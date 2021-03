Ministrul Educației insistă ca in scenariul roșu să meargă la școală și elevii din clasele a VIII-a și a XII-a și cere CNSU modificarea scenariilor pentru funcționarea școlilor

"Ministerul Educaţiei, având în vedere importanța examenelor naţionale - Bacalaureat și Evaluare Națională - pentru viitorul oricărui tânăr şi pentru viitorul acestui stat, va face direct către CNSU o solicitare de modificare a scenariilor după care vor funcționa școlile în aşa fel încât școlile cuprinse în localitățile care sunt deja în scenariul roşu conform evoluţiei ratei de infectare să poată permite elevilor din clasele terminale să meargă cu prezenţă fizică în şcoli. Este deja elaborată şi va fi transmisă CNSU în următoarele minute. Ministerul transmite solicitare către CNSU. CNSU este îndreptăţit să ia o decizie asupra acestei solicită", a precizat Cîmpeanu, la Antena 3.El a afirmat că, în calitate de ministru al Educaţiei, o să susţină principiul că "şcolile se închid ultimele şi se deschid primele"."Este vorba despre o rată de infectare, din păcate, peste 3 la mie, dar este 3,05. Dacă am lua în considerare la populaţia reală a Bucureştiului şi nu la cea cuprinsă în statistici probabil că am fi uşor sub 3. Asta este o consideraţie secundară", a adăugat ministrul."Ministerul Educaţiei va face toate demersurile în aşa fel încât fâşia îngustă între dreptul la educaţie şi dreptul la sănătate (...) să nu se transforme într-o falie. Ministerul Educaţiei va face toate demersurile care îi stau în limitele de competenţă pentru ca elevii să poată beneficia de maximum de pregătire posibilă în vederea susţinerii examenelor naţionale. De asemenea, va face eforturi şi pentru susţinerea activităţii remediale pentru elevii celorlalte clase care nu vor susţine anul acesta examenele naţionale", a mai spus Cîmpeanu. Capitala a intrat din nou în scenariul roșu după ce, vineri, rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 3,05%. În acest scenariu, sunt deschise creșele și grădinițile, iar la școală merg doar elevii din clasele primare.Ce prevede ordinul comun privind deschiderea școlilor în cazul scenariului roșu incidența de peste 3 la mia de locuitori:a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar.b) Participarea zilnică, în sistem on-line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.Ministerul Educației a cerut oficial, printr-o adresă transmisă marți Ministerului Sănătății, ca și elevii de clasa a VIII-a și a XII-a , cei care vor susține examenele naționale în format fizic în această vară, să meargă la cursuri cu prezență fizică în scenariul roșu. Deocamdată însă, cele două ministere nu au ajuns la un acord privind modificarea regulilor în acest sens.Consiliul Naţional al Elevilor a spus însă că ar fi iresponsabilă o astfel de decizie. Consiliul arăta, într-un comunicat de presă, că, potrivit rezultatelor ultimei consultări în care peste 750 de unităţi de învăţământ au furnizat informaţii despre măsurile igienico-sanitare existente, 50,1% dintre şcoli nu dispun de dotări sanitare de bază (apă curentă, săpun, hârtie igienică), iar 43,4% dintre sălile de clasă nu sunt aerisite şi dezinfectate corespunzător."Considerăm că, în eventualitatea în care o localitate intră în scenariul roşu, din cauza numărului mare de infectări, elevii majori sau părinţii elevilor minori sunt îndreptăţiţi să aleagă dacă vor sau nu să se expună riscului de infectare. E absurd să impui acestora să rămână la şcoală şi să închizi ochii în faţa unui pericol semnificativ. Fireşte, este esenţial ca elevii care nu vor să participe la cursurile în format fizic, pentru a nu-şi pune în pericol sănătatea, să aibă posibilitatea de a continua cursurile în format digital. În astfel de situaţii, măsurile care uniformizează nu sunt doar inutile, ci chiar periculoase”, a declarat Rareş Voicu, președintele CNE.