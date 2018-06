UPDATE Cristian Boureanu, condamnat la doi ani și două luni de închisoare, cu suspendare. Iubita lui a fost achitată / Ce a declarat fostul deputat după decizie

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 l-au condamnat, miercuri, la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pe Cristian Boureanu în dosarul în care acesta este acuzat de ultraj, informează Mediafax. Judecătorii au achitat-o pe iubita lui Boureanu, Laura Dincă, acuzată de mărturie mincinoasă.





Judecătorii îl mai obligă pe Cristian Boureanu să îi plătească lui Andrei Ovidiu, poliţistul pe care Cristian Boureanu l-ar fi lovit în noapte în care a avut loc incidentul, 7.000 de euro daune morale. Decizia poate fi contestată.

UPDATE 15.06 Ce a declarat Boureanu după decizie: "Respect decizia judecătoarei şi apreciez că cineva a citit cu adevărat ce s-a întâmplat acolo şi s-a uitat pe probele existente pentru că sunt probe care nu au ajuns la dosar. O singură concluzie vreau să trag. M-am legitimat şi decizia de astăzi arată foarte clar că nu există acuzaţia că nu m-am legitimat. M-am legitimat conform legii cu nume prenume, data naşterii, cu document emis de ministerul Transporturilor în România şi cu adresa din buletin. Nu l-am atins pe poliţist. Nu i-am rupt uniforma, eu am fost acuzat pentru că l-am degradat, i-am rupt epoleţii şi uniforma. Uniforma este întreagă şi a fost întreagă tot timpul. Nici poveste că l-am imobilizat, i-am prins mâna la spate şi i-am făcut fractură de mână. Am fost acuzat de asta pe perioada cât am fost în arest. Nu i-am prins degetul la uşă. Există filmarea publică, camerele MAI, ale administraţiei publice locale care arată foarte clar că uşile s-au închis o singură dată", a declarat, miercuri, Cristian Boureanu, la ieşirea de la instanţă.



Ce a spus Laura Dincă: "Am încredere în Dumnezeu. Ştiu ce s-a întâmplat. Pot să dorm pe o ureche. Cred că cea mai grea palmă este cea de la Dumnezeu. O palmă o iei de la un om, treci, asta este, dar cea mai grea este de la Dumnezeu. Trecem peste toate", a declarat Laura Dincă.



Reprezentantul Ministerului Public a cerut la ultimul termen din dosarul lui Cristian Boureanu, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, o pedeapsă orientată spre mediu pentru fostul deputat, adică doi ani şi şase luni de închisoare cu executare, pentru ultraj.





De asemenea, pentru iubita lui Boureanu, Laura Dincă, procurorul a cerut o pedeapsă cu amânare, sub supraveghere doi ani, dar şi 30 de zile de muncă în folosul comunităţii. Aceasta este acuzată de mărturie mincinoasă. De asemenea, Andrei Ovidiu, poliţistul pe care Cristian Boureanu l-ar fi lovit în noapte în care a avut loc incidentul, a cerut, în instanţă, 200.000 de euro daune.





Pe 20 iulie 2017, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 i-au trimis în judecată pe Cristian Boureanu, acuzat că a agresat un poliţist rutier, şi pe iubita sa, Laura Dincă, pentru mărturie mincinoasă.





Pe 9 iunie 2017, în jurul orelor 01:30, maşina în care se afla Cristian Boureanu a fost oprită în trafic, în zona Piaţa Charles de Gaulle din Sectorul 1 al Capitalei de un echipaj de poliţie rutieră.





Procurorii susţin în rechizitoriu că acesta "s-a manifestat violent, la momentul solicitării documentelor de identitate de către un agent de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră, în sensul că l-a ameninţat pe acesta, i-a prins degetele mâinii drepte prin închiderea portierei autoturismului, i-a răsucit mâna stânga, i-a rupt cămaşa uniformei de serviciu şi l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală, provocându-i leziuni traumatice care pot necesita un număr de 15-20 zile de îngrijiri medicale".