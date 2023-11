Guvernul irlandez a confirmat miercuri că va convoca pentru luna martie anul viitor două referendumuri asupra egalităţii de gen, unul care să elimine un articol constituţional referitor la rolul casnic al femeii şi celălalt care să redefinească conceptul de familie, relatează miercuri agenţia EFE, citată de Agerpres.

Referendum in Irlanda Foto: Peter Morrison / AP - The Associated Press / Profimedia