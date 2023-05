MAGAZIN Sâmbătă, 13 Mai 2023, 15:09

HotNews.ro

0

Finala Eurovision 2023 are loc în această seară, la Liverpool, Republica Moldova luptându-se cu alte celelalte țări calificate pentru trofeu. România nu a reușit să se ajungă în finală.

Pasha Parfeni pe scena Eurovision 2023 Foto: Vesa Moilanen / imago stock&people / Profimedia

În finala Eurovision 2023 s-au calificat Croația, Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia, Norvegia, Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia și Slovenia.

De asemenea, în finală cântă Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Ucraina.

Finala Eurovision 2023 este transmisă de TVR.

Ce șanse are Moldova în finala Eurovision 2023

BBC nu dă șanse prea mari Republicii Moldova în finala Eurovision 2023 de la Livepool. În BBC, dintre actualii finaliști șanse are Suedia și Franța.

„Republica Moldova, reprezentată de Pasha Parfeni cu „Soarele şi luna” s-ar califica pentru jumătatea inferioară a clasamentului. „Din punct de vedere liric, este un cântec de nuntă infuzat cu imagini ale naturii simbolizând armonia dintre cei doi tineri căsătoriţi. Din punct de vedere muzical, este genul de lucru pe care producătorii din 'Fast & Furious' l-ar dubla într-o scenă de club de noapte din Europa de Est”, comenta BBC, înainte chiar de semifinale.

Cine este Pasha Parfeni, care a calificat Moldova în finala Eurovision 2023

Pavel Parfeni, cunoscut sub numele de scenă Pasha Parfeni, s-a născut la 30 mai 1986, Orhei, și a fost membru al formației SunStroke Project.

Este a doua oară când interpretul reprezintă Republica Moldova la Eurovision, după ce la 11 martie 2012, Pasha Parfeni a câștigat selecția națională pentru Eurovision 2012 cu piesa „Lăutar” și a reprezentat Republica Moldova la Baku.

Cel mai bun rezultat obţinut de Moldova la acest concurs a fost locul 3, în anul 2017, de către trupa SunStroke Project, din care Parfeni s-a retras în 2010, cu melodia „Hey, Mamma!”.

A fost cea mai mare performanță obținută de Moldova la acest concurs european.

Țările care participă la finala Eurovision 2023

Pe scena finalei Eurovision 2023 urcă interpreți din Croația, Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia, Norvegia, Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia și Slovenia, Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Ucraina.

Mai jos țările care s-au calificat în Finala Eurovision 2023, după cele două semifinale:

1. Croația - Let 3 - Mama ŠČ!

2. Norvegia - Alessandra - Queen Of Kings

3. Portugalia - Mimicat - Ai Coração

4. Serbia - Luke Black - Samo Mi Se Spava

5. Cehia - Vesna - My Sister's Crown

6. Finlanda - Käärijä - Cha Cha Cha

7. Israel - Noa Kirel - Unicorn

8. Moldova - Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

9. Suedia - Loreen - Tattoo

10. Elveția - Remo Forrer - Watergun

11. Armenia: Brunette - "Future Lover"

12. Estonia: Alika - "Bridges"

13. Belgia: Gustaph - "Because of You"

14. Cipru: Andrew Lambrou - "Break a Broken Heart"

15. Polonia: Blanka - "Solo"

16. Slovenia: Joker Out - "Carpe Diem"

17. Austria: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

18. Albania: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

19. Lituania: Monika Linkytė - "Stay"

20. Australia: Voyager - "Promise"

Cele mai bune performanţe ale României în finala Eurovision

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU) - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision Song Contest se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la Eurovision din anul 1993.

Eurovision 2023 este a 67-a ediție a competiției muzicale. Finala Eurovision Song Contest este transmisă de TVR.