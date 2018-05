USR București a inițiat o petiție prin care cere Primăriei Capitalei și Primăriei Sector 1 să renunțe la drumul care taie în două Pădurea Băneasa

”Pădurea Băneasa este în pericol. Autoritățile, împinse de mari interese imobiliare private, sunt pe cale să construiască un drum care va tăia Pădurea pe din două. O dată cu drumul public vor veni și noile dezvoltări rezidențiale, cartiere întregi care vor pune la pământ și puținul rămas din foștii Codri ai Vlăsiei”, a declarat Roxana Wring, președinte USR București și consilier municipal.Accesul în cartierul Greenfield s-a făcut până la începutul anului trecut atât pe Aleea Teișani (o stradă cu o bandă pe sens) cât și pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. La începutul lui 2017 însă, drumul forestier a fost închis în urma unei decizii definitive a instanței, care a decis că drumul forestier rămâne drum forestier. Situația a dus la blocaje severe pentru locuitorii din Greenfield, însă situația a fost parțial rezolvată.Trebuie spus că, în momentul în care a obținut autorizația pentru construirea cartierului, dezvoltatorul s-a angajat că va face încă o intrare din Șoseaua de Centură, în plus față de Aleea Teișani. Însă acest angajament nu a fost respectat. De altfel, au fost nenumărate nereguli legate de acest cartier, multe din ele fiind vehement criticate de Fundația EcoCivica și de alte asociații de profil.În 2017, dezvoltatorul cartierului Greenfield a anunțat că a găsit mai multe soluții pentru rezolvarea problemelor de acces în cartier. Una era construirea unui nou drum spre Șoseaua de Centură cu trecere la nivel peste calea ferată, iar alta era lărgirea la două benzi pe sens a actualei căi de acces dublată de îmbunătățirea intersecției cu DN1. Terenurile au fost deja achiziționate, certificatele de urbanism au fost emise, procesul fiind în faza aprobărilor și avizelor. O a treia variantă era construirea unui drum de acces din Aleea Teișani pe sub pasajul centurii București către DN1, spre ambele direcții, atât către Otopeni cât și spre București.Cu toate acestea, Primăria Capitalei a insistat cu soluția transformării drumului forestier în drum public. În acest sens, a delegat către Primăria Sectorului 1 dreptul de a întreprinde demersurile pe relația cu Romsilva.Recent, Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a recunoscut că face demersuri pentru transformarea drumului forestier în drum public și că în vara acestui an se va putea circula legal prin Pădurea Băneasa.Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 1 și câțiva rechini imobiliari vor să taie pe din două Pădurea Băneasa pentru a continua defrișările și pentru a construi noi cartiere în această zonă protejată.Sub pretextul rezolvării problemelor cu care se confruntă locuitorii din cartierul Greenfield, autoritățile vor cu orice preț să preia de la Romsilva drumul forestier folosit ca rută alternativă de acces în zonă și să-l transforme în drum public. Numai că problema pe care vor să o rezolve autoritățile nu mai există (sau cel puțin are alte soluții decât traversarea pădurii). În numeroase declarații publice, dezvoltatorul Greenfield a arătat că este în curs de soluționare a problemei, punând la dispoziția locuitorilor din zonă trei soluții de îmbunătățire a accesului spre și dinspre oraș.Prin urmare adevărata miză este cu totul alta, și anume dezvoltarea de noi zone rezidențiale în interiorul pădurii. O dată ce va exista (încă) un drum public, proprietarii din Pădurea Băneasa vor putea construi în voie. Iar dacă ne uităm la cine sunt cei care dețin suprafețe mari de teren în zonă, vom vedea că insistențele autorităților nu sunt deloc întâmplătoare. Marii proprietari de pădure sunt, așa cum presa a relatat în numeroase rânduri, personaje controversate, cu un bogat istoric de retrocedări dubioase și afaceri imobiliare de zeci și sute de milioane de euro.În aceste condiții, USR București inițiază petiția ”Salvați Pădurea Băneasa” pe care vă invităm să o semnați.Cu cât vom fi mai mulți, cu atât sunt mai multe șanse ca Pădurea Băneasa să supraviețuiască. După elanul comunist a venit acum urgia imobiliară pesedistă. Sub pretextul rezolvării unei probleme, autoritățile pregătesc însă marea defrișare. Așa că semnați petiția și Salvați Pădurea Băneasa!