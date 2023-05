DEFENSE Joi, 18 Mai 2023, 14:05

Victor Cozmei • HotNews.ro

1

Două platforme navale, din clasa Sandown, în uz, modernizate, vor fi cumpărate de România de la Marea Britanie în cadrul programului de înzestrare „Vânătorul de mine”, întreg programul de achiziție având o valoare estimată de circa 150 de milioane de euro. În același timp, Forțele Navale vor moderniza actualele nave purtătoare de rachete din clasa Tarantul cu rachete anti-navă moderne de tipul Naval Strike Missile (NSM).

Vănător de mine HMS Shoreham din clasa Sandown Foto: Neil Watkin / Alamy / Alamy / Profimedia

Într-o decizie a birourilor reunite ale Parlamentului consultată de HotNews.ro se discută despre aprobarea programului de înzestrare „Vânătorul de mine”.

„Programul de inzestrare in valoare totala estimata de 150.000.000 euro (fără TVA) se va derula pe o perioada estimata de 5 ani in scopul obtinerii pentru Forțele Navale Romane a unor capabilitati eficiente de detectie, clasificare, identificare și distrugere/neutralizare a minelor marine”, se arată în document.

Programul de înzestrare constă în:

1. Un acord ,,guvem la guvem" cu Guvemul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: Obiectul - 2 platforme navale, din clasa Sandown, în uz, modernizate în conformitate cu precizările făcute de specialiștii Forțelor Navale într-un șantier din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Valoarea estimată - 112.560.000 euro (fără TVA).

2. Un contract de achizitie atribuit prin negociere rara publicarea prealabila a unui anunt de participare ( art. 102 lit. e) din OUG nr. 114/2011 cu constructorul platformelor navale Babcock International Group: Obiectul - suportul logistic initial. / Valoarea estimată - 13.440.000 euro (fără TVA).

3. Un contract de achizitie atribuit prin negociere rara publicarea prealabila a unui anunt de participare (art. 102 lit. e) din OUG nr. 114/2011) cu operatorul economic certificat de Marina Regala a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Atlas Electronik UK: Obiectul - sistemele autonome de cercetare și incarcaturile de distrugere aferente sistemului de lupta contra minelor (SEAFOX) pentru instalarea sistemului de lupta contra minelor la bordul navelor din clasa SANDOWN. Valoarea estimata - 24.000.000 euro (fără TVA).

Nave Purtătoare de Rachete modernizate cu rachete anti-navă NSM

Totodată, în același document al birourilor reunite ale Parlamentului consultată de HotNews.ro se discută despre aprobarea programului de înzestrare „Modernizare nave purtătoare de rachete”.

„Programul de înzestrare in valoare totala estimata de 375.000.000 euro (fiira TVA) se va derula pe o perioada estimata de 4 ani in scopul modemizarii sistemelor de lupta principale și actualizarii capabilităților operaționale corespunzător nivelului tehnologic actual și al asigurării unui grad ridicat de interoperabilitate cu alte unitati de lupta proprii și ale altor state membre NA TO pentru trei nave purtătoare de rachete din clasa TARANTUL din înzestrarea Fortelor Navale Romane”, se arată în document.

Foto: Lăstunul, navă purtătoare de rachete din clasa Tarantul / Sursa: Forțele Navale Române

„Programul de înzestrare consta într-un Un acord ,,guvem la guvem", prin atribuirea de catre Guvemul Romaniei Guvemului Statelor Unite ale Americii a unui contract de tip LOA:

Obiectul:

- instalarea sistemului de lansare a rachetelor anti-nava de tip NSM (cate 2 lansatoare a 4 rachete/nava). Valoarea estimata - 41.000.000 euro (fiira TVA).

- achizitia muniției aferente pentru pachetul initial (48 de rachete anti­nava tip NSM). Valoarea estimata - 190.000.000 euro (fiira TV A).

- instalarea sistemului de management al luptei (CMS). Valoarea estimata - 65.000.000 euro (fiira TV A).

- instalarea sistemului radar de supraveghere 3D cu IFF MOD 5 integrat. Valoarea estimata - 79.000.000 euro (fără TVA).

Reamintim că România a ales deja sistemul NSM pentru sistemul său de apărare cu baterii de rachete antinavă de pe coastă. Contractul de circa 300 de milioane de dolari a fost semnat cu SUA și Raytheon pentru NSM, un sistem cu o rachetă catalogată „de generația a cincea”, o rachetă „stealth” care ar putea pune mari probleme unor potențiali adversari.

VEZI ȘI: