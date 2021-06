Statele Unite depășesc 600.000 de morți din cauza Covid-19 (Johns Hopkins)

Statele Unite sunt de departe țara cu cel mai mare număr de decese legate de coronavirus, potrivit datelor oficiale comunicate de autoritățile din întreaga lume, înaintea Braziliei și a Indiei.





New York-ul ridică restricțiile





Peste 70% dintre adulții din statul New York au primit cel puțin o doză de vaccin coronavirus, permițând eliminarea ultimelor restricții, a anunțat marți guvernatorul Andrew Cuomo.







"Am ajuns la 70% vaccinare. Aceasta este ținta națională și am atins-o înainte de timp. Înseamnă că putem reveni la viață așa cum o știm", a spus Cuomo, după ce New York a fost epicentrul pandemiei în primăvara anului 2020.

Peste 600.000 de oameni au murit din cauza Covid-19 în Statele Unite de la începutul pandemiei, potrivit cifrelor de la Universitatea Johns Hopkins, publicate marți, un memento sumbru că sute de americani mor în fiecare zi din cauza coronavirusului, în ciuda campaniei de vaccinare, citează AFP.