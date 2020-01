Cod galben de ceață pentru 11 județe

Până la ora 10.00 sunt vizate de codul galben de ceață județele Arad, Bihor, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Maramureș, Sălaj, Cluj și Satu Mare, transmite Mediafax.În aceste județe este ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri și pot să apară și depuneri de chiciură.Totodată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, vineri dimineața se circulă în condiții de ceață densă, vizibilitatea fiind diminuată pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin (DN 6 Sacu – Teregova). De asemenea, vizibilitatea este redusă din cauza ceții, sub 200 de metri, și pe autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 285 (localitatea Apoldu de Jos, județul Sibiu) – 412 (localitatea Holdea, județul Hunedoara).Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteza redusă, să evite implicarea în manevre care se pot dovedi riscante în condiții de vizibilitate scăzută și să folosească luminile de ceață din dotarea autovehiculelor.