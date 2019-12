Cioloș: Garantez că USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primăria Capitalei. Trebuie un proces de selecție, sunt convins că Vlad Voiculescu va avea cea mai mare susținere

​ Liderul PLUS, Dacian Cioloș, "garantează" că USR-PLUS va avea un candidat unic pentru Primăria Capitalei, precizând că va exista un proces de selecţie, astfel încât să fie desemnat candidatul care are cea cea mai mare susţinere. Cioloș, care se declară convins că Vlad Voiculescu, candidatul PLUS, poate câștiga această selecție, mai spune că alianța este dispusă apoi să intre în competiție și cu un candidat al PNL,"pentru desemnarea celui mai bun".

Cioloș a făcut aceste declarații sâmbătă, la finalul Convenției Naționale PLUS, în contextul în care USR Bucureşti l-a desemnat pe Nicuşor Dan candidat pentru Primăria Capitalei.

”Înțeleg că USR a decis să susțină un candidat independent - Nicușor Dan, care nu mai e membru al partidului. Nu vrem să mai facem greşeala pe care a făcut-o opoziţia în 2016, să aibă mai multi candidaţi şi să piardă. Vom face tot ce ţine de noi să avem un candidat comun. Suntem convinși, da, că cel mai bun candidat este Vlad Voiculescu”, a declarat liderul PLUS.

El a spus că pentru a fi siguri că acel candidat comun va câștiga, trebuie să existe un proces de selecție și să fie desemnat cel care va avea cea mai mare susținere din partea membrilor alianței.

"Trebuie văzut și dacă mergem cu un candidat comun al alianței sau daca mergem cu un candidat independent, pentru că este e diferență inclusiv din punct de vedere juridic. Dacă vrem să câștigăm, trebuie văzut care este cel mai bun candidat, să ne asigurăm că acela e candidatul potrivit", a mai declarat Cioloș.

Întrebat dacă PLUS este pregătit să renunţe la candidatura lui Vlad Voiculescu și să îl susțină pe Nicușor Dan, Cioloș a evitat un răspuns: ”Suntem pregătiţi să avem cel mai bun candidat (...) Vă garantez că Alianța USR-Plus va avea un candidat comun".

Dacian Cioloș a mai spus că după acest proces de selecție în urma căruia va fi stabilit candidatul comun al alianței pentru Primăria Capitalei, USR-PLUS este dispusă să intre în competiție și cu un candidat al PNL: "Suntem dispuși să intrăm în competiție și cu un candidat al liberalilor pentru desemnarea celui mai bun candidat. Suntem convinsi că Vlad Voiculescu, cu experiența lui, poate câștiga această sustinere".