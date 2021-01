FBI avertizează că sunt așteptați protestatari înarmați înainte de inaugurarea lui Biden, dar și în ziua evenimentului de învestire

FBI a avertizat că protestatari înarmați sunt așteptați să participe la protestele programate în Washington, dar și în cele 50 de capitale ale statelor americane la inagurarea președintelui ales Joe Biden pe 20 ianuarie, a relatat luni ABC News, potrivit Reuters. Totodată, Reuters scrie că 15.000 de membri ai Gărzii Naționale sunt autorizate să asigure securitatea evenimentului de inaugurare.

Un grup înarmat plănuiește să călătorească la Washington și a promis să se revolte dacă sunt făcute tentative de a-l înlătura pe Trump din funcția de președinte.

”FBI a primit informații cu privire la un grup înarmat identificat care intenționează să călătorească la Washington, DC, pe 16 ianuarie. Ei au avertizat că dacă Congresul încearcă să îl demită pe POTUS prin Al 25-lea Amendament va avea loc o mare revoltă”, scrie jurnalistul Aaron Katersky pe Twitter, citând un document obținut de ABC.

”Proteste cu arme sunt plănuit în toate cele 50 de capitale statale de pe 16 ianuarie până cel puțin pe 20 ianuarie, iar la Capitoliul american de pe 17 ianuarie până pe 20 ianuarie”, mai scrie jurnalistul.

