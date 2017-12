UPDATE Monitorul Oficial trece inapoi la Camera Deputatilor, de la Guvern/ Vezi in text miza majora a unei mutari aparent mici

OUG 14 cateva zile si OUG 13 intra in vigoare. Era suficient sa activeze fie si pentru un singur minut, ca producea efecte dezastruoase si ireversibile.

Cand Victor Ponta era seful Guvernului si sef la PSD a procedat invers. A trecut in iunie 2012 MOF de la Parlamentul controlat pe atunci de PDL la Guvern tocmai pentru a avea control total pe momentul in care o lege sau un OUG intra in vigoare. Si atunci miza era uriasa, USL tocmai se pregatea de referendumul de suspendare a presedintelui Basescu. MOF trecuse la Guvernul Ponta cu o luna inante de referendumul de suspendare.

Controlul momentului cand intra o lege in vigoare este extrem de important si esential cand discutam despre legi penale. Constitutia prevede ca o lege intra in vigoare in trei zile de la publicarea in MOF. Daca, de exemplu, in acest interval guvernul Tudose vrea sa anuleze printr-un OUG modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala, va fi aproape imposibil daca Parlamentul se opune. E suficient ca Parlamentul lui Dragnea si Tariceanu sa tina trei zile in stand by OUG-ul de la publicare si modificarile la CP si CPP intra in vigoare. Daca se intampla asta, raul nu mai poate fi reparat, deoarece in sfera penala legile retroactiveaza si se va aplica mereu legea mai favorabila chiar daca ulterior este anulata.