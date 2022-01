FOTO Suma uriașă obținută de două asistente medicale din „vaccinarea la chiuvetă” / Procurorii au găsit agenda în care acestea au ținut o evidență amănunțită a banilor

Foto: Office of the District Attorney County of Suffolk

Cele doua asistente medicale au fost puse sub acuzare pentru fals in inscrisuri oficiale

Asistentele medicale au ținut evidența banilor obținuți din schema de fraudare

Poliția din New York le-a arestat vinerea trecută pe Julie DeVuono, în vârstă de 49 de ani și proprietară a clinicii private Wild Child Pediatric Healthcare din Amityville, și pe Marissa Urraro, o angajată în vârstă de 44 de ani a acesteia.Cele două sunt acuzate că au falsificat certificate de vaccinare anti-Covid între noiembrie 2021 și ianuarie 2022, cerând 220 de dolari pentru un certificat acordat adulților și 85 de dolari pentru unul pentru copii.Procurorii americani afirmă că asistentele au obținut peste 1,5 milioane de dolari din această schemă în doar 3 luni de zile.Ei susțin de asemenea că DeVuono și Urrano au creat înregistrări false în baza de date a statului, făcând acest lucru de câteva ori și pentru detectivi aflați sub acoperire pe care nu i-au vaccinat vreodată.„Falsificarea certificatelor de vaccinare pentru COVID-19 și introducerea unor informații false în baza de date a statului New York folosită pentru a ține evidența vaccinării pune în pericol sănătatea și starea de bine a altor persoane aflate în categoriile de risc și subminează eforturile de a încetini răspândirea virusului care cauzează COVID-19”, afirmă agentul special Scott Lampert care a instrumentat investigația.Oficialii americani afirmă că au confiscat aproximativ 900.000 de dolari în timpul percheziționării locuinței lui DeVuono și că au găsit o agendă în care aceasta ținea evidența banilor obținuți ilicit.Soțul lui DeVuono, Derin DeVuono, un ofițer al Departamentului de Poliție din New York, este la rândul său anchetat de divizia de investigații interne a poliției pentru a se stabili dacă a fost implicat în schema celor două femei.