LIVETEXT Teama de coronavirus în România. Măsuri de precauție în mai multe orașe, după întoarcerea unor români din Italia

Mai multe orașe din România încep să ia măsuri speciale de siguranță, după ce au existat semnale de persoane care s-au simțit rău după ce s-au întors din Italia.

UPDATE 21:22

Elevii unui colegiu din Bacău, evacuați, după ce autoritățile l-au transformat în centru de carantină pentru suspecții de coronavirus







UPDATE 20.40: Pasagerii care aterizează din Italia pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca vor fi verificați cu un aparat de de termoscanare. În cazul în care unul dintre ei are febră, aparatul va indica acest lucru printr-un țiuit. (Mediafax)

„Pasagerii care vor sosi vor completa un chestionar referitor la zona unde au stat în Italia și unde se vor deplasa în România”, a spus Tudor Lupoaie, directorul operațional al Aeroportului Cluj-Napoca.

Zilnic pe Aeroportul din Cluj-Napoca ajung în jur de 500 de pasageri din Italia.

UPDATE 19.17: Un bărbat care a călătorit în Veneția, Italia, a fost preluat de echipajele medicale, luni, de pe Aeroportul Sibiu, cu febră. Bărbatul a ajuns la Sibiu cu o cursă de la Viena.

„L-am preluat cu izolare și îl ducem la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde medicii îi vor face analize pentru a stabili diagnosticul. Acesta are stare febrilă și a declarat că a fost în Italia. Noi luăm măsurile maximale în astfel de cazuri”, a spus Cosmin Balcu.

Bărbatul de 30 de ani a fost transportat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu pentru investigatii medicale.

Transportul lui s-a desfășurat în condiții de siguranță cu autospeciala de transport victime multiple.





UPDATE 16.55: Cinci persoane, trei bărbaţi şi două femei, venite din zonele cu coronavirus din Italia, se află, în prezent, în carantină, în spaţii special amenajate în acest sens, informează luni, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Galaţi.

Potrivit sursei citate, trei din acestea, doi bărbaţi şi o femeie, au venit dunminică seara, cu un microbuz, din Brescia, alături de o altă pasageră, o femeie care a coborât la Buzău şi care a anunţat autorităţile că a intrat în contact cu o persoană care îngrijea o italiancă bolnavă de coronavirus.





Conform procedurilor, cei trei au fost carantinaţi într-un spaţiu special, imediat cum au ajuns la Galaţi.

Un al patrulea cetăţean român care a venit din Italia, cu TIR-ul, până la Galaţi s-a prezentat, luni, din proprie iniţiativă la Spitalul de Boli Infecţioase din localitate, autorităţile luând decizia de a-l pune şi pe acesta în carantină pentru o perioadă de 14 zile, în aceeaşi clădire, dar în camere diferite, în care se află şi celelalte trei persoane care au venit aseară.

O altă femeie venită la Galaţi din Milano a sunat, luni după-amiază, la ambulanţă, cerând să fie dusă la spital, aceasta din urmă urmând să fie pusă în carantină, la domiciliu.

Toţi cei carantinaţi sunt supravegheaţi permanent de un reprezentant DSP Galaţi.

Autorităţile gălăţene au stabilit un loc de carantinare cu 16 camere, însă caută soluţii pentru identificarea altor cel puţin patru spaţii de carantinare în municipiul Galaţi, dar şi în judeţ.

UPDATE 15.15: Medicii au stabilit până acum că tânăra de 22 de ani din Târgu-Jiu nu are gripă și ”nu are nicio simptomatologie să fie încadrată ca și coronavirus”.

”Pacientei i s-a făcut testul de gripă, testul a ieșit negativ. Ministerul a transmis niște criterii pentru încadrarea ca și coronavirus, pacienta nu are nicio simptomatologie să fie încadrată ca și coronavirus. Deocamdată, rămâne internată în Secția Boli Infecțioase, dar nu este nicio suspiciune în acest sens, în momentul de față. În cadrul Secției de Boli Infecțioase există un izolator în care a fost internată pacienta, rămâne sub observație. Dânsa are temperatură mai ridicată, care trebuie să fie tratată", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Dumitru Vienescu, directorul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Astfel, autoritățile din Târgu-Jiu fac verificări, luni, după ce unei studente de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, care s-a întors sâmbătă din Lombardia, i s-a făcut rău în timp ce se afla la cursuri.

„A venit în această dimineață (luni - n.r.), la cursuri, este studentă în anul I. I s-a făcut rău, a mers imediat la cabinetul doctorului din facultate. A spus că s-a întors din Italia în urmă cu câteva zile, chiar din Lombardia. Noi am anunțat DSP-ul, Prefectura, au venit cei de la DSP în facultate, persoana căreia i s-a făcut rău a fost preluată de o ambulanță și a fost transportată către spital”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Iulian Țimpea, purtătorul de cuvânt al UCB Târgu-Jiu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSP Gorj, Elena Pițian, fata are simptome ușoare: rinoree și stare subfebrilă. Medicii au decis să o ducă la spital pentru analize.

Totodată, o familie venită săptămâna trecută din Italia a fost izolată într-o locuinţă din oraşul Întorsura Buzăului, deşi nu prezintă simptome de boală, măsura fiind luată preventiv, în contextul măsurilor dispuse de autorităţi pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu coronavirus, scrie Agerpres.

Prefectul judeţului Covasna, Iulian Constantin Todor, a precizat, luni, că este vorba despre trei persoane, părinţii şi un copil, care au venit cu avionul în România pe 20 februarie.

"Cele trei persoane nu prezintă simptome de boală, dar, pentru siguranţă, o echipă de la Direcţia de Sănătate Publică a plecat spre Întorsura Buzăului pentru a face testele minime care se impun", a declarat Iulian Constantin Todor.

"Femeia este de cetățenie italiană, a venit la Alba Iulia în urmă cu două săptămâni din zona Veneto. Au fost luate măsuri speciale de siguranță la Secția de Boli Infecțioase a spitalului din Alba Iulia, după ce o tânără și copilul ei, bebeluș de 7 luni, ar fi suspecți de infectare cu coronavirus, după ce s-au întors din Italia.

”Femeia este de cetățenie italiană, a venit la Alba Iulia în urmă cu două săptămâni din zona Veneto. Are simptome de febră (39 de grade)”, a declarat, pentru Alba24.ro, Dan Crainic, director medical al spitalului din Alba Iulia.

Potrivit acestuia, cei doi sunt internați la secția de Infecțioase, unde a fost amenajată o zonă de izolare (în spații de la Secția de Dermatologie) și au fost recoltate probe ce au fost transmise la Institutul ”Matei Balș” și la Timișoara.

Și un șofer de TIR italian s-a prezentat la Spitalul Județean Alba cu simptome de viroză, însă reprezentanții DSP Alba spun că acesta refuză să rămână sub observație, motivând că trebuie să ajungă cu marfa.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat că, în cursul zilei de luni, o persoană aflată în stare febrilă, venită din Italia, a fost transportată preventiv la secţia UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe. Potrivit acestuia, intervenţia a fost efectuată cu o autospecială de transport personal şi victime multiple.Trei universități au decis suspendarea cursurilor. Reprezentanții Universității „Constantin Brâncuși”, din Târgu-Jiu, județul Gorj, au decis, luni, să suspende preventiv cursurile până săptămâna viitoare după ce unei studente care s-a întors recent din Italia i s-a făcut rău la facultate, fiind suspectă de coronavirus.