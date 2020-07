Rise Project: În bârlogul traficanților de măști. Clanul Cămătarilor intermedia pe piața neagră milioane de măști chirurgicale

In barlogul traficantilor de masti

Chiar în zilele de vârf ale pandemiei, când medicii se îmbolnăveau pe capete în spitale din cauza crizei de echipamente, Clanul Cămătarilor intermedia pe piața neagră milioane de măști chirurgicale, aduse de la depozitul unei grupări din China Town, dezvăluie Rise Project.

La adăpostul certificatelor false, crima organizată afectează sănătatea populației, prin intermediul contractelor guvernamentale, cu marfă contrafăcută. RISE a identificat măștile de contrabandă în achiziții publice, la instituții precum poliția locală sau Protocolul de Stat.

Negocierile incognito s-au purtat pe aplicații electronice, în benzinării, într-o vilă din Sectorul 2 al Capitalei sau în fața unei florării din zona Pieței Obor.

Fenomenul contrabandei cu echipamente de protecție a căpătat proporții continentale. Autoritățile europene verifică acum firmele care au certificat și măștile intermediate de interlopi în România.

RISE a testat măștile negociate cu ginerele lui Sile Cămătaru în laboratorul special al Armatei. În mod ironic, sunt mai bune decât cele cumpărate de Guvern, prin Unifarm, de la o complice a Clanului Sportivilor.

-----

Zăbovim încă în benzinărie. Mai așteptăm pe cineva care face legătura directă cu importatorul și, până atunci, Mateescu ne descrie combinația. Aflăm, cu ocazia asta, că sunt mai multe rețele care tranzacționează măști în București, fiecare cu depozitul ei.



“Noi suntem împărțiți, că în viața de zi cu zi asta nu e activitatea noastră principală. Eu lucrez pentru un concern mare, american, sunt directorul lor de dezvoltare pe Europa. Dar, fiindcă am networkingul atât de bogat, mi-a picat în mână și asta. Practic, noi suntem primii care avem marfa reală și conformă” – se laudă cu aplomb ultimul venit.



Gruparea nu are doar măști de vânzare, mai spune Mateescu, ci și combinezoane de protecție sau mănuși chirurgicale.



Omul vorbește ca un consultant de vânzări la televizor: “Mergem la un nivel foarte ridicat de calitate și stăm foarte bine la certificate, pe partea de combinezoane. Unifarmul a luat tot de la noi, de aia sunt relaxat. Noi le ducem peste tot, spitale, nu-i problemă. Și sunt foarte bune prețurile. Avem viziere, mănuși made in Germany. Marfă de calitate, nu mizerii. Prima mână.”



Dar Mateescu nu apucă să termine, că apare al cincilea personaj într-un Audi A6 gri. Omul cu cheile de la depozit, ni se explică. Adică, cel care asigură protecția.

CLANUL CĂMĂTARILOR 2.0



Este semnalul că putem să mergem spre locație. Ne urcăm toți în mașini și pornim în coloană spre așa-zisul depozit.



Ultima oprire e tot la o benzinărie MOL, cea de pe șoseaua Fundeni. Din dreapta mașinii Audi coboară ultimul comisionar din lanț. Solid, cu un tatuaj tribal pe piept și tradiționalul tricou Armani mulat – pare un tip umblat des pe la sala de forță.



I se spune Manu Bombardieru, dar în buletin îl cheamă Emanuel Daniel Dan. Are 38 de ani și este ginerele temutului lider interlop Sile Cămătaru. El dă tonul mai departe.

Noi însă abia acum urmează să facem cunoștință. Lăsăm mașinile lângă benzinărie și ne salutăm cu Manu Bombardieru. Omul nu vorbește mult, dar impune ordine și suntem deja prea mulți: “Doar clienții merg, restul așteaptă aici.”



Clienții suntem noi. Împreună cu el și Marius, firavul cu vocea subțire, intrăm în curtea unei vile cu porți mari de pe strada Porolissum. “Hai în casă să vedem marfa”, ne invită scurt companionii noștri. Doi chinezi stau pe o bancă în curte și ne salută vesel la intrare.



DOAMNA GABI DE LA DEPOZITUL CLANDESTIN



Gabriela Gao, gazda noastră, este soția unui afacerist chinez cu legături interlope



Suntem preluați de o tipă blondă, între două vârste, cu mască pe față și îmbrăcată lejer, ca și cum ar fi de-a casei.



Doamna Gabi.



Holul vilei e sufocat de cutii pline cu măști de protecție. Înăuntru mai are doar 300.000 de bucăți, zice femeia, în timp ce mai deschide o cameră de la parter burdușită cu marfă. Câteva milioane ar fi depozitate altundeva.



Pășim într-un living spațios, multifuncțional, cu marmură pe jos. Gazda ne arată o canapea și se pune la birou. Deasupra ei, o plasmă TV uitată pe Antena 3 rulează o burtieră galbenă cu statistica de infectări în timp real. Doamna Gabi deschide o cutie mare adusă din hol și scoate obiectul muncii, un pachet cu măști. Sunt absolut conforme, garantează solemn.



Ne prezintă însă un model de cutie pe care scrie doar “Face Mask”. Ambalajul nu are tipărit niciun element de trasabilitate al produsului, în ciuda reglementărilor. Lipsesc numele producătorului, al companiei importatoare, numărul lotului, data de fabricație a măștilor. Iar în interiorul cutiei, într-o pungă de plastic, se află îngrămădite 50 de măști albastre.



“E posibil ca la depozit să nu mai fie cutii ca asta, dacă vreți cantitate mai mare. 300.000 am modelul ăsta, restul vă dau albastre. E același standard, diferă doar ambalajul”, explică pedant doamna Gabi.



