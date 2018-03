Un cercetator rus contrazice Kremlinul si explica, in presa de stat, cum a fost dezvoltat Novociok in URSS / Ce argument are pentru neimplicarea Rusiei: Toate persoanele implicate sunt in viata

"Noviciok nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink, intr-un interviu pentru agentia de stat Ria-Novosti, care il prezinta drept unul dintre constructorii acestui program datand din epoca sovietica.Londra spune ca agentul toxic Noviciok ("Nou venit" in rusa) a fost folosit pentru otravirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, in 4 martie la Salisbury, in Anglia.Citeste si: Ce sunt agentii neurotoxici din clasa Novociok, care ar fi fost folositi pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal Acest atac a provocat o grava criza in relatiile deja glaciale dintre Moscova si Occidentali, fiind urmat de expulzari de diplomati rusi.In interviul pentru Ria-Novosti, Leonid Rink explica, pe indelete, de ce Rusia nu poate fi in spatele otravirii.Potrivit acestuia, Moscova nu avea niciun motiv sa il atace pe fostul spion, care deja prezentase britanicilor secretele pe care le stia, inainte de a fi demascat si inchis in Rusia.Serghei Skripal, internat in stare critica, a supravietuit atacului, la fel ca si fiica sa: "Asta inseamna fie ca nu a fost deloc sistemul Noviciok, fie a fost neglijent preparat. Sau ca imediat dupa otravire englezii au folosit un antidot"."Deoarece toate persoanele implicate sunt in viata, e dificil de presupus ca rusii ar putea sa fi fost implicati", a continuat el, sustinand ca "niciun sabotor rus nu ar fi recurs la un produs de origine ruseasca cu nume rusesc".El mai sugereaza si un alt scenariu, potrivit caruia "specialistii" britanici s-ar putea afla in spatele atacului.Afirmatiile sale par un raspuns la cele ale occidentalilor, dar si ale unui chimist rus refugiat in Statele Unite, care a dezvaluit in anii 1990 existenta programului Noviciok - precum si formula sa chimica -, Vil Mirzaianov, si care arata azi Rusia cu degetul.Dar declaratia sa contrazice si pozitia Rusiei, care a negat existenta vreunui program de arme chimice cu numele "Noviciok", in URSS sau in Rusia.Vil Mirzaianov spune ca substanta in cauza a fost pusa la punct in anii 1980 de cercetatori sovietici. Acestia, potrivit mai multor ziare rusesti, lucrau la Institutul de cercetari de stat pentru chimie si tehnologii organice GNIIOKhT, cu sediul la Moscova dar cu unitati de productie in bazinul Volgai, in special la Shikhany."Un mare grup de specialisti dezvolta Noviciok la Moscova si la Shikhany: tehnicieni, toxicologi, biochimisti (...) Am ajuns la rezultate foarte bune", povesteste insa Leonid Rink, care spune ca a lucrat timp de 27 de ani, pana la inceputul anilor 1990, in laboratorul care a produs acest agent toxic.Potrivit acestuia, sistemul era numit in perioada sovietica "Noviciok-5", denumirea Noviciok nu era niciodata folosita fara aceasta cifra.Rink spune ca Vil Mirzaianov nu a participat niciodata la crearea Noviciok.Interogat de AFP despre acest interviu difuzat de o agentie de presa de stat, ministerul rus al Afacerilor Externe si-a mentinut pozitia obisnuita: "Nu exista niciun program de cercetare si de dezvoltare cu numele Noviciok".Potrivit lui Leonid Rink, tehnologia "Noviciok" este accesibila "oricarui stat dezvoltat" sau mari companii farmaceutice.A produce o "astfel de arma nu prezinta nicio problema", sustine acesta. "Exista mai multe persoane care cunosc aceasta tehnologie si care au parasit Rusia in anii 1990. Eu cunosc cinci".