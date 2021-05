Petiție a studenților împotriva intenției conducerii UMF Iași de a primi la examene doar studenți vaccinați anti-Covid sau cu test PCR negativ: „Încalcă libertatea de alegere; supune studenții la un stres financiar și psihic”

Petiția a ajuns la momentul publicării acestei știri la 2144 de semnături.



Contactat de HotNews.ro, rectorul UMF Iași, Dr. Vasile Scripcariu, a declarat că nu s-a luat până acum nicio decizie în acest sens. „Studenții s-au grăbit”, a spus acesta, adăugând ca o decizie se va lua cât de curand.

Redăm textul scrisorii studenților:



„Sunt universități care se gândesc ca din toamnă să nu facă rabat de la prezența fizică în cadrul orelor de laborator și să impună o serie de condiții. Spre exemplu, participarea fizică a studenților vaccinați. Fără a îngrădi participarea studenților nevaccinați. Aceștia ar putea să aibă combinezoane de protecție. Sunt câteva universități și eu susțin această idee”, a declarat Cîmpeanu, în cadrul interviului HotNews.ro.Cîmpeanu a precizat și că o variantă luată în calcul este prioritizarea studenților vaccinați la cazarea în cămine.Această intenție anunțată de ministru nu este însă acceptată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).„Suntem clar împotrivă. Un an întreg ni s-a spus că măștile, distanțarea și alte norme igienico-sanitare sunt necesare, dar și suficiente, într-o măsură rezonabilă care să nu impună restricții suplimentare. Acum aflăm că acele norme nu mai sunt suficiente? Deci un an întreg nu ne-am protejat așa? Măsura e vădit disproporționată față de scopul avut în vedere. Și care poate fi văzută ca fiind excesivă tocmai pentru a încuraja vaccinarea. Noi susținem campania de vaccinare, ba chiar credem că ar trebui mai multe mesaje catchy pentru studenți, pentru întoarcerea la viața de student, la viața în campusurile universitare, o experiență unică. Dar a impune combinezoanele nu e just. De altfel, din discuțiile cu colegii noi nu am aflat asemenea discuții în universități, or nu se pot lua asemenea decizii fără consultarea studenților, ar încălca Legea educației”, a precizat președintele ANOSR, Horia Oniță, pentru HotNews.ro.