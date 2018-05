Gabriel Oprea: Moartea lui Bogdan Gigină este o tragedie fără margini, pentru care nu sunt vinovat

Fostul vicepremier Gabriel Oprea susține că își va proba nevinovăția în fața instanței și că moartea polițistului Bogdan Gigină este o tragedie fără margini pentru care însă nu poate fi făcut responsabil. Reacția sa vine la scurt timp după ce DNA a anunțat că l-a trimis în judecată pentru ucidere din culpă în acest dosar.”După mai bine de doi ani și jumătate de la teribilul accident în care polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața, s-a decis trimiterea în instanță a dosarului în care am fost acuzat pe nedrept. Pierderea vieții polițistului Bogdan Gigină este o tragedie fără margini, o pierdere imensă pentru care nu sunt vinovat! O spun și astăzi, așa cum am spus-o de fiecare dată. Și îmi voi dovedi nevinovăția în instanță”, a scris fostul vicepremier, pe Facebook.Oprea a susținut, din nou, că nu am beneficiat de nimic în plus față de alți miniștri de interne. ”În seara de 20 octombrie 2015 veneam de la o activitate de serviciu, de la o instituție a statului. Nu a fost o coloană oficială, ci un dispozitiv de însoțire și nu am cerut niciodată ca deplasările să fie făcute cu o anumită viteză. Întrebările în legătură cu oportunitatea prezenței, în acel moment, a polițistului pe motocicletă, viteza de deplasare a dispozitivului și alte elemente care privesc organizarea și planificare misiunilor, trebuie adresate poliției rutiere. În cadrul dosarului, procurorii au arătat că lucrările de la locul în care s-a petrecut accidentul nu erau semnalizate corespunzător. De asemenea, în dosar se arată că autoturismul în care mă aflam se deplasa cu o viteză mai mică decât viteza maximă legală, ceea ce dovedește foarte clar că nu s-a pus problema urgenței în acea deplasare”, a mai susținut Oprea.Fostul ministru de interne mai spune că, deși Senatul a respins ridicarea imunității parlamentare, a decis să demisioneze din Parlament pentru a-și dovedi nevinovăția.