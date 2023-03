ESENTIAL Duminică, 05 Martie 2023, 21:22

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu susţine că nu se poate vorbi că ar ajuta propaganda rusă faptul că a fost deschis subiectul canalului Bâstroe şi a menţionat că el și autoritățile române au dovedit că sunt total de partea Ucrainei și că vor ajuta în continuare Kievul, scrie news.ro.

Sorin Grindeanu, vicepremier si ministru al Transporturilor Foto: AGERPRES

Sorin Grindeanu a fost întrebat, duminică, la Prima News, dacă faptul că a ridicat problema cu dragarea pe canalul Bâstroe folosește propagandei ruse în contextul războiului care are loc la granița țării noastre.

„Asta este o prostie cu propaganda rusă, am văzut că se tot duce cu putiniştii. Sunt două lucruri separate şi eu cred că am dovedit şi eu şi Ministerul Transporturilorşi România în acest an că suntem total de partea de Ucrainei, că ajutăm Ucraina şi că nu se pune sub semnul întrebării efortul pe care îl facem în a ajuta Ucraina cu cealaltă problemă şi nu trebui a fi amestecate. De aceea, am cerut aceste clarificări. Nu cred că aceste lucruri pot fi puse sub semnul întrebării şi cine pune sub semnul întrebării aşa ceva face o judecată greşită şi din punctul meu de vedere nu foloseşte decât această abordare propagandei ruse. (…) Ce ar fi trebuit să fac? Trebuia să mint că nu am văzut?”, a afirmat Grindeanu.

El a explicat şi de ce măsurătorile pe Canalul Bâstroe vor începe din 15 martie şi nu mai devreme.

„Am văzut în aceste zile că de ce s-a ajuns în 15 martie când şedinţa a fost ieri. Pentru că în acest moment nu e vorba că nu sunt pregătiţi oamenii noştri sau navele. Sunt. Doar că trebuie să se primească dincolo de acceptul verbal pe care noi l-am primit vineri la această şedinţă să existe şi hârtii prin care să ţi se spună, către MAE. Intrând pe Bâstroe se intră pe teritoriul 100% al statului ucrainean. Noi am cerut un pic de protecţie. Lucrurile astea trebuie pregătite. De asemenea, am acceptat şi suntem cât se poate de deschişi ca ei să-şi nominalizeze la rândul lor persoană care să urce pe vasele noastre şi să colaboreze împreună cu experţii români ceea ce este un lucru bun”, a mai transmis ministrul Transporturilor.

Ministrul a precizat că efortul României de a se opune agresiunii ruse nu este de pus sub semnul întrebării.

„Dacă m-a deranjat ceva în această perioadă, e acest lucru (n.r. că a fost acuzat că a făcut propagandă rusă pe subiectul Bâstroe) pentru că cred că am făcut în acest an cu colegii de la Ministerul Transporturilor eforturi, că vorbim de liniile verzi, că vorbim de lucrările pe care le-am făcut în Portul Constanţa şi la Galaţi şi toate lucrurile legate de Ucraina şi toate lucrurile le-am făcut pentru că aşa e corect. Şi nu aşteptăm altceva. Efortul nostru este de a ne opune agresiunii ruse în acest mod şi nu e de pus sub semnul întrebării. Dar războiul e cu Putin, nu cu Delta Dunării. Şi nici nu condiţionăm, sprijinim cu toată forţa, nu se pune problema de aşa ceva”, a mai declarat Grindeanu.

Experți ai Comisiei Europene sunt așteptați luni în România pentru a facilita dialogul între Ucraina şi România în scandalul privind lucrările de dragare de pe Canalul Bâstroe.

Concluziile primei întâlniri între autoritățile din România și Ucraina

Autoritățile din România vor începe măsurătorile pe brațul Chilia și pe canalul Bâstroe în 15 martie, a anunțat Ministerul Transporturilor vineri, când a avut loc prima întâlnire între oficialii români și ucraineni în scandalul privind lucrările de dragare făcute de ucraineni pe Bâstroe.

Conform sursei citate, întâlnirea tehnică a avut loc în format videoconferință, la nivel de experți între partea română și cea ucraineană, fiind coordonată la nivel de secretari de stat ai ambelor părți.

„Participanții au convenit ca partea română să înceapă măsurătorile pe brațul Chilia și canalul Bâstroe din data de 15 martie 2023.

Totodată, s-a stabilit ca punct unic de contact câte un expert al fiecărei părţi.

Aceștia se vor întâlni luni, 6 martie 2023, pentru a stabili detaliile planului de efectuare a măsurătorilor pe Brațul Chilia și pe Canalul Bâstroe, acestea fiind estimate să dureze 10 zile.

Cele două părți au convenit că este cea mai bună soluție care să clarifice informațiile contradictorii pe tema dragării Canalului Bâstroe și a Brațului Chilia.

Partea română și-a arătat disponibilitatea ca la aceste măsurători să fie prezenți și specialiști din Ucraina, dar și ai unor instituții terțe.

Partea ucraineană va asigura securitatea navelor și personalului românesc, pe toată perioada activităţilor de măsurare”, a anunțat Ministerul Transporturilor.

Scandalul privind dragarea Canalului Bâstroe

Ucraina nu a încălcat niciun acord prin adâncirea canalului Bâstroe de la Dunăre, pentru a-şi majora exporturile de alimente de la porturile sale fluviale, şi este pregătită să-i arate României activitatea desfăşurată, declara în urmă cu o săptămână ministrul adjunct al Infrastructurii din Ucraina, Iuri Vaskov, citat de Reuters.

Explicațiile au venit în contextul în care Bucureștiul a cerut Kievului să stopeze imediat lucrările de dragaj pe Bâstroe în cazul în care acestea nu au ca scop exclusiv întreținerea căii de navigație și a cerut accesul de urgență în zonă pentru a verifica ce lucrări au fost făcute.

Scandalul a izbucnit în 15 februarie, după ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că „există semnale că în acest moment Ucraina face lucrări de dragare a canalului Bâstroe, acest lucru putând avea impact asupra mediului şi Deltei Dunării”, iar „Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Mediului trebuie să vină cu o poziţie şi să informeze”:

„Există nişte tratate internaţionale pe care trebuie să le respectăm. Noi am provocat această întâlnire la Ministerul Transporturilor, deşi nu e neapărat treaba MTI.

Este mai mult o chestiune care ţine de Ministerul Afacerilor Externe şi al Mediului, pentru că vorbim de tratate internaţionale pe care toată lumea trebuie să le respecte şi pentru că vorbim de un posibil impact pe care asemenea de lucrări de dragare pe Bâstroe îl pot avea asupra mediului şi asupra Deltei Dunării”.

A doua zi (16 februarie), Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că va transmite Comisiei Europene că România se opune intenției Ucrainei - care nu este una nouă - de a face lucrări de dragare pe Canalul Bâstroe, precizând că până acum nu a fost informată de vreo instituție din România despre lucrări de adâncire a Canalului Bâstroe pe care le-ar face acum ucrainenii. MAE a reamintit poziția României, care nu este de acord cu propunerea de includere a brațelor Chilia și Bâstroe ale Dunării în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

Premierul Nicolae Ciucă a reacționat și el în acest scandal, spunând că ambasadorul ucrainean la București a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a fi solicitată aprobarea Ucrainei ca autoritățile române să meargă să facă verificări acolo.

Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat și el, spunând că „nu trebuie amestecată îngrijorarea pentru prezervarea biodiversității Deltei Dunării cu diverse abordări politice de moment”.

„Nu cred că în acest moment e potrivit să atacăm ucrainenii pe baza unor date incerte. Ei nu au nevoie să fie certați”, a spus Iohannis.

El a acuzat că „politicienii noștri fug după notorietate, în prag de alegeri”, „comentând fără a ști exact ce se întâmplă”, iar acest conflict ar folosi Moscovei.

La două zile de la intervenția lui Iohannis, premierul Ciucă a spus că „există date şi informaţii că s-a dragat mai mult decât era agreat”, dar că „nu este firesc ca un astfel de subiect să fie preluat şi speculat politic”.

