta cu ajutorul camerelor de supraveghere, un sistem asemănător celui din Londra. O parte din camere au fost deja montate precum și indicatoarele care arată zona centrală, unde nu au voie mașinile sub Euro 3.







Într-un live postat de primarul Gabriela Firea pe pagina de Facebook, Mihai Teodorescu, șeful direcției Transporturi din Primăria Capitalei, a prezentat cum funcționează sistemul.







”Sistemul este la Administrația Străzilor, deja avem montate camere în câteva intersecții din Capitală. Sistemul are trei rețele neuronale, prima depistează tipul autovehiculului, a doua numărul de pe plăcuțele de înmatriculare, si în baza de date, prin OCR-izare, se scrie fiecare număr de înmatriculare depistat pe camere. Acest sistem transmite unui centralizator dacă are vinieta plătită, dacă are normă de poluare sub normele impuse și decide mai departe emiterea proceselor de sancțiune, trimiterea lor și urmărirea plății. Putem avea și contestații, noi avem și filmulețele cu probele. Nu avem abateri”, a explicat acesta.









Cum funcționează sistemul de la Londra și cel din Milano



Londra Londra a introdus taxa de congestie în februarie 2003 pentru mașinile care intră în centrul orașului. Inițial, aceasta era de 5 lire pe zi, în 2005 a ajuns la 8 lire, în 2011 la 10 lire, iar în prezent este 11,5 lire/zi. Taxa a fost implementată pentru a reduce poluarea și pentru a strânge fonduri pentru investiții în transportul public.

La intrarea în zona centrală sunt indicatoare rutiere care arată că te afli într-o zona unde taxa de congestie trebuie plătită.

Taxa de congestie se plătește în intervalul orar 07.00-18.00, în zile lucrătoare. Plata se poate face online sau prin SMS, în ziua respectivă sau în ziua următoare, dar crește la 14 lire. Există și un sistem automat care, dacă te înregistrezi, identifică automat când ai fost în zona unde se plătește taxa, și se plătește la finalul lunii.



În weekend, de sărbătorile legale, între Crăciun și Anul Nou, această taxa nu se plătește.



Autoritățile verifică dacă șoferii au plătit taxa prin intermediul camerelor de luat vederi, apoi trimit amendă. Aceasta este de 130 de lire, iar dacă plătești în 14 zile se reduce la jumătate. Dacă nu ai plătit, după 28 de zile amendă ajunge la 195 lire, apoi se trece la executare.



În primii 10 ani de la implementare s-au colectat din taxa de congestie 2,6 miliarde de lire, dintre care 1,2 miliarde s-au investit în dezvoltarea transportului public, potrivit Wikipedia.



Pe lângă taxa de congestie, din luna aprilie 2017, în zona Westminster din centrul Londrei, autoritățile au decis că parcarea să fie mai scumpă cu 50% pentru mașinile diesel, potrivit The Telegraph. Astfel, parcarea în zona va costă cu 2,45 lire/ora mai mult decât tariful standard de 4,90 lire. Primarul Londrei a declarat că anual mor 10.000 de oameni din cauza poluării în capitală, iar dieselul are și el o vină importantă.



Într-o altă zona a Londrei, Hackney, consiliul local a interzis pe câteva străzi parcarea tuturor mașinilor, cu excepția celor electrice, urmând să se aloce un milion de lire pentru a instala pe străzi stații de încărcare. În plus, din 2017, Primarul Londrei a anunțat că mașinile situate sub normă de poluare Euro 4 intră în centrul capitalei britanice contra unei taxe zilnice de 10 lire sterline, această adăugându-se la cele 11,5 lire, cât este "taxa de congestie".

Milano Milano a introdus taxa de congestie pentru intrarea în zona centrală în ianuarie 2012. Taxa se plătește luni, marți, miercuri și vineri între 7.30 - 19.30 și joi între 7.30-18.00, valoarea acesteia fiind de 5 euro/zi.



Accesul în zona centrală "Cerchia dei Bastioni' se face prin 43 de puncte, monitorizate prin camere video.



Tichetele pentru achitarea taxei de congestie pot fi achiziționate de la automatele de parcare, chioșcuri de presă, magazinele de tutun, punctele ATM ale Milano Transport Company și Intesa Sanpaolo, on line pe www.areac.it sau pe mobil și pot fi activate telefonic, online sau prin sms.



Tichetul trebuie activat nu mai târziu de miezul nopții, în ziua următoare intrării în această zona.



Motocicletele și scuterele, mașinile electrice, mașinile care transporta persoane cu dizabilități și cele care acordă primul ajutor nu plătesc această taxa.



Și aici, șoferii care nu plătesc taxa sunt prinși cu ajutorul camerelor de supraveghere și amendați.



În plus, în această zona, în intervalul orar în care se plătește taxa de congestie, este interzis accesul în zona centrală a mașinilor Euro 0 și a mașinilor Euro 0, 1, 2, 3 pe disel care au o lungime mai mare de 7,5 metri.



Autoritățile au introdus această taxa pentru a scădea congestia în centrul orașului, a îmbunătăți transportul public și a strânge bani pentru a face piste pentru biciclete, spații pietonale. În plus, începând cu 13 februarie, accesul vehiculelor diesel Euro 4 fără filtru particule nu mai este permis în zona centrală a orașului "zona C".



Situația detaliată este următoarea:Pentru mașini Euro 3: viniete de o zi - 69, viniete de 1 lună - 12, viniete de 6 luni - 3 și de un an - 12.Pentru mașini Euro 2: viniete de 1 zi - 4, viniete de 1 lună - 1 și viniete de 6 luni - 1.Pentru mașini Non Euro s-au emis două viniete de 1 zi.Următoarele categorii de autovehicule sunt exceptate:Se defineşte Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) în perimetrul delimitat de: P-ța Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertății - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor șos.Cotroceni -spl. Independentei - str. Știrbei Vodă - str. Berzei str. Buzeşti -P-ta Victoriei.