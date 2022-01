VIDEO „Cea mai rea fată din lume”: Filmul cu care Joachim Trier revine pe marile ecrane din România luna viitoare

Despre ce este „Cea mai rea fată din lume”

Distribuit în cinematografele din țara noastră începând cu data de 4 februarie, Cea mai rea fată din lume spune povestea unei tinere de 30 de ani, din generația millenialilor, aflată în căutarea fericirii și a partenerului ideal. Rolul din acest film i-a adus actriței Renate Reinsve premiul pentru interpretare feminină la Cannes 2021.„Un studiu ironic și pătrunzător despre anxietățile generației milenialilor”, notează revista Variety despre noul lungmetraj al lui Joachim Trier.Julie (Renate Reinsve) se apropie de 30 de ani, iar viaţa ei e un haos total. Exact când iubitul ei mai în vârstă, Aksel (Anders Danielsen Lie), un popular autor de romane grafice, insistă să oficializeze relaţia, Julie ajunge neinvitată la o petrecere unde îl întâlneşte pe tânărul şi carismaticul Eivind (Herbert Nordrum).În curând, Julie se desparte de Aksel și se aruncă într-o nouă relație, sperând că aceasta îi va aduce o nouă perspectivă asupra vieții. Dar foarte repede va ajunge să realizeze că unele alegeri sunt deja istorie.Cea mai rea fată din lume este o comedie romantică despre dragoste și relații în zilele noastre, despre oportunități și temeri.The Worst Person In The World este cel de-al treilea film din trilogia lui Joachim Trier, în care se regăsesc Reprise (2006) și Oslo, 31 august (2011), filmul care a câștigat marele premiu la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2012.Renate Reinsve este la primul ei rol principal în Cea mai rea fată din lume (The Worst Person In The World), în timp ce Anders Danielsen Lie joacă și în celelalte două titluri ale trilogiei.