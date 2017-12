Ultimele carti jucate de Dragnea. Cum vrea sa scape de Tudose

Analiza HotNews.ro

Cu o eventuala convocare a Congresului, planificat cat mai curand posibil dupa Anul Nou, pana pe data de 1 februarie, Dragnea ar urmari in primul rand reconfirmarea sa in functia de lider al partidului in cel mai inalt for de conducere. N-ar fi exclus ca liderul PSD sa anunte ca-si depune mandatul, mizand pe faptul ca partidul refuza si-l roaga sa ramana. Ar fi miscarea clasica pentru orice lider care isi joaca ultimele carti. Al doilea obiectiv al Congresului ar fi debarcarea lui Mihai Tudose si Marcel Ciolacu din Guvern, cam dupa acelasi tipic dupa care a fost dat jos Grindeanu: abateri de la programul de guvernare, complicitate cu statul parlalel, etc.Baronii din tabara Tudose par destul de relaxati cu perspectiva organizarii unui congres. In opinia lor, Dragnea are putine sanse sa joaca tare, cu mandatul pe masa. “Daca isi depune demisia e mort. La ce imagine are acum in partid, nu are nici o sansa”, a explicat pentru HotNews.ro unul din liderii de filiala. Acesta sustine ca luna ianuarie va fi decisiva pentru transarea meciului Dragnea – Tudose si tot atunci ar urma sa se produca inevitabil ramanierea guvernului, indiferent de castigator. Alte surse sustin ca Dragnea a pierdut atat de mult teren in partid incat unii lideri locali, ca Niculae Badalu, Felix Stroe sau Marian Oprisan il sfideaza pe fata, spre disperarea liderului PSD.O eventuala convocarea a unui Congres extraordinar ar trebui aprobata de Comitetul Executiv, din care fac parte liderii de filiale si vicepresedintii partidului. Nu este deloc clar in acest moment daca CEX-ul, care l-a sustinut pana acum pe Dragnea fara fisura, mai functioneaza ca un monolit. Am evocat deja in textele anterioare rolul important jucat de Marcel Ciolacu, vicepremierul care a trecut de ceva timp in tabara Tudose. Ciolacu tine legatura cu baronii si se asigura de loialitatea lor, mai ales ca guvernul tocmai a impartit bugetul. Daca Dragnea convoaca Congresul dar CEX nu-i sustine demersul lupta s-ar sfarsi inainte sa inceapa. La fel de semnificativ va fi daca liderul PSD renunta la toate aceste planuri realizand ca si-a pierdut sustinerea in partid.La ultimele iesiri televizate Liviu Dragnea l-a indemnat pe Mihai Tudose “sa fie mai calm”, un mesaj destul de lipsit de echivoc, o invitatie la capitulare. ”Dacă ar fi și mai calm, ar fi mult mai bine. Când ești mai calm, aduni mai multe în jurul tău, când ești nervos”, a spus liderul PSD la Romania TV. Si tot in ultimele sale interventii TV a somat din nou cei doi ministri carora “li s-a spus” ca sunt buni de presedinti ai PSD, fara sa spuna insa clar cine s-ar afla in spatele complotului. Reiese ca ar fi vorba de Klaus Iohannis si de “statul paralel”, dar la fel de bine ar putea fi o simpla strategie prin care Dragnea cauta sa stranga partidul in jurul lui pe principiul “cetatii asediate”. N-ar fi prima data cand procedeaza astfel.Primele semne ca se apropie marea infruntare Drangea – Tudose au aparut inca de saptamana trecuta. Atunci premierul Tudose submina autoritatea liderului PSD declarand public ca nu este de acord cu beneficii financiare acordate Casei Regale, initiativa sustinuta de Dragnea si Tariceanu. A venit in scurt timp replica liderului PSD, care a trecut Monitorul Oficial din subordinea Guvernului la Parlament. Este o miscare cheie pentru a controla momentul intrarii in vigoare a unor ordonante sau proiecte de legi, inclusiv eventuale demiteri sau demisii din functie ( Vezi explicatiile pe larg aici Relevanta este si divizarea partidului in ce priveste sustinerea modificarilor la Codul Penal si Codul de Procedura Penala, mai ales ultimele initiative care au scandalizat opinia publica. Este un semn destul de clar ca nu tot partidul doreste sa mearga pe linia dura anti-justitie sustinuta de Liviu Dragnea, ceea ce reprezinta in sine o premiera. Si UDMR a facut un pas lateral in ce priveste modificarea Codurilor, desi a sustinut PSD si ALDE in adoptarea celor trei legi ale justitiei. Toate la un loc nu suna prea bine pentru liderul PSD, care le-a promis penalilor din partid rezultate.Un alt test major anuntat tot pentru luna ianuarie este propunerea de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Potrivit surselor HotNews.ro, Dragnea si-ar dori ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, sa o execute cat mai repede, tot in luna ianuarie. Va fi un moment dificil pentru premierul Tudose. Daca se opune, risca sa devina inamicul pesedistilor pe care tot incearca sa-i atraga de partea lui. Daca accepta, isi pierde imaginea de premier frecventabil atat in interior cat si in exterior.Exista insa si voci care ii dau putine sanse lui Mihai Tudose. Sa ne amintim ca acesta a mai avut o tentativa de a se impune in partid, in momentul in care a fortat demisia celor doi ministri anchetati in dosarul Belina, Rovana Plumb si Sevil Shhaideh. Chiar daca in prima faza s-a impus, planul a esuat iar partidul a facut scut in jurul lui Dragnea. Mai mult, in sedinta CEX din 17 noiembrie de la Baile Herculane, PSD a adoptat celebra rezolutie impotriva “statului paralel si ilegitim”.Chiar daca Dragnea reuseste sa-l dea jos pe Tudose in februarie, printr-o noua motiune de cenzura impotriva propriului guvern, intrebarea este? Il va mai tranti a doua oara in Parlament? Merge la anticipate? Putin probabil.Ambele tabere au interesul ca disputa sa se transeze cat mai repede. Anul va incepe in mod previzibil cu nemultumiri majore generate de noile grile de impozitare, care vor lovi in plin Guvernul. Pe de alta parte Dragnea stie ca degeaba va reusi sa modifice Codurile in Parlament daca nu controleaza la milimetru miscarile Guvernului. Apoi, toate sondajele indica cresterea gradului de nemultumire si anxietate sociala.Nu este deloc limpede ce s-a schimbat intre timp si daca premierul Tudose si-a marit baza de sustinere in partid. Cert este ca infruntarea decisivia pare in acest moment inevitabila si foarte probabil ca vom asista la convulsii interne in PSD inca din prima luna a lui 2018 iar cel tarziu in luna martie vom afla deznodamantul.