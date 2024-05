SANATATE Miercuri, 08 Mai 2024, 18:24

Simptomele sindromului de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) la adulți sunt mai greu de identificat, în mare parte pentru că este încă un subiect în cercetare. Totuși, ADHD nu se poate dezvolta la adulți fără să-și fi făcut debutul în copilărie, a explicat psihologul Meri Pițigoi pentru SmartLiving.ro.

Foto: © Niphon Subsri | Dreamstime.com

65% din adulții cu ADHD prezintă manifestări care le afectează viața de zi cu zi. Iar 15% din ele au, la 25 de ani, o gamă completă de simptome. Totuși, tipul de simptome dominante poate fi diferit la adulți față de copii. De exemplu, hiperactivitatea tinde să scadă în cazul adulților, dar deficitul de atenție se înrăutățește odată cu creșterea presiunilor vieții de adult.

„ADHD la adulți este o problemă de sănătate publică din cauza riscurilor atașate acestui sindrom: risc crescut de eșec familial și profesional, probleme de adaptare socială, delincvență, criminalitate, abuz de substanțe“, subliniază psihologul Meri Pițigoi, psihoterapeut și trainer.

„Verișorul meu, A. M., care acum are 42 de ani, a avut un ADHD netratat din copilărie. Din păcate, pentru părinții lui, să recunoască o problemă a copilului reprezenta o pată la adresa familiei, și au ignorat problema care, în timp, s-a menținut. ADHD-ul lui a persistat și s-a asociat cu o tulburare obsesiv-compulsivă. Îi este extrem de dificil să mențină un job sau o relație de cuplu, iar conversațiile cu el sunt precum un roller-coaster în care trebuie să fii pregătit să nu spui mai nimic, să fii întrerupt când încerci, să sară de la o idee la alta și să se ambaleze emoțional extrem. Pentru mine este dureros să îl văd astfel și consider că era responsabilitatea părinților să îl ajute în copilărie. Să se ocupe de această problemă. Momentan, împreună cu sora lui, am reușit să îl convingem să facă psihoterapie și sperăm să îl ajute să amelioreze aceste comportamente,” povestește Florentina.

