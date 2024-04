ESENTIAL Luni, 08 Aprilie 2024, 15:30

Vladimir Dudnic a fost reținut în aprilie 2022, iar arestarea a fost anunțată de autoritățile din Transnistria pe un canal de Telegram, așa cum procedează Ramzan Kadîrov, care își anunță deciziile pe internet. Nimic din ce s-a petrecut apoi cu Vladimir nu a respectat standardul legii, spune familia sa. Autoritățile judiciare de la Chișinău au altă opinie.

Tiraspol Foto: PAUL DZA / Sipa Press / Profimedia

„Luni, 4 aprilie 2022, Vladimir Dudnic s-a trezit, ca de obicei, pe la 6.00 dimineața. A plecat din Chișinău, către Bender, cu niște treburi personale”, scrie jurnalista Polina Cupcea. Reportera a publicat un amplu articol referitor la cazul tânărului militar, în publicația „Oameni și kilometri”, platformă de investigații din Republica Moldova.

Tiraspolul anunță că „l-au reținut pe Vladimir Dudnic, locuitor al Chișinăului”

„Vladimir lucrează la Tighina, ofițer în armată, dar, în acea perioadă, se afla în concediu de boală. I se ridicase zahărul în sânge”, a explicat pentru ziaristă Liviu, tatăl tânărului militar.

Însă, în acea zi de luni, Vladimir nu a mai ajuns nici la cină, nici la cafea. „La telefon nu răspundea. Ne-am gândit că poate e la prietena sa, care locuiește la Bender”, își amintește tatăl acestuia. Liviu, tatăl lui Vladimir, a luptat pe front pentru Moldova în războiul din 1992. Atunci, Transnistria s-a separat de Republica Moldova și a fondat un stat nerecunoscut internațional, susținut de Rusia.

„A doua zi, seara, la ora 18.18, canalul de Telegram al așa-zisului „minister al afacerilor interne” („mvd”) din regiunea transnistreană a anunțat că „l-au reținut pe Vladimir Dudnic, locuitor al Chișinăului”, acesta fiind suspectat de escrocherie”.

„Pe 31 martie, o locuitoare a orașului a contactat poliția din Bender și a spus că, în august anul trecut, i-a plătit lui Vladimir Dudnic 2.000 de ruble transnistrene (circa 115 euro – n.r.) pentru a o ajuta să perfecteze mai rapid documentele de cetățeană a Republicii Moldova. Cu toate acestea, el nu a făcut nimic și, curând, a încetat să mai comunice”, au scris câteva publicații din stânga Nistrului.

După 20 de ani, Transnistria se întoarce în viața familiei Dudnic

Părinții susțin că au realizat de la început că e o făcătură. ”Citeam despre oameni răpiți și deținuți ilegal în pușcăriile din regiunea transnistreană, cu dosare fabricate, dar nu credeam că e adevărat”, a declarat Liviu pentru jurnalista Polina Cupcea.

Familia lui Liviu avea deja traume legate de Transnistria. Vladimir avea 4 ani când tatăl său, Liviu, a plecat la război pe Nistru.

”Într-una din zile, când Liviu trecuse pe acasă să-și ia niște lucruri, Vladimir se puse în ușă, strigând că nu-l lasă să plece, căci o să fie omorât. „Soțul l-a dat la o parte și a ieșit. A doua zi (20 iunie 1992) a fost grav rănit. Am mers cu Vlad la el la spital”, povestește Aurelia, mama militarului arestat în Transnistria de azi.

„L-au răpit”

Revenind la arestarea din 2022, lucrurile s-au petrecut în felul următor, conform mărturiilor culese de ziaristă. ”Vladimir se afla în parcarea magazinului Linella din satul Varnița, povestește mama acestuia, când un necunoscut de vreo 40 de ani, îmbrăcat în civil, s-ar fi apropiat de el și l-a întrebat în rusă:

„- Salut! Tu ești Dudnic Vladimir?





- Da…





- Vii cu noi, a adăugat tipul și, ajutat de alți doi bărbați, l-au băgat cu forța într-un automobil”.

Peste 10 minute, Vladimir se afla în sediul milițienilor din Bender, de unde, ulterior, a fost dus la Tiraspol. „Fără niciun act la el. Fără să-i dea voie să anunțe pe cei de acasă… L-au răpit chiar de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova”, susține Aurelia, mama ofițerului.

Dezamăgiți de reacția autorităților din Moldova

Familia a considerat că băiatul lor, cetățean al Republicii Moldova, nu poate fi arestat și judecat de autorități nerecunoscute internațional și de un sistem de justiție remarcabil mai ales prin tortură și dețineri ilegale.

”Așa că au început să expedieze cereri instituțiilor din Chișinău care au tangență cu cazul copilului lor, informându-i ce li se întâmplă și solicitând ajutor. De la unii au primit răspunsuri evazive, de la alții – „că nu e în competența lor”, în timp ce alții îi asigurau că se lucrează la caz, numai că „nu este încă conlucrare cu forțele transnistrene”, povestește Liviu.

Au scris și așa-ziselor ‘autorități’ din stânga Nistrului, care însă au refuzat să le ofere detalii privind acuzațiile care i se aduc lui Vladimir, dar i-au informat că acesta nu se plânge pe condițiile de detenție și că starea lui de sănătate este „satisfăcătoare”.

Procurorii moldoveni au explicat părinților că „în cadrul examinării s-a stabilit că Dudnic Vladimir a comis o serie de escrocherii pe teritoriul regiunii transnistrene a R. Moldova care au fost încadrate în conformitate cu legislația regiunii transnistrene”.

„Cetățeanul a fost răpit. Conform legii nu ar trebui să începi procesul penal?” spune însă avocatul Pavel Cazacu. „Și, ca organ constituțional, tu știi că e privat ilegal de libertate în regiunea transnistreană, pentru că orice detenție care se produce în stânga Nistrului este ilegală”.

Conform legii, dacă un cetățean moldovean a comis infracțiuni pe teritoriul țării sale trebuie anchetat și judecat de statul de drept al Republicii Moldova, este argumentul familiei.

„Ne luptăm pe două fronturi”, descrie situația Liviu Dudnic, tatăl militarului. „Pe deoparte – cu autoritățile noastre, care oficial ne spun că nu pot face nimic și chiar nu fac nimic. Pe de-altă parte – cu separatiștii, care nu-mi eliberează fiul deținut ilegal. Nimeni nu mă ajută. Am bătut la toate ușile posibile”.

Ce se întâmplă în Transnistria

O întrebare logică este: și dacă militarul a comis o infracțiune?

Datele oferite redacției Oameni și Kilometri de către Ministerul Afacerilor Interne arată că astfel de dosare din Transnistria nu mai ajung pe masa judecătorilor.

”În ultimii 20 ani, au fost înregistrate 78 de cazuri de răpire comise de către reprezentanți ai structurilor de forță neconstituționale și doar 4 au fost trimise în judecată, iar în restul cazurilor fie a fost suspendată urmărirea penală (73 %), fie a fost clasată sau încetată”, scrie publicația din Chișinău.

”Mama, dacă o să-ți fie mai ușor, mă aflu în celula lui Ilie Ilașcu de la Glinoe”

La întâlnirea pe care a obținut-o, în arest, cu fiul său, mama a povestit că ”Vladimir i s-a destăinuit că l-au torturat primele luni atât de tare încât are un picior negru de la talpă și până la șold și că nu primește deloc asistență medicală. ”Dacă există iadul pe pământ, ap’, mamă, eu am fost în el. Cătușele îmi ajunsese până la os și am fost suspendat cu mâinile în sus”.

La finalul întrevederii, ca să o mai însenineze, Vladimir i-a spus pe un ton glumeț: ”Mama, dacă o să-ți fie mai ușor, mă aflu în celula lui Ilie Ilașcu de la Glinoe”. E vorba despre penitenciarul nr. 1 de la Hlinaia, raionul Grigoriopol.

Ilie Ilașcu este un politician moldovean, deținut politic al regimului de la Tiraspol între 1992-2001. În 1993 fusese condamnat la moarte de către o instanță din Transnistria.

Puteți citi articolul integral despre cazul Vladimir Dudnic în ”Oameni și kilometri”.