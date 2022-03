ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 07 Martie 2022, 19:40

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Curtea de Apel București a suspendat cele trei hotărâri ale Consiliului Local Mogoșoaia care permiteau preluarea de către primărie cu titlu gratuit a 39% din terenurile deținute de cetățeni în Sectorul 0 și schimbarea poziției și formei proprietăților pentru realizarea Sectorului Zero. Decizia de suspendare este definitivă și valabilă până la judecarea proceselor de anulare a hotărârilor de Consiliu în speță. Procesul a fost intentat de trei consilieri locali USR Mogoșoaia.

Este vorba despre suspendarea Hotărârilor de Consiliu Local 59, 60 și 61 din 02.07.2021.

”În urma deciziei definitive a Curții de Apel București din 03. 03. 2022, Primăria Mogoșoaia nu mai are bază legală nici pentru a prelua cu titlu gratuit 39% din terenurile deținute de cetățeni în ”Sectorul ZERO” și a schimba locația și geometria proprietăților și nici pentru a expropria terenurile celor care nu au vrut să participe la procesul de restructurare/relocare a proprietăților. Proiectul imobiliar ”Sectorul ZERO” este paralizat prin suspendarea obținută acum și prin cea din dosarul 596/3/2022 (HCL Comuna Mogoşoaia nr. 110/26.11.2021, nr. 115/14.12.2021 şi nr. 116/14.12.2021) până la judecarea cererilor de anulare”, a declarat Dumitru Dobrev, avocatul care a obținut în instanță suspendarea.

Acesta este de părere că proiectul are la bază mai multe încălcări ale legii.

„Proiectul imobiliar „Sectorul Zero” s-a bazat pe o serie de încălcări flagrante ale Codului Administrativ cum ar fi lipsa unei documentații de urbanism de tip PUZ, deși tot Sectorul Zero e extravilan agricol. În plus, s-a încălcat art. 139 alin 2 din Codul Administrativ referitor majoritatea calificată de două treimi din cei 15 consilieri locali – celebra teoremă a lui Precup”, a declarat avocatul Dumitru Dobrev.

Procesul de suspendare a fost inițiat de trei consilieri locali USR Mogoșoaia: Iustin Cojocaru, Dumitru-Alexandru Iacoba și Felicia Ienculescu.

Despre Sectorul Zero

Proiectul denumit "Sectorul 0" aparține primarului PNL Paul Mihai Precup și a ridicat mai multe semne de întrebare privind legalitatea procedurilor - de la declararea ca utilitate publică și până la modul în care au fost aprobate hotărârile de consiliu local privind exproprierile.

În linii mari proiectul prevede ca o suprafață uriașă de circa 1.100 de hectare din extravilanul comunei să fie trecută în intravilan, iar acolo să se facă un oraș.

Cei care au teren acolo aveau de ales între a ceda 39% din teren pentru străzi, spații verzi, scoli, grădinițe sau să fie expropriați cu 1,7 euro/mp. În plus, proiectul propune relocarea unor terenuri în altă parte a comunei. Prețul mic oferit la expropriere dar și relocarea terenurilor au stârnit furia mai multor proprietari. Consilieriii USR au sesizat în ultimul an mai multe posibile încălcări ale legii privind acest proiect. Una dintre ele este faptul că exproprierile au fost aprobate cu 10 voturi din 15 consilieri, primarul argumentând că 10 din 15 înseamnă două treimi. Consilierii USR au susținut că potrivit legii două treimi din 15 înseamnă 11. Instanța va decide cine are dreptate.

USR a anunțat pe 18 februarie că a lansat campania de strângere de semnături pentru demiterea primarului PNL al localității Mogoșoaia, Paul Precup, reclamând încălcări grave ale legislației, prin "ignorarea și modificarea ilicită a oricăror prevederi care stăteau în calea realizării Sectorului Zero, un tun imobiliar uriaș, de peste 1.200 de hectare".

