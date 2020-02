Efectele economice ale coronavirusului încep să se vadă după vacanța de anul nou din China: Cele mai importante companii au pierdut 420 mld. dolari pe bursă, iar investitorii fug de materii prime și de yuan

A quick tour of wards in Wuhan's Huoshenshan Hospital. The hospital can accommodate 1,000 patients. #coronavirus pic.twitter.com/9JBCMeuGgz — Qiao Wai 乔外 (@Y07b1MURDsd7DRl) February 3, 2020

Companiile care fac parte din cel mai important indice bursier chinez au pierdut 420 de miliarde de dolari din valoare. În plus investitorii au fugit de pe yuan și de pe piețe de materii prime, arătând în această primă zi de tranzacționare de după vacanța de anul nou cât de mare este impactul economic al coronavirusului.Construit în doar opt zile, spitalul chinez dedicat celor infectați cu coronavirus în Wuhab, va începe luni să primească pacienți. Spitalul Huoshenshan (muntele zeului focului) are 1.000 de paturi.--------------Severele corecții bursiere au venit în ciuda faptului că banca centrală a Chinei a turnat lichiditate în sistemul financiar, iar autoritățile de reglementare au luat noi măsuri de contracarare a vânzărilor de active financiare.Luni, până la ora prânzului, Shanghai Composite Index a pierdut 8%, ajungând aproape de minimul ultimului an și părând că va suferi cea mai mare corecție zilnică din ultimii patru ani. Yuanul a deschis ședința la cel mai redus nivel din 2020 și a pierdut 1,2 procente, dincolo de pragul simbolic de 7 unități pentru un dolar.Petrolul, minereul de fier, cuprul și alte materii prime tranzacționate la Shanghai au suferit și ele scăderi importante.”Situația va dura ceva vreme”, a spus Iris Pang, economist ING pentru China.”Nu se știe dacă lucrătorii se vor întoarce la muncă în fabrici sau câți dintre ei o vor face. Nu știm, deocamdată, care sunt performanțele financiare ale firmelor din perioada de după apariția coronavirusului. Restaurantele și comercianții ar putea să fi consemnat vânzări foarte mici,” a adăugat ea.Peste 2.500 de acțiuni au căzut până la limita zilnică de 10%. Cuprul a coborât până la minimul ultimilor 3 ani, atingând limita maximă de corecție de 7%. Aluminiul, zincul și plumbul au pierdut peste 4 procente, iar soia s-a ieftinit cu 2%.În acest context, banca centrală a Chinei a injectat 174 miliarde de dolari în piețele financiare și a redus dobânda pentru finanțări pe termen scurt cu 10 puncte de bază. În plus, autoritatea de reglementare bursieră a limitat vânzările în lipsă și a cerut managerilor fondurilor de investiții să nu vândă acțiuni decât dacă au nevoie de bani pentru a plăti investitorii.