Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, 80 de persoane vor petrecere cu „șpriț și lăutari” în Trenul Regal. Un bilet costă 500 de euro și evenimentul este sold out. Casa Regală a României consideră că evenimentul este „o blasfemie”.

Firma de evenimente care a organizat petrecerea a încasat în total de la 80 de persoane 40.000 de euro pentru un chef „unic” în Trenul Regal, notează Libertatea.

„De ziua națională a României, petrecem la rang de artă. O incursiune în timp cu TRENUL REGAL, pe ruta București - Sinaia, ce va aminti de zaiafeturile de odinioară. Este una din puținele ocazii în care Trenul Regal va fi gazda unei experințe unice”, se arată pe pagina evenimentului.

Călătoria cu Trenul Regal pentru petrecerea de Ziua Națională a României ar urma să se desfășoare pe ruta Gara Băneasa – Sinaia și retur.

Casa Regală a reacționat dur la la aflarea veștii că Trenul Regal va fi folosit pentru o petrecere.

„Este, din punctul meu de vedere, o blasfemie să se facă astfel de acţiuni în Trenul Regal şi nu consider că poate fi închiriată istoria României. Cu siguranţă, dezaprob total ceea ce se întâmplă acum, pentru că Trenul Regal l-a condus pe regele Mihai pe ultimul drum, la Curtea de Argeş, şi acum, după cinci ani, vedem că se întâmplă astfel de evenimente”, a declarat directorul Administrației Proprietăților Regale, Ion Tucă, pentru Antena 3.

Cine a închiriat Trenul Regal

Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA a închiriat Trenul Regal de 1 Decembrie, potrivit Europa Liberă.

Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA este în faliment, fiind controlată de administratorul judiciar Gabriel Iorgulescu.

„Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. – C.F.R. S.A.” – în faliment are în patrimoniu material rulant de epocă, respectiv Tren Regal, Tren Moldovița, Tren Călugăreni, Tren Dracula, locomotive cu aburi etc. (...) Societatea nu primeşte subvenţie de la bugetul de stat, asigurându-şi veniturile exclusiv din închirierea de active feroviare (clădiri, terminale, cantoane, etc) și prestații turistice cu trenurile de calatori care fac parte din materialul rulant de epocă”, a precizat Iorgulescu pentru Europe Liberă.

Acesta a mai spus că închirierea, în special a Trenului Regal, se face numai pentru evenimente „de interes cultural, stiințific, promovarea istoriei culturale și a tradițiilor României, fără a fi lezate în vreun fel numele trenului de epocă și toate pozițiile și simbolurile acestuia”.

Reprezentantul firmei susține că a discutat cu reprezentanții Casei Regale, care i-au spus că anul acesta nu va închiria trenul pentru 1 Decembrie, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți.

Trenul Regal, o pagină de istorie

Trenul Regal, fabricat în Italia, este folosit în prezent de către Familia Regală și este probabil cel mai vechi tren regal în funcțiune din lume.

Încă din anul 1928 a fost gândit ca un mijloc de transport pentru Regele Ferdinand și Regina Maria, în vizitele lor numeroase pe teritoriul României Mari.

Actualul Tren Regal a purtat pașii Reginei Maria, Reginei-Mamă Elena și Regelui Carol al II-lea în diverse comunități din țară și în călătoriile lor din străinătate, cu ocazia vizitelor de Stat.

Trenul Regal a adus-o pe Regina Elena în țară, în anul 1940, când s-a întors din exil. Regele Mihai a călătorit mult cu Trenul Regal în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Regele Mihai și Regina-Mamă au vizitat Chișinăul, călătorind cu Trenul Regal. Tot Trenul Regal este cel care a purtat Familia Regală pe tragicul drum al exilului, în ianuarie 1948.

Așadar, patru generații ale Familiei Regale au folosit trenul: Regina Maria, Regele Carol al II-lea, Regina Elena, Regele Mihai și Majestatea Sa Margareta. Nu au călătorit niciodată cu acest tren Regele Ferdinand I și Regina Ana, potrivit Casei Regale.

