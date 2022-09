UPDATE Luni, 26 Septembrie 2022, 11:53

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Un bărbat înarmat a ucis cel puțin nouă persoane și a rănit alte 20 la o școală din orașul rus Ijevsk, a anunțat agenția rusă de presă TASS, citând poliția locală, transmite Reuters.

Atac armat într-o școală din Rusia Foto: Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

UPDATE: Bilanțul a crescut la 13 morți, dintre care 7 copii, și 21 de răniți, a declarat serviciul de presă al Comitetului de Investigații al Federației Ruse pentru TASS.

UPDATE: Potrivit agenției ruse de presă TASS, atacatorul ”purta un tricou negru cu simboluri naziste și o cagulă”, citând comitetul rus de investigații. Bărbatul nu avea niciun document de identitate asupra sa.

Nouă persoane au fost ucise, a anunțat comitetul de anchetă rus într-un comunicat, precizând că printre victime se numără cinci elevi, doi profesori și doi agenți de securitate.

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk - 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Filiala din Udmurtia a ministerului de interne a precizat că atacatorul s-a sinucis.

Agenția de știri RIA l-a citat pe guvernatorul Alexander Brechalov din regiunea Udmurtia, a cărei capitală este Ijevsk, care a declarat că un bărbat neidentificat a intrat în școală și a ucis un agent de securitate.

El a precizat că printre elevii școlii se află morți și răniți.