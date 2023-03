Irlandezii se vor pronunţa în noiembrie prin referendum asupra retragerii din Constituţie a unor articole considerate depăşite cu privire la rolul social al femeilor în societate, a anunţat guvernul de la Dublin miercuri, de Ziua Internațională a Femeii, relatează Reuters și Agerpres.

Referendum in Irlanda Foto: Peter Morrison / AP - The Associated Press / Profimedia