Pe 24 ianuarie, au început săpăturile la noul spital, care va avea 1.000 de paturi.

Construcția spitalului a fost transmisă live de CCTV, astfel încât oamenii au putut vedea în timp real lucrările la spital.

Construction of #Wuhan's 1st special coronavirus hospital, Huoshenshan Hospital, is completed. The hospital is delivered to military medics on Sunday. It will receive patients starting from Monday. pic.twitter.com/uQW0wk4piD