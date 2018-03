Ce sunt agentii neurotoxici din clasa Novociok, care ar fi fost folositi pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal

Serghei Skripal, 66 de ani, a fost gasit intr-o stare critica pe o banca in Salisbury (sudul Angliei), unde traia dupa un schimb de spioni intre Moscova, Londra si Washington.Luni, premierul britanic Theresa May a raspuns unei intrebari care starnea numeroase speculatii: cu ce substanta a fost otravit fostul spion?Raspunsul: un agent neurotoxic din grupul "Noviciok" ("nou venit").Istoria sa vine din anii 1970-1980, ultimele decenii ale Razboiului Rece Est-Vest. Iar expertii occidentali stiu putine despre aceste arme chimice de temut, si cu atat mai putin despre antidoturi."Stiinta si modul exact de actiune al agentilor Noviciok nu sunt deplin intelese la acest stadiu deoarece este vorba de clasa cea mai recenta de agenti nerotoxici", arata chimistul si criminologul Michelle Carlin, de la universitatea Northumbria.Agentii neurotoxici ataca sistemul nervos, in special enzimele care asigura comunicarea cu muschii.Pana acum, oamenii de stiinta au avansat ipoteza unui atac cu sarin sau VX, concepute initial de Germania nazista, si relativ raspandite.Dar Serghei Skripal si fiica sa, in continuare internati, au fost vizibil victimele unei crime care va ramane in istorie., creat la Moscova in 1924, si clasata intreprindere strategica prin decret prezidential in 2004. Acest institut s-a specializat recent in distrugerea stocurilor de arme chimice rusesti.Nu exista in prezent alta origine cunoscuta pentru acesti agenti, ceea ce a determinat-o luni pe Theresa May sa afirme ca este "foarte probabila" implicarea guvernului rus.Ipoteza a fost acreditata in presa britanica de unul dintre "parintii" agentilor Novociok, Vil Mirzaianov, in varsta de 83 de ani. "Doar Rusia a putut sa o faca (...) A fost o demonstratie deliberata a lui Vladimir Putin a puterii pe care o are impotriva dusmanilor sai", a declarat pentru Telegraph acest chimist exilat in Princeton (Statele Unite).Efectele sale au de ce sa inghete sangele in vine. "E o adevarata tortura, e imposibil sa va imaginati. Chiar si in doze mici durerea poate dura saptamani", a adaugat acesta, pejntru Daily Mail.Rusia ar fi trebuit sa isi distruga toate stocurile de arme chimice declarate.Dar, inca de la conceperea lor, agentii Novociok au un avantaj, sau inconvenient, in functie de punctul de vedere, ca pot fi produsi plecand de la componente autorizate.Spre deosebire de alte arme de acelasi tip, "produsele chimice folosite pentru obtinere sunt usor de livrat fara riscuri pentru sanatatea purtatorului", a subliniat Gary Stephens, un farmacolog la universitatea din Reading, citat de Science Media Centre.