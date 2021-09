webPR: 16 personalități de top din domeniul digital și al inovației tehnologice urcă pe scena Beyond the Future, primul eveniment marca TEDxInovatorilorStreet

Inovația tehnologică și digitalizarea sunt pilonii centrali ai clusterului INVENTIKUS, entitatea care susține evenimentul, iar Olivia Vereha, Alexandru Ionuț Budișteanu și Vlad Măcelaru sunt câțiva dintre tinerii vizionari care vor dezvolta această tematică în cadrul evenimentului Beyond the Future.„Când spunem inovație în 2021, ne gândim automat la tehnologie și digitalizare. În cadrul primului eveniment din seria TEDxInovatorilorStreet – Beyond the Future, ne-am propus să reunim lideri de opinie din domenii diverse pentru a descoperi împreună cum putem conduce societatea românească pe un traseu ascendent și cum să-i determinăm pe tinerii pasionați de tehnologie să rămână în țară”, declară Ioana Borșan, Project Manager TEDxInovatorilorStreet.Cu un background în comunicare și User Experience Design, Olivia Vereha își dedică timpul încă din 2016, coordonării programelor Code for Romania. Pasionată de tehnologie și de modul în care digitalul poate modela și îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor, Olivia are ca obiectiv înțelegerea în profunzime a comportamentelor umane în interacțiunea cu mediul online. La TEDxInovatorilorStreet, aceasta ne va vorbi despre inovație și despre definiția extrem de flexibilă a acestui cuvânt. De asemenea, vom afla împreună răspunsuri la întrebări precum: Cum discutăm despre inovație într-un spațiu în care declarațiile online se depun la etajul 2? Ce înseamnă transformarea digitală atunci când "clientul" ești tu însuți din postura ta de cetățean și membru al unei societăți? Cum identifici și cum aduci împreună toate ingredientele de care ai nevoie ca să produci o schimbare cu adevărat inovatoare, sustenabilă pe termen lung?„Evenimentele TEDx sunt esențiale în orice comunitate. Pentru oameni ca mine, care zi de zi venim în contact cu zeci de situații care au nevoie de rezolvare, să avem ocazia să ascultăm atât de multe experiențe diferite și sfaturi utile este un privilegiu. De asemenea, din perspectiva de ONG-ist pot spune că astfel de evenimente ne ajută să învățăm, să ne ducem și noi mesajul mai departe și să aducem mai mulți oameni alături de noi, pentru a contribui la o viață mai bună pentru toți. Nu în ultimul rând, TEDx este și o sesiune de terapie pentru mine de fiecare dată când am ocazia să particip fie ca spectator, fie ca vorbitor, pentru că îmi dă energie cât pentru un an întreg să merg mai departe, să continui să fac bine în jurul meu și mă inspiră să devin mereu o și mai bună versiune a mea. Oricine trebuie să experimenteze cel puțin o dată în viață un TEDx, pentru că este o oază de energie pozitivă și de motivație”, declară Olivia Vereha, fondatoarea Code 4 Romania.Desemnat de revista americană Time ca fiind unul dintre cei mai influenți tineri ai anului 2013,este un inventator român care pune foarte multă pasiune şi își dedică timpul pentru crearea de aplicaţii software şi dispozitive electronice a căror menire este să îmbunătăţească calitateai vieţii umane. Inventatorul și fondatorul VisionBot, și totodată creatorul primei criptomonede din România, WebDollar - un sistem descentralizat, întreținut de o comunitate autonomă, Budișteanu va vorbi în cadrul evenimentului Beyond the Future despre viziunea sa asupra noului sistem financiar în raport cu tehnologia și inovația.ne va arăta cum să privim lucrurile din alte perspective, în afara normelor cu care am fost crescuți, și care sunt uneltele pe care le avem la dispoziție pentru a inova astăzi, ce duce la apariția invențiilor și care sunt factorii care determină inovarea. În 2017, Vlad a fondat ClarK Vision, cu scopul de a construi o soluție bazată pe realitatea augmentată care să-i ajute pe angajați în munca de zi cu zi. Prin ClarK, el a deschis calea utilizării tehnologiei ieftine în beneficiul afacerilor și al angajaților, crescând atât productivitatea, cât și siguranța la locul de muncă pentru o gamă largă de profesioniști dintr-o varietate de industrii.Ceilalți vorbitori care vor urca pe scena inovației de la Beyond the Future sunt Andrei Botescu - fondatorul Atelierelor Pegas, Ștefan Bușnatu - medic și directorul Centrului de Inovație și Sănătate Digitală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Raluca Negulescu-Balaci - directorul executiv al UiPath Foundation, Eduard Andrei Cioroagă - cofondatorul platformei medicale RecoMedica, Adela Serghiescu - președintele Asociației pentru Sprijin Emoțional și Psihoterapie, Dragoș Bordescu - inventator MindLoop, Cătălina Moleavin - președintele Transilvania Toastmasters, Romulus Oprică - fondatorul BrandBerry, Sorin Axinte - inventatorul Hyperpragma și Cătălin Ioan Toncea - Business Development Manager.Acestora li se vor alătura și trei invitați speciali care au pus bazele unor noi domenii și perspective ale cunoașterii în România, Dumitru Prunariu - primul cosmonaut român, Mitrița Hahue - directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Marius-Ioan Piso - președintele Agenției Spațiale Române (ROSA).„Organizarea sub licența proprie TEDxInovatorilor a primului eveniment dedicat promovării antreprenoriatului tehnologic românesc reprezintă un moment-cheie pentru asumarea publică a misiunii Inventikus, respectiv dezvoltarea și recunoașterea prioritară a inovației drept principala resursă de valorificare a potențialului uman în cadrul societății românești. Ne propunem ca evenimentul să reprezinte o fereastră deschisă spre viitor prin prisma invențiilor și ideilor inovative și, totodată, o primă oportunitate de formare a unei comunități în cadrul căreia se pot regăsi și căuta sprijin toți cei pasionați de tehnologie și inventică. Credem în potențialul României de a deveni un hub de tehnologie regional și internațional și vrem să promovăm retenția talentelor din acest domeniu în țară, având în vedere specializarea tinerilor în IT și apetitul lor pentru cunoaștere”, a declarat Cătălin Ioan Toncea, Business Development Manager Inventikus.Partenerii evenimentului sunt Nod Makerspace, Toastmasters International, June Communications, Muzeul de Științe.Partenerii media ai evenimentului sunt Radio Guerrilla - partener radio exclusiv, HotNews.ro, Gândul, globalmanager.ro, descopera.ro, Romedic, Viitorul României, edumanager.ro, medicalmanager.ro, hackathons.ro, Săptămâna Medicală. Inventikus este un cluster format de entuziaști ai cercetării și inventicii, profesori, doctori, ingineri și oameni de afaceri, preocupați de viitorul României sub acest aspect. Principala sa misiune o reprezintă susținerea și promovarea invențiilor și inventatorilor naționali, în vederea dezvoltării antreprenoriatului tehnologic românesc și utilizării intensive a resurselor creative pentru accelerarea progresului societății și impulsionarea economiei.este un eveniment organizat de Inventikus, ce reunește experți din diverse domenii de activitate, conectate la tehnologie, care își vor împărtăși poveștile despre drumul parcurs către inovație.În spiritul ideilor care merită răspândite, TEDx este un program de evenimente locale, organizate independent, care reunesc oamenii pentru a împărtăși o experiență asemănătoare TED. La un eveniment TEDx, difuzoarele video și sesiunile TED Talks live se îmbină pentru a declanșa discuții profunde și conexiune. Aceste evenimente locale sunt denumite TEDx, unde x = eveniment TED organizat independent. Conferința TED oferă îndrumări generale pentru programul TEDx, dar evenimentele individuale TEDx sunt organizate independent (sub rezerva anumitor reguli și reglementări).TED este o organizație non-profit dedicată „ideilor care merită împărtășite” (Ideas Worth Spreading), de obicei sub forma unor discursuri scurte și puternice (de 18 minute sau mai puțin) ținute de gânditorii și doers de top din prezent. Multe dintre aceste discuții au loc la conferința anuală TED din Vancouver, British Columbia, și sunt apoi disponibile gratis, pe TED.com . Printre vorbitorii TED s-au numărat Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan și Daniel Kahneman.Inițiativele deschise și gratuite ale TED de a răspândi idei includ TED.com, unde zilnic sunt postate videouri cu Discuțiile TED; Programul TED de traducători, care furnizează subtitrări și transcrieri interactive precum și traduceri de la mii de voluntari din întreaga lume; inițiativa educațională TED-Ed; premiul TED de un milion de dolari, care finanțează indivizii excepționali cu o „dorință” sau o idee de a schimba lumea; TEDx, care oferă licențe pentru mii de persoane și grupuri care organizează evenimente marca TED la nivel local în întreaga lume; și programul TED Fellows, care selectează oameni inovatori de pe tot globul pentru a amplifica impactul proiectelor și activităților lor remarcabile. 